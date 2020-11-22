Экономим на пакетах: из чего сделать сумку для покупок своими руками

Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже если вы незнакомы с тонкостями швейного мастерства.

Вязаные сумки

Связать шопер не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Достаточно только освоить базовые навыки вязания крючком и спицами и найти подходящую схему.

Сумка-мешок с ажурными полосками крючком

Главный (основной) узор сумки вяжется по схеме, при этом следует учесть:

Число петель должно делиться на 5 плюс две кромочные.

Повторяющийся ряд (раппорт) состоит из 6 петель. Начинаем с воздушной петли и заканчиваем ею.

Делаем один раз с первого по четвёртый ряды, далее повтор 3-го и 4-го рядов.

Затем вяжем только 3-й и 4-й ряды столько раз, какую высоту сумки хотим получить.

Связываем край сумки и вывязываем её дно обычными столбиками без накида (дно можно связать отдельно и привязать к основной детали).

Столбиками без накида вывязываем ручки.

На летнюю сумочку подойдёт и хлопок, но акриловая пряжа значительно легче и дешевле

Трёхцветная сумка спицами

Вязать такую сумку нужно по схеме, где каждый ряд выполняется другим цветом, за счёт чего возникает эффект многоцветности. Петли предыдущего ряда на протяжении нескольких рядов только снимают, в результате этого получаются удлинённые петли, которые ложатся на ряды, связанные другими цветами. С 1 по 16 ряд нужно повторять схему.

Чем ярче будут цвета пряжи, тем более эффектно будет смотреться узор.

Сумка из квадратов крючком

Для яркой сумки понадобится акрил разных цветов и крючок № 3. Аксессуар связан из нескольких квадратов. Всего элементов 36, из них 4 расположены по бокам сумки, 2 — снизу. Все они вяжутся по одной и той же схеме. Для сборки соседние квадраты сцепляются соединительными петлями.

Сумка на завязках

Чтобы связать такой шопер, понадобится крючок №2,5 и хлопковая или акриловая пряжа. Вязать следует по схеме. Сборку нужно производить после выполнения боковых швов. Ручка вывязывается на расстоянии 4–5 см от бокового шва столбиками без накида.

Для завязки нужно скрутить шнурок длиной 1,5 м и продеть его в сетку, отступив от края 3–5 рядов.

Сумка из мотивов

Для создания такого аксессуара можно выбирать любые цвета пряжи или даже один оттенок. Крючок для работы должен быть не меньше №5. Способ выполнения можно увидеть на схеме.

Для того чтобы шопер получился, понадобится 15 элементов — их нужно будет сшить вместе за заднюю стенку петель.

Сумки из ткани

Сумка-шопер предназначена для переноса довольно большого веса, поэтому многие модели изготавливаются из ткани, которые должны быть плотными и надёжными.

Можно принять за основу следующие размеры выкройки:

2 стенки (25 х 40 см);

2 боковины (10 х 40 см);

2 ручки (10 х 60 см).

Сумка из плащёвки

Плащёвка — это тонкий материал с водоотталкивающими свойствами, поэтому такая сумка будет удобной, крепкой и очень полезной в быту. Для её изготовления понадобятся ткани, материал для подклада и швейные заготовки.

Последовательность действий такова:

Вырезать заготовки, собрать основу, сложить её лицом вовнутрь, совместить низ и прошить всё на машинке. Для подклада вырезать те же самые детали и сшить их. Сложить верх и подклад лицом друг к другу, прострочить, оставив незашитым верхний край. Вывернуть изделие, срезы верхнего края спрятать внутрь и прострочить. Пришить к готовому изделию ручки.

Можно сразу использовать готовый шаблон, распечатав его в натуральную величину или составив из пары листов в формате А4.

Сумка из хлопка или льна

Для создания такого стильного аксессуара потребуется грубый лён или хлопок.

Последовательность действий:

Заготовка вырезается из ткани, затем складывается вдвое и сшивается. Заготовки ручек складываются лицевыми сторонами и прошиваются на машинке. Ручки пришиваются к сумке с изнанки.

Схема сумки из льна

Чтобы придать сумке прочности, можно использовать дополнительный уплотнитель из жёсткого материала.

Модель из ламинированной ткани

Сумка из ламинированной ткани отлично подойдёт для походов за продуктами. Детали просто сшиваются между собой с изнанки. Нижние части загибаются внутрь, как показано на схеме, и закрепляются пришитыми поверх ручками изделия.

Подобный материал не нуждается в обработке края.

Шопер из джинсовой ткани

Аксессуар для хозяйственных нужд можно сшить и из старых джинсов. Желательно брать брюки прямого кроя и большого размера, чтобы количество швов потом было минимальным.

Обрезав штанины и разделив их пополам, нужно срезать боковой шов и выкроить необходимые детали. Потом следует заняться сборкой изделия — притачать боковые части, делая припуски в 1 см, и ручки.

Схема сумки из джинсов

Оптимальные габариты изделия в таком случае будут 36 см шириной и 45 см высотой.

Сумка из кожи

Для создания сумки из кожи тоже не нужна выкройка, а шить из такого материала не так сложно, как может показаться. Детали могут быть заготовлены по любой из предложенных выше схем. После изготовления основы нужно сшить боковые швы и вшить дно, обработать края.

Дно такой сумки можно сделать овальным или выкроить прямоугольник, а потом прошить с изнанки уголки по скруглённой траектории.

Если ваша машинка отказывается шить кожу, просто проложите места будущих швов полосками бумаги. Она увеличит скольжение под лапкой, и проблема исчезнет. Бумага легко снимается от шва, как по линии перфорации.

Большая сумка, в которую можно уместить всё необходимое и избавить себя от одноразовых пакетов, очень актуальна. Чтобы не покупать её, можно воспользоваться предложенными вариантами и сшить или связать аксессуар своими руками.

По инф. lachat.ru

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