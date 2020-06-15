Чего ждать автомобилистам от нового КоАП?

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2 июня Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в котором находятся изменения о штрафах ГИБДД. В КоАП появились новые статьи, за нарушения которых автомобилисты будут нести административную ответственность. Касаются они неправильной парковки, «автохлама» и др.
Что изменится в штрафах ГИБДД
2 июня на сайте правовой информации российского правительства был опубликован проект обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях. Обнародовало документ Министерство юстиции.
Вступит в силу новая редакция КоАП 1 января 2021 года. В этот раз правительство решило не увеличивать размер уже существующих штрафов, однако ввело новые. В частности касаются они и нарушений правил дорожного движения:
парковка автомобиля на детской или спортивной площадке — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей;
отказ проходить медицинское освидетельствование при нахождении в машине несовершеннолетнего пассажира — от 50 тыс. рублей;
мойка транспортного средства в неположенном месте — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;
«автохлам» — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.
Не повышать уже существующие штрафы в ведомстве решили после того, как на правительство обрушилась критика. Ранее в Министерстве юстиции объявили значительное увеличение многих штрафов ГИБДД. Российские водители раскритиковали решение властей.
«Автохлам» и неправильная парковка с 2021 года
Согласно проекту обновленной редакции российского КоАП, с 2021 года вступит в силу статья 16.10. Называется она «Нарушение правил в сфере городского благоустройства с использованием транспортных средств». Автомобилисты должны будут заплатить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в том случае, если бросили в городе сломанную машину.
«Автохламом» или разукомплектованным транспортным средством, согласно определению Министерства юстиции, является та машина, у которой нет 1 или нескольких кузовных деталей. Кузовными деталями считаются:
капот; двери кузова; пробки топливного бака; стекла; световые приборы; колеса; замок кузова и т.д.
Также нельзя будет бросать сгоревшие машины. Штрафовать с 1 января 2021 года водителей будут и за парковку на детских или спортивных площадках. Наказывать будут не только за парковку, но и за проезд по таким территориям.
Штрафы за мойку машины и медицинское освидетельствование
С 1 января 2021 года в Российской Федерации запрещено будет мыть транспортное средство в неположенном месте. Таковыми считаются особые экологические зоны у водоемов. Нельзя будет заниматься мойкой автомобилей у озер и рек.
Как минимум на 50 тыс. рублей будут штрафовать автомобилистов в том случае, если они будут отказываться проходить медосвидетельствование при наличии ребенка в машине. Медицинское освидетельствование проводят сотрудники ГИБДД в тех случаях, когда остановленный водитель подозревается в алкогольном опьянении.
Наказывать за отказ нарушителей будут не только крупными штрафами, но и лишением прав на срок от 2 до 3 лет. Инициировал введение нового правила глава Государственной автомобильной инспекции Михаил Черников. Он заявил, что пьяные водители, перевозящие несовершеннолетних пассажиров, должны нести ответственность за это. Если в автомобиле при задержании водителя с алкогольным опьянением все пассажиры являются совершеннолетними, минимальный размер штрафа составляет 30 тыс. рублей.
Ожидаются нововведения и по скоростному режиму.
Законодатели планируют внести в новый вариант КоАП следующие дополнения:
отменить нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч;
снизить максимальную скорость движения в городе до 50 км/ч (по примеру многих зарубежных стран);
фиксацию нарушений скоростного режима в городах начинают в июне 2020 года;
поднимут разрешенную максимальную скорость движения на вылетных магистралях. Например, в Москве на некоторых участках уже увеличили допустимую скорость движения с 60 км/ч до 80 км/ч;
скорость движения на оборудованных платных автомагистралях может быть увеличена до 130 км/ч;
в регионах разрешат поднять скорость движения на локальных трассах;
вводится новый информационный знак, который оповещает водителей о фото- и видеофиксации нарушений. Он не будет привязан к другим знакам, указывающим допустимую скорость движения и места парковки;
сохранится штраф за превышение средней скорости движения.
В России готовится ввод онлайн-тахографов, фиксирующих скорость движения
Онлайн-тахографы предназначены для фиксации нарушения скорости движения транспорта и передачи данных в автоматизированную систему для принятия решения о назначении штрафов. Предполагается оснастить такими приборами все новые грузовые машины и автобусы.
Министерство транспорта разработало законопроект о применении тахографов и представило его на рассмотрение законодателей. Детальное обсуждение и принятие намечено на осень 2020 года. Предполагаемый срок внедрения новшества – 1-2 года.
Автоматизированная система будет вводиться в рамках пилотного проекта первоначально в 20 регионах России. В дальнейшем предполагается полный переход на автоматизированное наблюдение за превышением скорости и выписыванием штрафов.
Специалисты высказывают мнение, что нельзя полностью исключать инспекторов из процесса контроля и принятия решения о штрафах, так как оснащение новыми тахографами будет проходить постепенно.
Что появится в финальной редакции КоАП, время покажет. В любом случае за такими новостями надо следить. Незнание ведь от ответственности не освободит в случае чего. А вообще лучше быть в курсе, есзить по правилам и стараться не нарушать.
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