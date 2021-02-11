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Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно
По инф. notperfect.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым проектам.

Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно 

В борьбе за свободное пространство или его видимость каждый сражается по-своему. Если вы – обладатель раздельного туалета и ванной и хотите их объединить, этому может препятствовать законодательное регулирование, ведь получать разрешение все равно придется. О переносе ванной в другую комнату тоже придется забыть.

Душевая кабина вместо ванны

Есть вариант отказаться от ванной в пользу душевой кабины. Разумеется, это приемлемо, если в вашей семье нет фанатов ванны.

Душевая кабина экономит не только место, но и воду. Расход воды уменьшится вдвое, гигиеничность процедур увеличится, а освободившееся место можно будет отвести для стиральной машинки.

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При этом предпочтение следует отдать угловым кабинам. Размер 80х80 см применим даже в очень маленьких ванных комнатах.

Правила обустройства

Если ванна для вас – скорее средство снятия стресса, не стоит от нее отказываться. Оцените идею перестановки ванны — ее можно установить поперек помещения. Разумеется, необходимо подвести коммуникации так, чтобы со снабжением водой и водостоком не было проблем.

Угловые ванны также экономят много места, главное чтобы в нее поместился ваш самый крупный домочадец.

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Перестановка в угол умывальника – еще одна находка. Выпускаются как угловые, так и удлиненные раковины 23х50 см. Считается, что они оптимальны в использовании именно в маленьких ванных. Необходимо только помнить, что умываться должно быть удобно, 70 см свободного пространства должно оставаться впереди, по 20 см – с боков.

Под раковиной можно разместить специальный шкафчик для моющих средств и гигиенических принадлежностей. Иногда там может расположиться даже стиральная машинка глубиной не более 33 сантиметров. Эти методы экономят и средства и место – не нужно развешивать шкафчики по стенам.

Посмотрите фото по обустройству небольшой мокрой зоны: 

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Экономичный ремонт ванной

В целом, если есть желание сделать ремонт в ванной экономично, без неуместного шика, необходимо следовать простым советам:

1. Времена, когда импортная сантехника была предметов культа, отошли в прошлое. Сейчас на рынке богатый выбор отечественной продукции, которая сделана по западным технологиям, не уступает в качестве, а по ценовой привлекательности кладет зарубежных производителей на лопатки. Словом, покупайте отечественное.

2. При выборе материала делайте ставку на долговечность и прочность. Если пластиковые панели, то самые лучшие и наиболее современные. Предпочтительнее же отдать голос в пользу керамической плитки.

3. Если нет возможности приобрести новую ванну, проблему со старым покрытием можно решить акриловым вкладышем или нанесением эмали.

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4. Установите счетчики воды, если их у вас до сих пор нет. При отсутствии сверхнормативного расхода воды счетчики окупятся за считанные месяцы.

5. Иллюзия больших пространств создается за счет светлой мебели и кафеля, шкафов с зеркальными дверцами, продуманного освещения. Напротив, светлая плитка, уложенная в верхней части стены и темная внизу, разделенные бордюром, зрительно уменьшают пространство.

6. Подвесной унитаз с бачком, закрепленным на стене, выглядит стильно и также освобождает немного места.

Обустраивая маленькую ванную, следует помнить, что главное все же – не создать иллюзию большой ванной, а сделать пользование этим помещением максимально удобным.

По инф. notperfect.ru

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  • Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно
    Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым проектам.
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