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Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
По инф. lachat.ru   
28 Ноября 2020 г.
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Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.

Как красиво закрыть петли спицами: мастер-классы

По умолчанию мастерицы учатся закрывать петли рядом изнаночных петель. Этот вариант подходит для изделий, которые не растягиваются и у которых край потом «прячется» в шов. В остальных случаях рекомендуется использовать способы, подходящие к основному узору изделия. Отдельное внимание следует уделить и эластичным способам закрывания петель.

Эластичное закрытие иглой классической резинки

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Эластичное закрытие иглой подходит для закрытия лицевой глади и платочной вязки

Этот способ прекрасно подходит для узора «Резинка», когда край не должен выделяться. Для него используют толстую вязальную иглу. Нить, которая шла из клубка, должна быть обрезана из расчёта примерно 3 ширины вязания и + 30 см. Её вдевают в толстую иглу. Кромочную петлю снимают и протягивают иглу. Лицевые петли протягивают, снимая их за переднюю стенку сверху вниз, а изнаночные — снизу вверх. Затем начинаются крестообразные движения. Игла возвращается к предыдущей петле, нить продевают через заднюю стенку, а потом игла входит в следующую петлю незаконченного ряда сверху вниз. Продолжать до конца.

Эластичное закрытие петель иглой станет замечательной заменой классической «Косичке».

Видео: эластичное закрытие иглой резинки

Закрытие петель с пико

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Петли пико относятся к декоративным, между ними можно делать любые расстояния, закрывая крайние петли как обычно

Результат этого способа представляет собой край с ажурным узором, будто вязание закрывали крючком, а не спицами. При таком способе кромочную петлю снимают, следующую провязывают лицевой. На правой спице остаётся 2 петли, из которых кромочную перетягивают над следующей, тем самым оставляя одну петлю на спице. Дальше снова идёт лицевая петля, а потом первую петлю на правой спице перетягивают через новую, тем самым снова оставляя 1 петлю. Оставшуюся перекидывают на левую спицу и провязывают лицевой несколько раз, обычно 3, каждый раз перекидывая её на левую спицу. После этого вязальщица должна сделать новую петлю левой спицей, подхватив переднюю стенку петли в правой части вязания, под цепочкой из новых петель. Её провязывают лицевой и также протягивают через предыдущую. Рапорт повторяется до конца.

Кромка с пико («зубчиками») лучше всего подойдёт для юбок, интересно будет смотреться на горловине и на широких рукавах, на шарфах, шалях, бактусах и палантинах.

Видео: как закрыть петли с пико

Техника айкорд

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Существует несколько способов сплести объёмный шнурок, в том числе и при помощи специального устройства — шнуроплёта

Этот способ создаёт объёмный край, который может пригодиться во многих изделиях. Необходимо набрать 2 дополнительные петли, накинув их на рабочую спицу перед основным вязанием, затем их провязывают лицевыми, следующие 2 — вместе лицевой. Потом те 3 петли, что получились на рабочей спице, возвращают на левую. Затем опять провязывают 2 лицевые по очереди лицевыми, следующие 2 провязывают лицевой вместе, снова перекидывают петли на левую спицу. И так до конца ряда.

Придумала эту технику Элизабет Циммерманн и назвала i-cord — сокращение от «idiot cord» (то есть «дурацкий шнур»), поскольку Элизабет считала, что изобрести и связать такое может, кто угодно.

Видео: закрытие петель в технике айкорд

Итак, закрывание петель — очень простой процесс. В зависимости от узора, использованного при вязании изделия, можно выбрать наиболее подходящий вариант кромки. Начинающие вязальщицы могут связать несколько образцов лицевой глади и закрыть петли разными способами. Это позволит создать небольшой каталог, чтобы всегда знать, что выбрать.

По инф. lachat.ru

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  • Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
    Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.
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