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Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка
По инф. sam.mirtesen.ru   
04 Марта 2021 г.
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При поклейке обоев самыми сложными являются места за радиатором отопления. Там не только узко, но и мешают кронштейны, на которых весит батарея. По этой причине многие просто не клеят там обои, или делают это как получиться. Есть небольшая хитрость, как сделать все идеально.

Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка

Инструменты:

  • Монтажный нож;
  • линейка или угольник;
  • валик;
  • изогнутая кисть;
  • широкий шпатель.

Процесс поклейки обоев за радиатором

Чтобы рисунок обоев был подогнан идеально и сошелся по всей комнате, нужно в первую очередь позаботиться об открытой части стены над окном. Клеится полоса обоев длиной от потолка до пола, и затем срезается по проему. Внизу ее нужно заузить по линии кронштейна крепления радиатора. Аналогично делается с другой стороны проема. Под подоконником между кронштейнов останется открытая стена.

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Дальше вырезается кусок обоев с запасом по высоте для поклейки в оставшийся пропуск. Его нужно приложить сверху, делая нахлест на уже поклеенные по бокам внизу обои, чтобы совместить рисунок. Дальше на нем оставляются насечки напротив кронштейнов.

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По насечкам делаются ровные надрезы монтажным ножом под линейку до начала кронштейнов. После этого место поклейки промазывается обойным клеем, за батареей это можно сдать только изогнутой кистью.

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Обои вставляются за батарею сбоку под креплениями, затем расправляются и выводятся вверх. После упора в кронштейны нужно развернуть подвороты и пригладить их над радиатором до подоконника. Вся плоскость обоев прижимается. Между ребрами радиатора это делается кистью.

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Лишняя высота полосы срезается ножом. Дальше нужно смазать обои в месте перехлеста и пригладить сверху второй слой. После этого делается подрезка на кронштейнах.

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Последним шагом является вертикальная подрезка перехлестов. Это делается по кромке лезвия шпателя. Рез выполняется напротив ребер крайних секций батареи. Это позволит визуально скрыть сбой в рисунке обоев, если он получился. Затем вырезанные полоски срываться, на стену наносится клей еще раз, и края приглаживаются.

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В результате получаем очень качественную подгонку. Создастся впечатление, что для поклейки обоев батареи просто снимались.

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Смотрите видео

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка
      При поклейке обоев самыми сложными являются места за радиатором отопления. Там не только узко, но и мешают кронштейны, на которых весит батарея. По этой причине многие просто не клеят там обои, или делают это как получиться. Есть небольшая хитрость, как сделать все идеально.
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