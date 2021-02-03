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Интересные способы использовать металопрофиль на участке
По инф. cpykami.ru   
03 Февраля 2021 г.
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Забор из металлопрофиля многим кажется идеей хоть и очень практичной, но довольно скучной. Не спешите делать преждевременные выводы. Этот материал отлично подходит и для самых необычных идей. Добавьте несколько оригинальных конструкций и неожиданных решений, чтобы получить на своем участке действительно стоящие внимания объекты. Красота и функциональность могут идти рука об руку!

Интересные способы использовать металопрофиль на участке

Смело сочетайте инновационные материалы с традиционными. Вставки из натурального дерева добавят дизайну изысканности. Такая конструкция смотрится легче, хотя полностью скрывает участок от посторонних.

Посадите вокруг забора высокие клумбы с цветами. Большая часть участка при таком оформлении останется довольно просторной.

2

Летний бар станет идеальным местом для вечеринок на открытом воздухе. Подсветка под надежной крышей сделает это место незабываемым в темное время суток.

3

Очень многие давно знают об удобстве приподнятых над уровнем земли грядок. Вот один из удачных способов их оформления.

4

Забор из металлопрофиля можно сделать составным. В этом случае вы можете значительно сэкономить на материалах, используя остатки листов.

5

Беседка и качели в одной композиции — лучшее место для отдыха и расслабления. Надежная крыша защитит от непогоды.

6

Одно из главных требований к душу на дачном участке - абсолютная приватность. Надежные металлические стены обеспечивают ее в полной мере.

7

Настоящим любителям понежиться в ванной не помешает даже открытое небо над головой. Главное, чтобы стены надежно защищали от чужих взглядов.

8

Если вы склоняетесь к классическому сплошному забору, вот интересный способ сделать его визуально легче.

9

Высокие клумбы могут быть не только прямоугольными. Используйте закругленные панели, чтобы выстаивать на участке живописные цилиндры.

10

Ступени отлично подойдут для участков с уклоном. Используйте каждый свободный участок, устанавливая клумбы в несколько уровней.

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Если высоты металлической части не хватает, нарастите ее за счет вертикальных досок. Еще больше поднять ограду можно за счет бетонного постамента.

12

Не самый однозначный вариант. Зато хозяина этого забора точно никто не упрекнет в отсутствии экономии и не умении использовать остатки стройматериалов.

13

Интересная покраска — еще один способ добавить сплошной ограде легкости. Геометрические орнаменты до сих пор в тренде.

14

Настоящий фонтан на участке? Почему бы и нет! Небольшую ванну можно использовать для купания в жаркую погоду.

15

Сочетание металла с другими материалами делает конструкции из него довольно фактурными. Интересный пример использования сплошных листов вместе с габионами.

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Летняя кухня позволит не готовить дома, тем самым избегая его перегрева в жару. Метал отлично справляется с ролью фартука.

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По инф. cpykami.ru

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  • Интересные способы использовать металопрофиль на участке
    Забор из металлопрофиля многим кажется идеей хоть и очень практичной, но довольно скучной. Не спешите делать преждевременные выводы. Этот материал отлично подходит и для самых необычных идей. Добавьте несколько оригинальных конструкций и неожиданных решений, чтобы получить на своем участке действительно стоящие внимания объекты. Красота и функциональность могут идти рука об руку!
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