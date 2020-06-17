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Как из ПВХ трубы сделать ороситель с большим радиусом полива
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
17 Июня 2020 г.
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Чтобы организовать равномерный полив газона, нужно использовать несколько оросителей с малым охватом, или один с большим. Применение последнего предпочтительней, так как его проще установить, к тому же для его подключения используется меньшая длина шланга. Сделать такой разбрызгиватель для полива можно своими руками из обрезков водопроводной пластиковой трубы.

Как из ПВХ трубы сделать ороситель с большим радиусом полива 

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Материалы:

  • пластиковая труба 1/2 или 3/4 дюйма;
  • колено 90 градусов;
  • заглушка;
  • переходной штуцер на шланг;
  • муфта под штуцер;
  • стальной прут;
  • монтажный уголок;
  • мебельный винт М6 с круглой головкой;
  • гайки М6 – 2 шт.;
  • короткие саморезы – 2 шт.;
  • холодная сварка;
  • суперклей.

Процесс изготовления оросителя

Принцип действия самодельного разбрызгивателя будет идентичный спринклеру для пожаротушения. Это позволит работать даже с водой с крупными частицы мусора, и даст хорошее разбрызгивание. Его сборку нужно начать с изготовления стойки. Для этого необходимо соединить с помощью колена 2 отрезка трубы.

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Один отрезок должен быть длинным 1 м или более, чтобы поднять оросительную головку повыше. В зависимости от того какие пластиковые трубы используются, соединение выполняется на клей или пайку. Короткая трубка оснащается переходной муфтой и штуцером под садовый шланг. Через нее будет осуществляться подсоединение к водопроводу.

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На длинную трубу устанавливается заглушка с просверленным отверстием.

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Далее необходимо сделать разбрызгиватель. Для этого используется тонкостенный узкий монтажный уголок. В нем нужно высверлить широкое отверстие, чтобы винт М6 легко в него проходил. Затем используя суперклей и соду необходимо вклеить на отверстие гайку.

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В уголок вкручивается винт с круглой головкой с предварительно навинченной гайкой. После этого уголок выравнивается и прикручивается к трубке с заглушкой короткими саморезами.

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Затем выровненный уголок сгибается так, чтобы головка ввинченного в него винта совпала с отверстием в заглушке, при этом между ними сохранился зазор 10-15 мм. Для придания жесткости уголку, его желательно оклеить холодной сваркой, но так, чтобы сохранить возможность вращать винт. Это к тому же облагородит конструкцию.

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Вращением винта можно регулировать зазор, чтобы менять параметры разбрызгивания. Его положение фиксируется контргайкой. Далее к стойке оросителя присоединяется стальной прут с помощью стяжки или изоленты, чтобы иметь возможность втыкать его в грунт.

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По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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  • Как из ПВХ трубы сделать ороситель с большим радиусом полива
    Чтобы организовать равномерный полив газона, нужно использовать несколько оросителей с малым охватом, или один с большим. Применение последнего предпочтительней, так как его проще установить, к тому же для его подключения используется меньшая длина шланга. Сделать такой разбрызгиватель для полива можно своими руками из обрезков водопроводной пластиковой трубы.
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