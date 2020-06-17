Как из ПВХ трубы сделать ороситель с большим радиусом полива 

Чтобы организовать равномерный полив газона, нужно использовать несколько оросителей с малым охватом, или один с большим. Применение последнего предпочтительней, так как его проще установить, к тому же для его подключения используется меньшая длина шланга. Сделать такой разбрызгиватель для полива можно своими руками из обрезков водопроводной пластиковой трубы.

Материалы:

пластиковая труба 1/2 или 3/4 дюйма;

колено 90 градусов;

заглушка;

переходной штуцер на шланг;

муфта под штуцер;

стальной прут;

монтажный уголок;

мебельный винт М6 с круглой головкой;

гайки М6 – 2 шт.;

короткие саморезы – 2 шт.;

холодная сварка;

суперклей.

Процесс изготовления оросителя

Принцип действия самодельного разбрызгивателя будет идентичный спринклеру для пожаротушения. Это позволит работать даже с водой с крупными частицы мусора, и даст хорошее разбрызгивание. Его сборку нужно начать с изготовления стойки. Для этого необходимо соединить с помощью колена 2 отрезка трубы.

Один отрезок должен быть длинным 1 м или более, чтобы поднять оросительную головку повыше. В зависимости от того какие пластиковые трубы используются, соединение выполняется на клей или пайку. Короткая трубка оснащается переходной муфтой и штуцером под садовый шланг. Через нее будет осуществляться подсоединение к водопроводу.

На длинную трубу устанавливается заглушка с просверленным отверстием.

Далее необходимо сделать разбрызгиватель. Для этого используется тонкостенный узкий монтажный уголок. В нем нужно высверлить широкое отверстие, чтобы винт М6 легко в него проходил. Затем используя суперклей и соду необходимо вклеить на отверстие гайку.

В уголок вкручивается винт с круглой головкой с предварительно навинченной гайкой. После этого уголок выравнивается и прикручивается к трубке с заглушкой короткими саморезами.

Затем выровненный уголок сгибается так, чтобы головка ввинченного в него винта совпала с отверстием в заглушке, при этом между ними сохранился зазор 10-15 мм. Для придания жесткости уголку, его желательно оклеить холодной сваркой, но так, чтобы сохранить возможность вращать винт. Это к тому же облагородит конструкцию.

Вращением винта можно регулировать зазор, чтобы менять параметры разбрызгивания. Его положение фиксируется контргайкой. Далее к стойке оросителя присоединяется стальной прут с помощью стяжки или изоленты, чтобы иметь возможность втыкать его в грунт.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...