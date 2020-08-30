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Идеи из пластиковых пробок. Отличные идеи для отдыха и туризма
По инф. sdelay.tv   
30 Августа 2020 г.
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Простые и интересные идеи из пластиковых крышек от бутылок, отличные самоделки для отдыха и туризма.

Идеи из пластиковых пробок. Отличные идеи для отдыха и туризма

Несколько полезных самоделок из крышек от бутылок и соков.

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Первыми пойдут вот такие крышки от соков, ряженки – хороши тем что они широкие.

1

Вытаскиваем их вместе с основой.

На каждую приклеиваем на клей – прозрачный двухсторонний скотч – держит очень даже не плохо.

Соединяем их вместе – все готово, остатки скотча срезаем.

Следующими пойдут вот такие не нужные банки.

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4

Делаем все тоже по выше описанной схеме.

Что бы клей лучше держался на пластике – можно края немного пройтись наждачкой.

Так же соединяем их вместе.

На одну из крышек наклеиваем по периметру мягкую магнитную ленту, а внутрь чиркаш от спичек.

6

Прикрываться он будет тонкой металической пластиной на те самые магниты.

С обратной стороны будет прятаться розжиг для костра, все как говорится вместе, все удобно.

Контенера готовы – начинаем их забивать содержимым.

8

Контейнер где СОЛЬ с обратной стороны засыпаем ПЕРЕЦ.

Тот что с таблетками – с обратной стороны хранятся флешки. Его проклеиваем тонким поролоном, что бы флешкам было комфортней путешествовать. Смотрите видео...

Большая часть сделана, теперь самая интересная идея.

Берем пластиковую 5 л-бутылку.

9

Отрезаем верхнюю часть.

Делаем надрезы как лепестки и складываем их внутрь, достаточно 4-х липестков, остальные можно срезать.

Проклеиваем их так же прозрачным двухсторонним скотчем.

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Делаем на крышке два надреза.

Все готово складываем в походную сумку и на природу.

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Прикручиваем наш держатель для полотенца там где будет удобно.

А рядом симпатичный умывальник, тоже своими руками.

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15

Вот такие друзья получились простые и полезные самоделки из казалось бы не нужных вещей.

Смотрите видео, там какие то моменты более понятней и подробней.

По инф. sdelay.tv

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