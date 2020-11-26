Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков

Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.

Что потребуется

Если вы никогда не держали в руках спицы или крючок, то начать стоит с покупки этих инструментов.

Спицы бывают:

Прямые (А). На одном конце, как правило, есть заглушка, чтобы не спадали петли.

Круговые (Б). Они соединены между собой леской.

Чулочные (В). Обоюдоострые, обычно продаются наборами по пять штук.

Для вязания жгутов и кос (Г). Их отличает изгиб посередине.

Сделаны они могут быть из металла, пластика, дерева или кости. Чтобы освоить азы, вам потребуются обычные спицы. Лучше всего стальные, так как алюминиевые могут пачкать светлую пряжу, деревянные цепляются за пушистые нити, а пластиковые часто ломаются.

Крючки изготавливаются из тех же материалов. Есть модели с ручками и щёчками для держания.

Спицы и крючки различаются по номерам. Номер — это диаметр в миллиметрах. Обычно он указывается на самих инструментах. Чем он больше, тем толще должна быть пряжа. Важную роль при этом играет материал спиц или крючка. К примеру, стальной крючок № 1 будет немного отличаться от такого же пластикового.

Метрические системы спиц и крючков различаются по странам.

Учитывайте это, если в будущем решите вязать по английским или китайским схемам, которых так много в интернете.

Пряжа бывает натуральная (шерсть, ангора, кашемир, мохер, хлопок, лён), синтетическая (акрил, вискоза, полиэстер и другие) и смешанная (например, 25% мохера и 75% акрила). Для своих первых петель лучше использовать синтетическую или смешанную пряжу. Она более гладкая и послушная.

Подобрать к пряже спицы или крючок поможет её этикетка.

Производители обычно указывают метраж и вес мотка, состав нитей и рекомендуемый номер спиц или крючка. Этикетки от пряжи лучше сохранять.

Кроме пряжи, спиц или крючка, пригодятся также цветные скрепки, булавки, ножницы, портняжный сантиметр.

Как читать схемы для вязания

Многие девочки сначала учатся вязать у бабушек и мам, а только потом знакомятся со схемами и инструкциями. Если у вас не было такой школы, лучше сразу разобраться, как читаются схемы.

При вязании на спицах узор обозначается клетками. Количество клеток по горизонтали соответствует количеству петель в ряду, а количество клеток по вертикали — количеству рядов. В каждой клетке — условное обозначение той или иной петли.

Вот типичные обозначения петель. Но в конкретных схемах могут быть другие знаки. Всегда внимательно изучайте их.

При вязании спицами ряды на схеме читаются снизу вверх и попеременно: сначала справа налево, потом слева направо. Круговые ряды всегда читаются справа налево.

При вязании крючком правила те же. В круговом вязании крючком схема читается от центра к краям.

Ряды на схемах обычно пронумерованы: нечётные являются лицевыми, а чётные — изнаночными. Также на схемах можно встретить круглые или квадратные скобки. Ими выделяется повторяющаяся часть узора — раппорт.

Как научиться вязать спицами

Любую вещь можно связать как спицами, так и крючком. Хендмейд-мастера, как правило, умеют и то и другое, но предпочитают что-то одно. Предлагаем вам попробовать обе техники вязания, чтобы выяснить, какая вам ближе.

Набор петель спицами

Существуют различные способы набора петель спицами. Традиционным считается следующий:

Лицевая гладь

Лицевые и изнаночные петли — это база вязания на спицах. Освоив их, вы сможете связать свой первый простейший узор — резинку. Но сначала важный нюанс.

У любой петли есть передняя и задняя стенка.

Вязать можно и за ту, и за другую, но результат будет немного различаться. Поэтому лицевые петли делятся на классические (те, которые вяжутся за переднюю стенку) и бабушкины (вяжутся за заднюю стенку). Цеплять и протягивать нить за заднюю стенку проще, особенно новичкам.

Вот как вяжутся бабушкины лицевые петли.

А вот классический метод исполнения лицевых петель.

Наберите петли и попробуйте связать несколько рядов лицевыми петлями: бабушкиными или лицевыми — на ваш выбор. Это лицевая гладь или платочная вязка.

Изнаночная гладь

Изнаночные петли делятся на бабушкины и классические по тому же принципу. Посмотрите следующий видеоурок, и вы поймёте, как вяжутся бабушкины изнаночные петли.

Классические изнаночные петли.

Провяжите несколько рядов тем или другим способом. У вас получится изнаночная гладь.

Резинка 1 × 1

Потренировавшись вязать лицевые и изнаночные петли, вы сможете выполнить свой первый узор спицами — резинку 1 × 1. Вы наверняка видели его на свитерах и шарфах.

По такому же принципу можно связать резинку 2 × 2 или 3 × 3.

Закрытие петель

Чтобы завершить вязание, петли нужно закрыть. Делается это тоже по-разному.

Русский способ применяется чаще всего.

Эластичный способ обычно используется для резинок.

Для закрытия петель итальянским способом потребуется игла с большим ушком.

Как научиться вязать крючком

Вязальный крючок можно держать как карандаш (слева) или как нож (справа).

Попробуйте и так и так и определитесь, как вам удобнее. После этого можно приступать к освоению основных петель. В вязании крючком это воздушные петли и столбики с накидом и без.

Цепочка из воздушных петель

В вязании крючком любое полотно начинается с первой петли и идущей из неё цепочки из воздушных петель. Сделать первую петлю можно различными способами. Их разнообразие представлено в этом видео.

Столбик без накида

Ещё один базовый элемент в вязании крючком — столбик без накида. Вот как он вяжется.

Но у петель, связанных крючком, тоже есть передняя и задняя стенки. В зависимости от того, за какую из них вы будете заводить крючок и протягивать нить, рисунок полотна будет меняться.

Столбик с накидами

В вязании главное — практика. Чем больше вы будете вязать, тем лучше будет получаться. Отточив столбики без накида, можно переходить к более сложному элементу — столбикам с одним или несколькими накидами.

По инф. sam.mirtesen.ru

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