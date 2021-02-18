Декупаж на ткани с помощью клея ПВА

Для того, чтобы украсить скатерть, подушку или другую вещь, которую не следует часто стирать, поможет техника декупажа. Смысл ее заключается в том, что с легкостью можно перенести любой рисунок на поверхность ткани при помощи обычного ПВА клея. Все очень просто, а главное, выйдет в чрезвычайно мере красиво.

Что потребуется для оформления любой ткани техникой декупаж?

Любая по плотности ткань, даже джинсовая, может с легкостью стать холстом для людей, которые желают освоить технику декупажа.

Нанести картинку на ткань не является сложной задачей, так как потребуются совсем простые исходные материалы, чтобы картинка быстро осела на поверхности любой ткани.

Главное помнить, что не стоит наносить техникой декупажа с помощью ПВА клея рисунок на ткань, которая будет часто стираться, иначе от рисунка ничего не останется в очень короткое время.

Для того, чтобы нанести рисунок на салфетку или на скатерть, потребуется:

Несколько кистей разной толщины.

Мочалка.

Клей ПВА.

Рисунок, который должен быть перенесен на ткань.

Ножницы.

Утюг.

Вощенная бумага.

Чистая вода.

Текстильный материал, на который и будет нанесен рисунок.

Все необходимое с легкостью можно заказать в интернет-магазине с доставкой. Но главное тут не цена, а так красота, которая в конечном итоге получится, которая доставит максимальное эстетическое удовольствие.

С декупажем сложно что-нибудь спутать, так как тот рисунок. Который осядет на поверхности ткани, будет иметь неповторимую красочность. Никакой иной техникой такой красоты добиться практически не получится.

Процесс нанесения рисунка на ткань с помощью клея ПВА техникой декупажа

Быть может французское слово декупаж может немного запутать человека, который впервые слышит о нем, и тот побоится начать создавать красоту у себя дома. Но не стоит тушеваться, так как все предельно легко и просто.

Для начала стоит просто с помощью утюга, который нужно нагреть до небольшой температуры, стоит просто выгладить салфетку или скатерть, на которую будет приклеен рисунок.

Важно! Специалисты рекомендуют использовать натуральную ткань, так как с ней не бывает проблем с нанесением рисунка техникой декупаж!

Если в 18 веке мастера вырезали рисунок на мебели, собственно, так и появилась техника декупажа, то в наше время все проще- нужно всего-лишь приклеить любой рисунок на поверхность ткани. Но сделать это нужно предельно осторожно, чтобы не повредить синтетическую основу картинки.

Как только скатерть или любая другая ткань будет выглажена до идеального состояния, следует на то место, куда будет наклеен рисунок нанести немного клея ПВА. Не стоит с ним бояться работать, так как, несмотря на то, что он обладает неприятным запахом, он совершенно нетоксичен!

Как только лей с помощью кисточки будет нанесен на ткань, стоит с помощью другой кисти нанести клей и на оборотную часть картинки.

Стоит отметить, что с помощью мочалки нужно убирать все излишки клея ПВА- его не должно остаться ни за пределами картинки, ни на ней.

После приклеивания рисунка к ткани стоит положить на картинку слегка смоченную теплой водой вощенную бумагу и с помощью утюга пройтись несколько раз по картинке, слегка ее нагрев.

Затем стоит убрать вощенную бумагу и еще немного клея нанести на поверхность рисунка.

Не стоит забывать, что клея ПВА не должно быть слишком много, так как он может испортить внешний вид картинки. Для нанесения на рисунок очередной порции клея потребуется взять новую кисть с более тонкой и мягкой щетиной.

И далее опять же придется нанести новую смоченную вощенную бумагу на рисунок и пройтись утюгом.

В итоге получится красочная картинка на скатерти или даже на майке, которая будет радовать своей красотой долгое время.

По инф. ya-superpuper.com

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