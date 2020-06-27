«Дать газу» своему автомобилю: плюсы и минусы

Чтобы автомобиль из средства передвижения не превратился в роскошь, ему бы заправляться как-нибудь подешевле. И многие водители об этом подумывают и переводят своих железных коней на газ. А что делать? Ведь цены на бензин постоянно растут! Но у перевода авто на газ, как и у любого другого дела, есть свои плюсы и минусы, о которых, конечно, стоит знать еще до начала процесса, чтобы всё как следует взвесить. А еще стоит знать, что при переводе автомобиля на газ субсидия полагается. Ее размер будет покрывать 90% расходов юридических и физических лиц. Представляете?! Новая госпрограмма стимулирования перевода авто на альтернативное топливо – природный газ – рассчитана на 5 лет и стартует уже в этом году. На реализацию проекта выделается 190 млрд рублей.

Установка газобаллонного оборудования: в чем плюсы и минусы

Установка ГБО — серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля. Но, это не пугает автовладельцев и они смело переоборудывают свои машины, даже не боясь потерять гарантию, ведь заправлять транспортное средство газом намного дешевле бензина. Эксперты прогнозируют, что уже через пару лет практически каждый пятый автомобиль в России будет на ГБО. Но, как и любое новшество, газобаллонное оборудование имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы установки ГБО:

Экономность. Расходы на газ меньше практически в 3 раза, в сравнении с бензином.

меньше практически в 3 раза, в сравнении с бензином. Двигатель начинает работать плавнее и тише, поскольку газу, чтобы сгорать в цилиндрах, нужно больше времени, а значит нагрузка на коленвал, цилиндры и поршни снижается.

Запас хода автомобиля растет. Можно покрыть расстояние без дозаправки в 2 раза больше.

растет. Можно покрыть расстояние без дозаправки в 2 раза больше. Поскольку смесь бутана с пропаном намного чище бензина, то соответственно выброс вредных веществ в воздух меньше. Интересно, что ГБО признали более экологическим видом заправки даже в Европе.

Минусы установки ГБО:

Установка ГБО — удовольствие недешевое. Копить на нее придется не мало времени, поэтому часто ГБО устанавливают в кредит.

В багажнике становиться меньше свободного места, практически на «запаску», ведь именно предположительно такие размеры имеет баллон.

Регулярно необходимо проходить техосмотры. Эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон: минус — дополнительные расходы, плюс — повышается самодисциплина автовладельца и машина всегда на ходу.

Выгоды перевода авто на газ

При желании экономить на расходе топлива и, соответственно, меньше тратить денег на топливо, несмотря на частоту поездок, то ГБО можно смело говорить «да». На самом деле, существует несколько причин, при которых выгодно переоборудовать авто под газ:

активное пользование автомобилем . Если ездить редко, а машина больше времени пылиться в гараже или под окнами дома, то установка ГБО еще долго себя не окупит;

. Если ездить редко, а машина больше времени пылиться в гараже или под окнами дома, то установка ГБО еще долго себя не окупит; если в ближайшие 3-4 года автовладелец не собирается менять транспортное средство ;

; хорошо ставить ГБО на транспортное средство гарантийное время которого уже истекло, поскольку переоборудование сразу же аннулирует всю гарантию от производителя;

которого уже истекло, поскольку переоборудование сразу же аннулирует всю гарантию от производителя; двигатель транспортного средства есть больше 10 л бензина на 100 км.

В итоге, устанавливать ГБО рекомендуется водителям, которые ездят часто и много и не собираются еще длительное время менять машину. Но, стоит помнить, что газобаллонная установка требует тщательности, поэтому переоборудовать авто нужно только у профессионалов и не экономить, поскольку от этого зависит, прежде всего, безопасность.

Идея перехода на альтернативное топливо - природный газ

Переход на метановое топливо планируется в России уже много лет. Главным преимуществом природного газа является его экологичность, отсутствие и малое содержание вредных примесей.

Проект предусматривает увеличение парка машин, имеющих ГБО, почти до 300 тыс. единиц (при нынешних 155 тыс. машин). Это небольшая доля общего автомобильного парка страны, который насчитывает более 50 млн единиц транспорта. Проект носит пилотный характер и охватывает пока 27 регионов страны.

Значительно затрудняет перевод машин на газ отсутствие достаточного количества специальных лабораторий, которые легализуют установленного оборудование. Пока в России их только 15.

Для того, чтобы граждане изъявили желание поставить установки ГБО, нужно все регионы оснастить не только лабораториями, но и заправками в необходимом количестве. Пока их в России только 486, а бензиновых – более 25 тыс. Также россияне должны быть уверены в стабильности цены на газ, чтобы затея оказалась материально выгодной.

На сегодня разница в цене метана и бензина значительная – 16 руб. за кубометр против 45 руб. за литр.

Стоимость 1 км пробега на газе вдвое ниже, чем на бензине. В обычном случае ГБО окупается за 45 тыс. ки пробега. Использование субсидии сократит этот срок до 13 тыс. км. Экономия для владельцев легковых машин может составить до 120 тыс. руб. в год, для владельцев «Газелей» — до 200 тыс. руб. в год.

Как же получить субсидию на установку газобаллонного оборудования?

В рамках проведения антикризисных мероприятий для поддержки малого и среднего бизнеса, Минэнерго предлагает увеличить размер субсидии с 30% от стоимости оборудования до 60%, еще 30% из своих средств компенсирует Газпром. Таким образом, размер субсидии составит 90% от расходов граждан и организаций.

Единственным требованием для участия в программе является возраст машины – не более 10 лет.

Участники программы могут получить такие субсидии:

владельцы легкового транспорта - от 54 тыс. до 84 тыс. руб.;

- от 54 тыс. до 84 тыс. руб.; владельцы «Газелей» и других машин такого типа – до 96 тыс. руб.;

владельцы грузовой техники – более 100 тыс. руб. в зависимости от типа машины.

Выдача субсидий начнется, когда во всех регионах-участниках программы откроются сервисные центры и будут утверждены правила выбора и установки оборудования. Главными требованиями к сервисным станциям будут удобство установки и безопасность эксплуатации оборудования.

Если цены на бензин и дальше будут расти, наверное, сторонников у перевода автомобилей на газ будет всё больше. И заявленная субсидия не помешает, конечно. Личные расходы можно будет сократить аж до 90%. Прилично щедро! Особенно сейчас, когда у многих "карман наполовину скорее пуст, чем полон".

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