Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно 

Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым проектам.
В борьбе за свободное пространство или его видимость каждый сражается по-своему. Если вы – обладатель раздельного туалета и ванной и хотите их объединить, этому может препятствовать законодательное регулирование, ведь получать разрешение все равно придется. О переносе ванной в другую комнату тоже придется забыть.
Душевая кабина вместо ванны
Есть вариант отказаться от ванной в пользу душевой кабины. Разумеется, это приемлемо, если в вашей семье нет фанатов ванны.
Душевая кабина экономит не только место, но и воду. Расход воды уменьшится вдвое, гигиеничность процедур увеличится, а освободившееся место можно будет отвести для стиральной машинки.
При этом предпочтение следует отдать угловым кабинам. Размер 80х80 см применим даже в очень маленьких ванных комнатах.
Правила обустройства
Если ванна для вас – скорее средство снятия стресса, не стоит от нее отказываться. Оцените идею перестановки ванны — ее можно установить поперек помещения. Разумеется, необходимо подвести коммуникации так, чтобы со снабжением водой и водостоком не было проблем.
Угловые ванны также экономят много места, главное чтобы в нее поместился ваш самый крупный домочадец.
Перестановка в угол умывальника – еще одна находка. Выпускаются как угловые, так и удлиненные раковины 23х50 см. Считается, что они оптимальны в использовании именно в маленьких ванных. Необходимо только помнить, что умываться должно быть удобно, 70 см свободного пространства должно оставаться впереди, по 20 см – с боков.
Под раковиной можно разместить специальный шкафчик для моющих средств и гигиенических принадлежностей. Иногда там может расположиться даже стиральная машинка глубиной не более 33 сантиметров. Эти методы экономят и средства и место – не нужно развешивать шкафчики по стенам.
Посмотрите фото по обустройству небольшой мокрой зоны:
Экономичный ремонт ванной
В целом, если есть желание сделать ремонт в ванной экономично, без неуместного шика, необходимо следовать простым советам:
1. Времена, когда импортная сантехника была предметов культа, отошли в прошлое. Сейчас на рынке богатый выбор отечественной продукции, которая сделана по западным технологиям, не уступает в качестве, а по ценовой привлекательности кладет зарубежных производителей на лопатки. Словом, покупайте отечественное.
2. При выборе материала делайте ставку на долговечность и прочность. Если пластиковые панели, то самые лучшие и наиболее современные. Предпочтительнее же отдать голос в пользу керамической плитки.
3. Если нет возможности приобрести новую ванну, проблему со старым покрытием можно решить акриловым вкладышем или нанесением эмали.
4. Установите счетчики воды, если их у вас до сих пор нет. При отсутствии сверхнормативного расхода воды счетчики окупятся за считанные месяцы.
5. Иллюзия больших пространств создается за счет светлой мебели и кафеля, шкафов с зеркальными дверцами, продуманного освещения. Напротив, светлая плитка, уложенная в верхней части стены и темная внизу, разделенные бордюром, зрительно уменьшают пространство.
6. Подвесной унитаз с бачком, закрепленным на стене, выглядит стильно и также освобождает немного места.
Обустраивая маленькую ванную, следует помнить, что главное все же – не создать иллюзию большой ванной, а сделать пользование этим помещением максимально удобным.
Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым проектам.
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