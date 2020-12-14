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Детский плед с собачками
По инф. sam.mirtesen.ru   
14 Декабря 2020 г.
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Уютный детский плед с собачками принесет удовольствие не только детям, но и взрослым.

Детский плед с собачками

Размер: 82х86 см.

Необходимые материалы: пряжа Cascade 128 Superwash (100% шерсть; 117 м / 100 грамм в мотке) – 6 мотков цвета мха (нить А), 1 моток цвета экрю (нить В), по небольшому моточку цвета тыквы и цвета сапфира (нити С и D).

Необходимые инструменты:

Круговые спицы № 6 длиной 80-100 см, 4 бобины для вязания в технике интарсия.

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Плотность вязания: 16 петель и 22 ряда = 10 см лицевой глади.

Замечание:

Плед связан в технике интарсия, когда каждый цветной участок выполняется от нити на отдельной бобине. В точке смены цвета нити перекрещиваются на изнаночной стороне.

Круговые спицы используются для вязания большого количества петель.

Детский плед

Начало вязания:

Нитью А набрать на спицы 137 петель.

Связать 6 рядов лицевыми петлями.

**Начало вязания рисунка А:

Замечание: цвет поводка меняется через каждый мотив и выполняется нитями С и D.

1-й ряд: *5 лицевых петель нитью А, 28 петель рисунка А по схеме; повторять от * ещё 3 раза, 5 лицевых петель нитью А.

Схемы

2-й ряд: *5 лицевых петель нитью А, 28 петель рисунка А по схеме; повторять от * ещё 3 раза, 5 лицевых петель нитью А.

1-й и 2-й ряды устанавливают местоположение рисунков.
Продолжать вязать рисунок А до 32-го ряда включительно.

Связать 6 рядов лицевыми петлями нитью А.

Детский плед

Начало вязания рисунка В:

Замечание: цвет поводка меняется через каждый мотив и выполняется нитями С и D.

1-й ряд: *5 лицевых петель нитью А, 28 петель рисунка В по схеме; повторять от * ещё 3 раза, 5 лицевых петель нитью А.

2-й ряд: *5 лицевых петель нитью А, 28 петель рисунка В по схеме; повторять от * ещё 3 раза, 5 лицевых петель нитью А.

Продолжать вязать рисунок В до 32-го ряда включительно.

Связать 6 рядов лицевыми петлями нитью А.**

Повторить от ** до ** ещё раз, затем ещё раз связать рисунок А.

Связать 6 рядов лицевыми петлями нитью А.

Закрыть все петли.

Заправить концы нитей и слегка отпарить детский плед.

Описание пледа от дизайнера Monica Russel переведено из журнала “Simply Knitting” №203 2020.

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По инф. sam.mirtesen.ru

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