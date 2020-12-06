Инженерная доска – одно из актуальных решений для отделки пола

Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.

Этот материал состоит из двух слоев – несущей основы и декоративного шпона. Основа изготавливается из березовой влагостойкой фанеры. Толщина – 6-16 мм. Для декоративной части применяют дуб, тик, ясень или другие твердые сорта. Чем слой будет выполнен тверже, тем большее число реставраций он выдержит, а значит, дольше прослужит.

Где можно выбрать и приобрести инженерную доску? Для первого шага достаточно будет перейти на сайт салона паркета Анфлорс. Через удобный фильтр можно здесь будет подобрать то, что нужно, отсортировав предложения по цене, стране-производителю, породе дерева, толщине, оттенку, бренду и многим другим параметрам. Сайт сразу ориентирует, какие товары можно купить по акции, есть ли нужный образец в салоне и на складе компании. Для подчеркивания фактуры материала на производстве применяются разные технические решения, например, морение или броширование. Сверху доску покрывают масляно-восковыми смесями или лаком.

Монтаж инженерной доски осуществляется разными способами. Клеевой, замковый, крепежный и т. д. Ценится многими, что доска совместима с системами «теплый пол».

Инженерную доску приобретают готовыми изделиями или выполненными на заказ. Разброс в параметрах у этого материала может быть большой. Например, по длине от 50 до 600 см. Доска может быть не только прямой, есть также и криволинейная. Такой необычный вариант тоже находит свое место в некоторых интерьерах.

У отделочного материала есть немало достоинств. Среди них высокая стабильность покрытия, что минимизирует риски деформации планок. Или разный формат планок, что позволяет сделать ровный пол даже там, где существуют перепады поверхности. А еще инженерная доска долговечна, срок эксплуатации при бережном использовании называется специалистами до 40 лет. А средний период службы этого напольного материала – 20 лет, что тоже немало. Сделав однажды качественный ремонт пола такой доской можно надолго забыть о преобразованиях поверхности.

Есть у инженерной доски и свои нюансы. Например, непростой монтаж, и поэтому лучше его доверить специалистам. Также это недешевое удовольствие. Но за качество всегда приходится платить больше. Так что выбор за вами.

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