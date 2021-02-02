ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Сделаем из старого свитера новый коврик
2021-01-04-05-39-08
И весьма необычный. Вот такое разыскалось рукодельное чудо, которое сотворила Клэр Армстронг.
Чем, когда и как поливать фикусы?
2021-01-08-16-27-35
Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.
Советы по выращиванию огуречной рассады
2021-01-09-14-08-16
Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий...
Тёплое набивное одеяло своими руками
2021-01-13-08-49-42
Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
Не повезло с почвой на участке? Эту проблему можно решить
2021-01-09-13-51-18
Глинистая почва – это, пожалуй, самая большая трудность, с которой может столкнуться садовник.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Идеи компактной мебели, которую можно сделать самому
По инф. ya-superpuper.com   
02 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Крупногабаритная мебель — это не актуально для небольших квартир с ограниченным пространством. В них главное — сохранить имеющиеся квадратные метры и, желательно, приумножить полезное пространство, насколько это возможно. Именно в такие моменты и необходимы идеи компактной мебели!

Идеи компактной мебели, которую можно сделать самому

Она занимает минимум места, при этом дарит дополнительное пространство для хранения вещей, которого так не хватает в маленькой квартире. Любую из нижеприведённых моделей можно сделать своими руками, если выделить этому выходные — получится очень бюджетная мебель, сделанная с душой!

Узенький консольный столик отлично впишется в самый крошечный угол

1

Такой деревянный поднос, элементарный в собственноручной сборке, является очень приятным дополнением дивану

2

Если на кухне нет возможности установить достаточное количество шкафов или сушилок, то сделайте плоский стеллаж из рамки с декоративными молдингами в виде перекладин

3

Легкий в проектировании и создании узкий столик за диваном подарит дополнительное пространство в гостиной/спальне

4

Такую навесную прикроватную полочку сделает каждый хозяин! Она очень удобная и компактная

5

Даже за дверью можно найти дополнительное пространство и установить там небольшие открытые полки

6

«Половинчатый» столик отлично дополнит прихожую и не займет много места

7

Простой в сборке квадратный журнальный столик, который может с лёгкостью превратиться в прикроватную тумбочку

8

Даже такая ненужная вещь, как паллеты, может быть использована с умом для интерьера

9

По инф. ya-superpuper.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Идеи компактной мебели, которую можно сделать самому
    Крупногабаритная мебель — это не актуально для небольших квартир с ограниченным пространством. В них главное — сохранить имеющиеся квадратные метры и, желательно, приумножить полезное пространство, насколько это возможно. Именно в такие моменты и необходимы идеи компактной мебели!
  • Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру
    Одним из самых популярных растений, которые выращивают в садах на даче, на балконах и квартирах, является пеларгония плющелистная.
  • Зеркало из обычного стекла
    На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного оборудования.
  • Несколько способов размножения толстянки
    Размножение толстянки в домашних условиях может проводиться разными способами. Каждый из них имеет свои преимущества. Чтобы правильно провести процедуру, надо знать ее особенности.
  • Весенние хлопоты садовода
    Весенние хлопоты садовода Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).
  • Фитонциды с подоконника: проращиваем чеснок
    Обычное явление – какая-то часть чеснока, положенная на хранение, начинает прорастать. Можно, конечно, выбросить эти чесночные головки, но лучше – дать им возможность обрести вторую молодость.
  • Кухонный фартук из полотенца
    Сшить фартук не составит никакого труда, ведь края полотенца уже обработаны.
  • Соскучились зимой по витаминам? Пора сеять горох
    Знаете ли вы, что салат из зелени обычного гороха в обязательном порядке присутствует в меню космонавтов и моряков, как источник поступления витаминов.
  • Хрупкая анемона — дочь ветров
    Анемона, называемая ветреницей за колебание лепестков от малейшего ветра, украшала венки еще древнегреческих красавиц. Современные анемоны представляют собой преимущественно гибриды, цветущие несколько позже дикого растения.
  • Красивая валентинка с разворотом своими руками
      День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля. Предлагаю за ранее позаботиться о подарке и сделать его своими руками. Чтобы подарить запоминающуюся валентинку нужно сделать её максимально необычно или красиво.
  • Шпрекелия прекраснейшая, она же Лилия Тамплиеров
    Шпрекелия (Sprekelia) или Спрекелия – это монотипный род красивоцветущих травянистых луковичных многолетников семейства Амариллисовых, представленный всего одним видом - Шпрекелией прекраснейшей (Sprekelia formosissima).
  • Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки
    Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.
  • Желтые листья у домашних цветов — сигнал тревоги. Пора помогать питомцам
    В один прекрасный день вы замечаете у своих зеленых друзей поблекшую листву. Почему вдруг желтеют листья у комнатных растений? Что делать, если это произошло? Как избежать повторения этого нездорового состояния? Чтобы вылечить болезнь, необходимо выяснить ее причины. А они могут быть довольно разными.
  • Подхваты для штор с необычным декором
    Несмотря на то, что в современном мире совершенно нет необходимости делать что-либо самостоятельно, ведь можно приобрести любые необходимые товары у производителей, существует множество мастер классов по ручному изготовлению различных элементов для дома.
  • Люди любят полезные советы. Но почему их должен полюбить и бизнес?
    Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
  • Новости от селекционеров: появился еще один сорт жимолости
    На Среднем Урале вывели морозоустойчивый сорт жимолости.
  • Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь
    Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
  • А что вы знаете о кислице?
    Кислица рогатая содержит щавелевую, яблочную, лимонную кислоты и их соли, а также витамин С, аровитамин А и рутин.
  • Интерьерная статуэтка из обычного джута
    Не лишенная очарования изящная интерьерная статуэтка станет отличным украшением, наполняющим дом особым теплом и уютом. Взглянув на грациозную сборщицу винограда, сложно догадаться, что она собрана буквально из ничего.
  • Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет
    Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за ними.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 