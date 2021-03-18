Душевая для дачи из поликарбоната

Посещением душа оканчиваются трудовые будни у большинства дачников. Это обуславливает надобность строительства душа на даче. Хорошо, что при помощи нынешних стройматериалов не составит особого труда возвести удобную кабинку, которую можно комфортно эксплуатировать в течении всего дачного сезона.

Сегодня любой дачник может собственноручно сконструировать душ из поликарбоната.

Бак и подогрев воды

Метод, которым будет поступать в душ вода, а также её нагрев обусловливаются ключевыми аспектами подготовки душевой кабины. Простейшим способом может быть пластиковый бак. Безопасно будет закрепить его вверху с фиксацией на стальной каркас.

Если же обладатель участка планирует использовать только энергию солнца для нагрева воды, то будет не лишним рассмотреть несколько моментов:

бак должен быть черным и без затенений; можно соорудить теплицу из прозрачного поликарбоната над баком; эффективно повышает температуру воды в баке использование зеркал или фольги.

Конечно, ТЭН более эффективное, но и сложное решение. В таком случае лучше подготовить два бака и оборудовать их смесителем. Также лучше сделать выбор в пользу металлического бака нежели пластикового.

Строительство душевой кабины

Воздвигая душ собственноручно из поликарбоната, нельзя не получить прекрасный результат своих трудов, если придерживаться нескольких существенных моментов:

для повышения надёжности важен фундамент, прекрасно если он выполнен из кирпича, но и заливка бетоном может быть альтернативой; при подготовке пола важно запланировать щели в нём, для отхода воды из кабины; верным решением станет подготовка водоотвода и специальной дренажной системы; отток лучше выполнить из полноценной отводной пластиковой трубы;

Каркас и обшивка

Для подготовки каркаса хорошо использовать металл или же дерево. Ключевым в ходе конструирования каркаса является монтаж опорных граней в углах сооружения, которые в последствии соединяются.

Фиксация на каркас поликарбонатных профилей проста, осуществляется эта процедура с использованием специальных метизов, обладающими широкими шляпками или шайбами. Места соединений необходимо уплотнить герметиком.

Немаловажные советы при разработке уличного душа с раздевалкой

При подготовке простого проекта необходимо учитывать важные моменты:

кабину лучше разместить ближе к водозабору; в случае если душем планируется частое пользование необходим септик не ближе чем в 3 метрах; кабина в месте где полностью отсутствует тень; габариты душа — 1×1х2,2 м., если необходима раздевалка, то к длине плюсуется ещё 50 см; от кабины раздевалку нужно отделить непромокаемой занавеской; высота душевой кабины должна быть не меньше 2,2 м., но допускается и больше.

Все эти нюансы берутся во внимание при проектировании, после чего возможно строительство.

Эксплуатация кабинки из поликарбоната

Главную опасность для материала доставляют абразивные чистящие средства, следовательно, для ухода нужно применять вещества на гелевой основе.

Если при конструировании душевой кабины из поликарбоната выполнить все нехитрые требования и необходимым образом заботится о конструкции, то она сохранит прекрасный эстетический вид на многие годы.

По инф. ya-superpuper.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...