Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево

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Материалы:
стекловолокно;
полиэфирная смола Novol PLUS 720;
стартовая шпаклевка со стекловолокном;
финишная шпаклевка;
антигравий;
грунтовка краска, лак.
Процесс ремонта гнилых порогов
Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.
Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.
Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.
Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.
После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.
Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.
Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.
Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.
Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.
Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.
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