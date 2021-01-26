Интерьерная статуэтка из обычного джута

Не лишенная очарования изящная интерьерная статуэтка станет отличным украшением, наполняющим дом особым теплом и уютом. Взглянув на грациозную сборщицу винограда, сложно догадаться, что она собрана буквально из ничего.

Самым дорогим в этом проекте являются простой джутовый шпагат и несколько бусин, остальное большинство людей сочтет за обычный мусор. Между тем все здесь предельно просто, а секрет успеха заключается в сборке и желании творить.

Основой для туловища изящной красотки стали обычные газетные трубочки. Их длина и количество будут напрямую зависеть от размеров будущей куклы. В нашем случае 4 длинных трубочки согнуты пополам, а затем дополнительно перехвачены скотчем в 2-х местах с отступом от краев.

Руки — еще одна трубочка, размещенная поперек в области верхней перемычки. Для создания девичьего стана понадобится еще 4 трубочки, согнутых пополам, именно при их помощи и будут закреплены руки. Достаточно завести по 2 трубочки сзади, а затем сделать загиб и вернуть обратно через промежутки между руками и шеей.

Дальше понадобится дополнительная фиксация в области талии. Сделать ее можно попутно с формированием торса, намотав газетную трубочку по спирали снизу вверх.

Следующий шаг — присоединение к шее головки из пенопласта или поролона.

Для нижней части платья идеально подойдет пластиковая бутылка грушевидной формы. Обрезав узкую часть горлышка, делаем глубокие продольные надрезы, а затем соединяем полосы между собой при помощи степлера так, чтобы диаметр каркаса уменьшился до нужного размера.

Соединяем верхнюю часть каркаса с нижней при помощи скотча.

Переходим к обмотке. Начинаем укладывать витки снизу бутылки, промазывая джут клеем по ходу работы.

После того как туловище обмотано переходим к рукам. По ходу работы при необходимости обрываем нить.

В последнюю очередь обматываем голову и обрываем нить.

Делаем несколько витков под руками, чтобы обозначить грудь. Дополнительно декорируем юбку заплетенным в косы джутом. При желании дополняем убранство украшениями.

Для формирования дна корзинок используем мешковину и упаковочный картон. Вырезав круг из картона, приклеиваем к нему ткань с обеих сторон.

Формируем стенки корзинки, укладывая джут витками. Постепенно сужаем горлышко.

Маленькую корзинку формируем по такому же принципу. Сверху дополняем корзинки контрастной полосой. После высыхания их нужно присоединить к статуэтке: большую корзину водрузить на голову, а маленькую закрепить в руке. Последний штрих — заполнение корзинок виноградом, он может быть как пластиковым, так и собранным из бусин или сделанным из ниток. Дальше остается лишь выбрать для новой статуэтки достойное место и дополнить ее декоративной подставкой.

Больше подробностей, касающихся изготовления очаровательной сборщицы винограда и других интерьерных кукол, в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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