Эксклюзивная шкатулка своими руками

В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.

Это не легкий процесс, который отнимает много времени и сил. Поэтому сплести шкатулку из соломки хоть и можно, но на реализацию данной идеи потребуется затратить много часов!

Что потребуется для создания шкатулки из соломки?

Эксклюзивную вещь сделать, ка считают многие, самостоятельно крайне трудно. Но на самом деле существует множество простых в использовании материалов, которые помогут создать красочный подарок для близкого человека. К сожалению, соломка не относится к классу простых в применении недорогих материалов, так как для того, чтобы ее применить, потребуется иметь опыт значительный. С нуля научиться плести из соломки шкатулки и прочие красивые вещи, увы, не получится даже у гениального человека.

Поэтому можно схитрить- сделать саму шкатулку из простого в обработке материала, а затем шкатулку уже обклеить соломкой. Так можно значительно сэкономить время и не затрачивать его на «изобретение велосипеда», когда придется с нуля изучать сложные азы плетения из соломки.

Для создания креативной шкатулки потребуется:

Две пластиковые бутылки из под прохладительных напитков.

Ножницы.

Соломка ржаная или любого другого типа.

Термоклей.

Металлические декоративные элементы- элементы узоров, ручки из металла, пуговицы красивого внешнего вида из металла.

Пенопласт.

Бархат.

Стоит отметить, что металлические детали и соломка идеально сочетаются друг с другом. Поэтому стоит не только на пластиковую шкатулку наклеить соломку, но также добавить и металлические декоративные элементы, чтобы внешний вид шкатулки из соломки был завершенным и впечатляющим.

Процесс создания шкатулки из соломки

Конечно, можно было бы взять и древесину за основу для изготовления шкатулки. Но пластиковые бутылки имеются в каждом доме, они не стоит ни копейки, и сними очень просто работать. Также стоит отметить, что к пластику приклеивать любые материалы куда проще, чем к другим материалам.

Начать нужно с создания каркаса шкатулки. Она будет круглой формы. Для этого с помощью ножниц необходимо отделить у пластиковых двухлитровых бутылок донышки. Они очень просто отделяются- это будут две части шкатулки.

Далее стоит вырезать из пенопласта круг и вклеить его внутрь одной из половинки дна бутылки. Стоит также отметить, что одно дно пластиковой бутылки стоит вырезать практически притык к ребрам жесткости, а другое донышко с сантиметрами семь или десять лишнего материалам, чтобы шкатулку можно было бы украсить ярким образом.

Важно! Для того, чтобы упростить и ускорить работу стоит использовать нетоксичный термоклей!

Далее потребуется приклеить к пенопласту бархатную ткань, которая поможет украсить внутреннюю часть шкатулки.

Далее стоит использовать соломку для обклеивания ею внешней части шкатулки. Применять можно и другие виды клея, но термоклей наносится быстро и точно, а засыхает он крайне скоро. За полчаса максимум можно обклеить соломкой всю шкатулку, придав ей превосходный внешний вид.

Далее стоит позаботиться о прикреплении металлических элементов к поверхности шкатулки. Можно использовать для крепления металлических элементов как термоклей, так и попробовать прикрепить с помощью других методов, например, можно использовать специальные скрепки. Главное разукрасить соломенную шкатулку как можно большим количеством металлических элементов, чтобы шкатулка действительно выглядела ценно и красочно.

По инф. ya-superpuper.com

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