Инженерная доска – одно из актуальных решений для отделки пола

Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.
Этот материал состоит из двух слоев – несущей основы и декоративного шпона. Основа изготавливается из березовой влагостойкой фанеры. Толщина – 6-16 мм. Для декоративной части применяют дуб, тик, ясень или другие твердые сорта. Чем слой будет выполнен тверже, тем большее число реставраций он выдержит, а значит, дольше прослужит.
Где можно выбрать и приобрести инженерную доску? Для первого шага достаточно будет перейти на сайт салона паркета Анфлорс. Через удобный фильтр можно здесь будет подобрать то, что нужно, отсортировав предложения по цене, стране-производителю, породе дерева, толщине, оттенку, бренду и многим другим параметрам. Сайт сразу ориентирует, какие товары можно купить по акции, есть ли нужный образец в салоне и на складе компании. Для подчеркивания фактуры материала на производстве применяются разные технические решения, например, морение или броширование. Сверху доску покрывают масляно-восковыми смесями или лаком.
Монтаж инженерной доски осуществляется разными способами. Клеевой, замковый, крепежный и т. д. Ценится многими, что доска совместима с системами «теплый пол».
Инженерную доску приобретают готовыми изделиями или выполненными на заказ. Разброс в параметрах у этого материала может быть большой. Например, по длине от 50 до 600 см. Доска может быть не только прямой, есть также и криволинейная. Такой необычный вариант тоже находит свое место в некоторых интерьерах.
У отделочного материала есть немало достоинств. Среди них высокая стабильность покрытия, что минимизирует риски деформации планок. Или разный формат планок, что позволяет сделать ровный пол даже там, где существуют перепады поверхности. А еще инженерная доска долговечна, срок эксплуатации при бережном использовании называется специалистами до 40 лет. А средний период службы этого напольного материала – 20 лет, что тоже немало. Сделав однажды качественный ремонт пола такой доской можно надолго забыть о преобразованиях поверхности.
Есть у инженерной доски и свои нюансы. Например, непростой монтаж, и поэтому лучше его доверить специалистам. Также это недешевое удовольствие. Но за качество всегда приходится платить больше. Так что выбор за вами.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Инженерная доска – одно из актуальных решений для отделки пола
Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.
-
Соседство на грядке: перец и остальные
Из-за нехватки площадей на дачном участке рационально организовать пространство для выращивания перца сложно. Приходится прибегать к смешанным посадкам, но не все овощные культуры с ним совместимы.
-
Хотите редиски? Попробуйте ее вырастить дома
Если бы награждали растения, которые быстро растут и которые легко выращивать, то первую премию получил бы, без сомнения, редис.
-
Жерлица - перевертыш на ножках или модернизированная снасть крест
Случается так, что человека позвали на рыбалку зимой за хищником, щукой или налимом, а жерлиц нет в наличии. В этом случае проявим немного фантазии, поищем подручные материалы и соберем на скорую руку жерлицу-перевертыш на ножках. Идея этой жерлицы также прослеживается в снасти под названием «крест».
-
Интересно о тыкве
Овощ? Посуда? Украшение? Музыкальный инструмент? Это все, и многое другое – вот, что такое тыква.
-
Новогодний венок на дверь из картона, мишуры и елочных игрушек
Традиционный рождественский венок – отличное украшение для дома. Его изготовление не займет много времени. Это простая и увлекательная поделка, которую вы можете осуществить даже вместе с ребенком.
-
Спасаем капусту от черной блошки
Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.
-
Семь способов украсить окно к Новому году
Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и окна.
-
Правильная обрезка герани продлит жизнь цветка
Добрый день, мой читатель. Герань может расти на подоконнике любого окна, так как совершенно неприхотлива. Но в противовес этому приятному достоинству у красивого цветка есть недостаток: без своевременной и правильной обрезки растение превращается в узловатые стебли без листьев. И внешний вид герани перестает радовать хозяйку.
-
Четыре живительных раствора, благодаря которым елка долго не будет желтеть и сохнуть
Как же хочется, чтобы елочка стояла как можно дольше и радовала всех.
-
Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?
-
Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво
Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
-
Из советов по спасению упавшего в воду смартфона: феном сушить точно нельзя
Телефон упал в воду – знакомая некоторым ситуация. Как же попытаться спасти свой гаджет? А главным здесь будет не растеряться и начать действовать быстро и правильно.
-
От чего зависит плодородие почвы?
Какая почва на вашем участке? Иной садовод-любитель на это скажет: «Какая есть, на той и растим свои культуры». Но землепользователю, чтобы получать хорошие урожаи о почвах надо знать больше.
-
Самый простой способ оформления бутылки шампанского для нового года
Отличным украшением новогоднего стола или оригинальным подарком станет красиво оформленная бутылка шампанского. Задекорировать бутылку очень просто, для этого даже не обязательно уметь рисовать. Для работы понадобится салфетка с красивым новогодним рисунком для декупажа и горячий клеевой пистолет для оформления верхней части бутылки.
-
Калатея: особенности выращивания
Калатея выращивается многими цветоводами в качестве комнатного растения. Ценится за декоративные листья.
-
Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.
-
Снежинка из глиттерного фоамирана
Украшать дом перед новым годом — большое удовольствие, а еще приятней это делать, если элементы декора сделаны вашими руками. Из глиттерного фоамирана можно сделать огромное количество вещей, в том числе и очень красивые снежинки.
-
Кaк yхaживaть зa пaхистaхисом
Этот вечнозелёный полyкyстaрник семействa Aкaнтовые впервые появился в тропических зонaх Aмерики, Восточной Индии и нa побережье Aвстрaлии.
-
Цветок любви для свадебных букетов
Эустoма – oчень красивый, нежный и изящный цветoк, рoдинoй кoтoрoгo считаются Мексика, экватoриальная часть Cевернoй и Южнoй Америки, а также Карибские oстрoва.