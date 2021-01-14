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Как обновить настольную лампу
По инф. ya-superpuper.com   
14 Января 2021 г.
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Большое количество домашних предметов можно обновить различными способами, при этом, не потратив ни копейки. Есть много вещей, которые идеально подойдут для декорирования, но уже давно не используются.

Как обновить настольную лампу

Обновление настольной лампы, пожалуй, самый легкий и быстрый способ изменить настроение в комнате.

К тому же, это даст возможность почувствовать себя настоящим дизайнером и декоратором. Предмет идеально подходит для творчества. Он имеет жесткое основание и освещение внутри, позволяющее любому декору выглядеть впечатляюще.

Обновляем настольную лампу: с чего начать?

2

Любая работ начинается с подготовительных действий. Для начала необходимо определиться со светильником, где нужно обновить абажур. Если он старый, то каркас снимается и освобождается от лишних деталей. Если же его попросту нет, то можно приобрести готовый в магазине строительных материалов.

Очень просто сделать его своими руками, если под рукой окажутся плоскогубцы и проволока. Конфигурацию для будущего каркаса можно подбирать самостоятельно, ссылаясь на свои предпочтения и пожелания. Самая удобная и практичная форма для абажура – это цилиндр или конус.

Затем выбирается ткань. Для этой миссии подойдет любой материал с абсолютно любой текстурой. Она может быть легкой, жесткой или потной – не важно! Главное, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, где будет находиться. Например, для спальни в классическом стиле подойдет небольшой абажур для настольной ламы белого цвета, который идеально будет соответствовать общей картинке.

Важно! Если каркас делался из самой простой проволоки, то ее лучше спрятать за плотной тканью.

3

Особое внимание стоит уделить цвету ткани, и отдать предпочтение теплым оттенкам или холодным. К теплым относятся: красный, оранжевый, желтый и прочие. К холодным оттенкам: синий, зеленый и другие.

Самостоятельно сделанный каркас нуждается в покрытии краской и обмотке лентой, состоящей из хлопкового материала. Если же он покупной, то такой каркас не требует дополнительных манипуляций над ним.

Во время работы пригодятся такие материалы и инструменты:

  • утюг;
  • карандаш;
  • линейка;
  • булавки;
  • достаточно прочная бумага;
  • нитки;
  • универсальный клей быстрой фиксации.

Так же подойдут льняные, хлопковые, джинсовые ткани. Во время работы понадобиться или один цельный кусок материи, или же тканевые жгуты. Ширина зависит от будущей задумки. Самодельный каркас можно также обтянуть тканью, на которой уже есть рисунки или узоры.

Для декорирования используются разные предметы, которые уже не нужны и просто лежат в отдаленном ящике. Подойдут старые ленты, нитки малине, пайетки, бисер, бусинки разного размера и диаметра, различные фигурки, которые запросто пришиваются на ткань абажура или же их можно приклеить с помощью клея.

Подойдут так же старые бусы, которые крепятся по всему периметру светильника. В данном вопросе нет ограничений. Приветствуется фантазия и смелые идеи для создания гармоничного и уникального предмета.

По инф. ya-superpuper.com

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