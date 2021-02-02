Идеи компактной мебели, которую можно сделать самому

Крупногабаритная мебель — это не актуально для небольших квартир с ограниченным пространством. В них главное — сохранить имеющиеся квадратные метры и, желательно, приумножить полезное пространство, насколько это возможно. Именно в такие моменты и необходимы идеи компактной мебели!

Она занимает минимум места, при этом дарит дополнительное пространство для хранения вещей, которого так не хватает в маленькой квартире. Любую из нижеприведённых моделей можно сделать своими руками, если выделить этому выходные — получится очень бюджетная мебель, сделанная с душой!

Узенький консольный столик отлично впишется в самый крошечный угол

Такой деревянный поднос, элементарный в собственноручной сборке, является очень приятным дополнением дивану

Если на кухне нет возможности установить достаточное количество шкафов или сушилок, то сделайте плоский стеллаж из рамки с декоративными молдингами в виде перекладин

Легкий в проектировании и создании узкий столик за диваном подарит дополнительное пространство в гостиной/спальне

Такую навесную прикроватную полочку сделает каждый хозяин! Она очень удобная и компактная

Даже за дверью можно найти дополнительное пространство и установить там небольшие открытые полки

«Половинчатый» столик отлично дополнит прихожую и не займет много места

Простой в сборке квадратный журнальный столик, который может с лёгкостью превратиться в прикроватную тумбочку

Даже такая ненужная вещь, как паллеты, может быть использована с умом для интерьера

По инф. ya-superpuper.com

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