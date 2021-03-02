Эффектная переделка скучного шкафа

Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные рейки.

Дверцы шкафа нужно открутить, а их поверхность — зашкурить, для лучшего склеивания реек. Далее наметить, отпилить и на одинаковом расстоянии разместить рейки в виде нехитрого геометрического узора. Приклеить на клей и малярный скотч, который затем убрать, когда клей схватится.

Нанести шпаклевку, чтобы замазать щели между рейками. Затем загрунтовать и в несколько слоёв, с полной просушкой, нанести краску для мебели. Установить дверцы обратно на шкаф.

Посмотрите на итоговый результат! Обыкновенные рейки преобразили шкаф до неузнаваемости. Невероятно красиво и эффектно!

Подробнее о переделке шкафа с помощью реек смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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