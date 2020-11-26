ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Опыт цветовода: как сделать, чтобы черенки прижились
2020-11-03-16-35-28
Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Зимний уход за фиалками: основные правила
2020-10-31-14-59-28
Что требуется фиалкам в осенне-зимнее время?
Необычные новогодние игрушки своими руками
2020-11-02-03-47-53
  Новый год неумолимо приближается, а значит, скоро в гостиной появится елочка, которую нужно украшать. Что может быть лучше игрушек, сделанных собственными...
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
2020-11-10-02-41-13
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и...
Очки запотевать не будут! Новая модель комфортной защитной маски
2020-10-26-04-00-12
К сожалению, использование средств защиты от короновирусной инфекции — по-прежнему актуально. Если вы вынуждены носить маску достаточно долгое время, то, наверное, замечали, что очки очень сильно запотевают. Это крайне неудобно! Чтобы решить проблему, рекомендуют мыть стёкла очков с мылом и...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков
По инф. sam.mirtesen.ru   
26 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.

 Как научиться вязать спицами: подробная инструкция для новичков

Что потребуется

Если вы никогда не держали в руках спицы или крючок, то начать стоит с покупки этих инструментов.

Спицы бывают:

  • Прямые (А). На одном конце, как правило, есть заглушка, чтобы не спадали петли.
  • Круговые (Б). Они соединены между собой леской.
  • Чулочные (В). Обоюдоострые, обычно продаются наборами по пять штук.
  • Для вязания жгутов и кос (Г). Их отличает изгиб посередине.

2

Сделаны они могут быть из металла, пластика, дерева или кости. Чтобы освоить азы, вам потребуются обычные спицы. Лучше всего стальные, так как алюминиевые могут пачкать светлую пряжу, деревянные цепляются за пушистые нити, а пластиковые часто ломаются.

Крючки изготавливаются из тех же материалов. Есть модели с ручками и щёчками для держания.

3

Спицы и крючки различаются по номерам. Номер — это диаметр в миллиметрах. Обычно он указывается на самих инструментах. Чем он больше, тем толще должна быть пряжа. Важную роль при этом играет материал спиц или крючка. К примеру, стальной крючок № 1 будет немного отличаться от такого же пластикового.

Метрические системы спиц и крючков различаются по странам.

Учитывайте это, если в будущем решите вязать по английским или китайским схемам, которых так много в интернете.

Пряжа бывает натуральная (шерсть, ангора, кашемир, мохер, хлопок, лён), синтетическая (акрил, вискоза, полиэстер и другие) и смешанная (например, 25% мохера и 75% акрила). Для своих первых петель лучше использовать синтетическую или смешанную пряжу. Она более гладкая и послушная.

Подобрать к пряже спицы или крючок поможет её этикетка.

Производители обычно указывают метраж и вес мотка, состав нитей и рекомендуемый номер спиц или крючка. Этикетки от пряжи лучше сохранять.

Кроме пряжи, спиц или крючка, пригодятся также цветные скрепки, булавки, ножницы, портняжный сантиметр.

Как читать схемы для вязания

Многие девочки сначала учатся вязать у бабушек и мам, а только потом знакомятся со схемами и инструкциями. Если у вас не было такой школы, лучше сразу разобраться, как читаются схемы.

При вязании на спицах узор обозначается клетками. Количество клеток по горизонтали соответствует количеству петель в ряду, а количество клеток по вертикали — количеству рядов. В каждой клетке — условное обозначение той или иной петли.

Вот типичные обозначения петель. Но в конкретных схемах могут быть другие знаки. Всегда внимательно изучайте их.

4

5

6

7

При вязании спицами ряды на схеме читаются снизу вверх и попеременно: сначала справа налево, потом слева направо. Круговые ряды всегда читаются справа налево.

При вязании крючком правила те же. В круговом вязании крючком схема читается от центра к краям.

Ряды на схемах обычно пронумерованы: нечётные являются лицевыми, а чётные — изнаночными. Также на схемах можно встретить круглые или квадратные скобки. Ими выделяется повторяющаяся часть узора — раппорт.

Как научиться вязать спицами

Любую вещь можно связать как спицами, так и крючком. Хендмейд-мастера, как правило, умеют и то и другое, но предпочитают что-то одно. Предлагаем вам попробовать обе техники вязания, чтобы выяснить, какая вам ближе.

Набор петель спицами

Существуют различные способы набора петель спицами. Традиционным считается следующий:

Лицевая гладь

Лицевые и изнаночные петли — это база вязания на спицах. Освоив их, вы сможете связать свой первый простейший узор — резинку. Но сначала важный нюанс.

У любой петли есть передняя и задняя стенка.

8

Вязать можно и за ту, и за другую, но результат будет немного различаться. Поэтому лицевые петли делятся на классические (те, которые вяжутся за переднюю стенку) и бабушкины (вяжутся за заднюю стенку). Цеплять и протягивать нить за заднюю стенку проще, особенно новичкам.

Вот как вяжутся бабушкины лицевые петли.

А вот классический метод исполнения лицевых петель.

Наберите петли и попробуйте связать несколько рядов лицевыми петлями: бабушкиными или лицевыми — на ваш выбор. Это лицевая гладь или платочная вязка.

Изнаночная гладь

Изнаночные петли делятся на бабушкины и классические по тому же принципу. Посмотрите следующий видеоурок, и вы поймёте, как вяжутся бабушкины изнаночные петли.

Классические изнаночные петли.

Провяжите несколько рядов тем или другим способом. У вас получится изнаночная гладь.

Резинка 1 × 1

Потренировавшись вязать лицевые и изнаночные петли, вы сможете выполнить свой первый узор спицами — резинку 1 × 1. Вы наверняка видели его на свитерах и шарфах.

По такому же принципу можно связать резинку 2 × 2 или 3 × 3.

9

Закрытие петель

Чтобы завершить вязание, петли нужно закрыть. Делается это тоже по-разному.

Русский способ применяется чаще всего.

Эластичный способ обычно используется для резинок.

Для закрытия петель итальянским способом потребуется игла с большим ушком.

Как научиться вязать крючком

Вязальный крючок можно держать как карандаш (слева) или как нож (справа).

10

Попробуйте и так и так и определитесь, как вам удобнее. После этого можно приступать к освоению основных петель. В вязании крючком это воздушные петли и столбики с накидом и без.

Цепочка из воздушных петель

В вязании крючком любое полотно начинается с первой петли и идущей из неё цепочки из воздушных петель. Сделать первую петлю можно различными способами. Их разнообразие представлено в этом видео.

Столбик без накида

Ещё один базовый элемент в вязании крючком — столбик без накида. Вот как он вяжется.

Но у петель, связанных крючком, тоже есть передняя и задняя стенки. В зависимости от того, за какую из них вы будете заводить крючок и протягивать нить, рисунок полотна будет меняться.

Столбик с накидами

В вязании главное — практика. Чем больше вы будете вязать, тем лучше будет получаться. Отточив столбики без накида, можно переходить к более сложному элементу — столбикам с одним или несколькими накидами.

По инф. sam.mirtesen.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков
    Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.
  • Что не так со свеклой?
    От чего ботва свеклы пожелтела раньше времени?
  • Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
    Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
  • Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись
    Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?
  • Листья томатов пожелтели? Вот возможные причины
    Пожелтение листьев томата сигнализирует о недостатке целого ряда микроэлементов на ранних стадиях дефицита того или иного микроэлемента.
  • Как сделать сушилку для обуви своими руками
    Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.
  • Что губит свеклу на корню?
    Что делать, если кормовая свекла гниет прямо корню?
  • Новогоднее украшение из обычных вешалок!
    Для большинства из нас предновогоднее время – особая пора, и вовсе не важно, сколько нам лет, 5 или 55. К зимним праздникам всегда начинаешь готовиться заранее: выбираешь подарки, продумываешь меню и наряды и, конечно, украшаешь свой дом или даже все вокруг. По большой части именно благодаря различным украшениям и создается то самое, волшебное новогоднее настроение.
  • Когда и как прореживать корнеплоды?
    Между рядами моркови должно быть 25-30 см, между растениями в ряду - 3-5 см. В среднем на 1 м ² должно быть 60-80 растений.
  • Справочник огородника: сорта и гибриды томатов
    Индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные сорта и гибриды томатов.
  • Экономим на пакетах: из чего сделать сумку для покупок своими руками
    Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже если вы незнакомы с тонкостями швейного мастерства.
  • Условия выращивания мадагаскарского жасмина
    Стефанотис - это вечнозеленый вьющийся кустарник, вырастающий до 6 м, с достаточно крупными до 12 см длиной белыми цветами. Дословный перевод биологического названия цветка - венок из свиных ушек. Самим распространенным видом, который встречается у цветоводов, является стефанотис обильноцветущий, попавший к нам с острова Мадагаскар.
  • Учимся подключать телефон к телевизору
    Современные гаджеты обеспечивают нам новые возможности. Например, с помощью обычного телефона можно транслировать сигнал на ТВ, все желающие могут посмотреть фильм в хорошем качестве без каких-либо сложностей. Однако для того, чтобы это сделать, нужно разобраться в вопросе и понять, как работает передача сигнала со смартфона на ТВ.
  • Несколько советов любителям пеларгонии
    На замeтку вceм любителям пеларгонии.
  • Новогоднее чудо: как сделать «снежный шар» своими руками
      Новый год уже не за горами, поэтому можно уже начинать готовиться к этому волшебному и чудесному празднику. Украсить дом можно при помощи новогоднего шара, смастерив его самостоятельно.
  • Красавицы бегонии: цветущие и декоративнолистные
    Если розу можно назвать королевой газонов и букетов, то пышная красавица бегония – царица подоконников и балконов, зимних садов. Каких только цветов и оттенков она ни бывает! Желтая, красная, розовая, белая, оранжевая, с обычными и декоративными листьями – более чем тысячей разновидностей, бегония удивляет воображение.
  • Не стоит выбрасывать стаканчики от йогурта: три классные идеи поделок для детей
    Пластиковые стаканчики от йогуртов обычно идут в утиль. И зря! Ведь этот «мусор» легко можно превратить в полезные, а главное, уникальные вещицы для дома.
  • Сад начинается с выбора саженцев
    Как правильно выбрать саженцы для своего сада?
  • Необычный календарь своими руками
      Календарь необходим каждому, ведь благодаря нему вы точно не потеряетесь в днях недели. Эту важную вещицу можно сделать неповторимой и оригинальной, а не скучной и простой бумажкой. В дело пойдут обычные материалы, которые находятся в каждом доме. Изюминкой нашей работы станут цифры на пуговичках.
  • Секреты посадки яблони
    Секреты посадки яблони Сложно представить сад без растущей там яблони. Такой популярностью оно обязано неприхотливости в уходе, высокой урожайности и отменному вкусу плодов. Для того, чтобы и на вашем участке красовалось это прекрасное растение, стоит учесть несколько несложных правил при посадке.  

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 