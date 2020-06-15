Чего ждать автомобилистам от нового КоАП?

Автомобили имеют многие люди в возрасте. И пенсионерам, как и всем остальным владельцам транспортных средств, стоит следить за новостями, касающимися автосферы. Где штрафы какие вдруг изменили, правила езды на дорогах и прочее. Необходимо знакомиться, так как все новшества, кающиеся машин и дорог, писаны на практике людскими жизнями. А все ведь хотят, чтобы их автоистория складывалась без плохих ситуаций. Итак, что нового?

2 июня Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в котором находятся изменения о штрафах ГИБДД. В КоАП появились новые статьи, за нарушения которых автомобилисты будут нести административную ответственность. Касаются они неправильной парковки, «автохлама» и др.

Что изменится в штрафах ГИБДД

2 июня на сайте правовой информации российского правительства был опубликован проект обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях. Обнародовало документ Министерство юстиции.

Вступит в силу новая редакция КоАП 1 января 2021 года. В этот раз правительство решило не увеличивать размер уже существующих штрафов, однако ввело новые. В частности касаются они и нарушений правил дорожного движения:

парковка автомобиля на детской или спортивной площадке — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей;

на детской или — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; отказ проходить медицинское освидетельствование при нахождении в машине несовершеннолетнего пассажира — от 50 тыс. рублей;

при нахождении в машине несовершеннолетнего пассажира — от 50 тыс. рублей; мойка транспортного средства в неположенном месте — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

в неположенном месте — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; «автохлам» — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Не повышать уже существующие штрафы в ведомстве решили после того, как на правительство обрушилась критика. Ранее в Министерстве юстиции объявили значительное увеличение многих штрафов ГИБДД. Российские водители раскритиковали решение властей.

«Автохлам» и неправильная парковка с 2021 года

Согласно проекту обновленной редакции российского КоАП, с 2021 года вступит в силу статья 16.10. Называется она «Нарушение правил в сфере городского благоустройства с использованием транспортных средств». Автомобилисты должны будут заплатить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в том случае, если бросили в городе сломанную машину.

«Автохламом» или разукомплектованным транспортным средством, согласно определению Министерства юстиции, является та машина, у которой нет 1 или нескольких кузовных деталей. Кузовными деталями считаются:

капот;

двери кузова;

пробки топливного бака;

стекла;

световые приборы;

колеса;

замок кузова и т.д.

Также нельзя будет бросать сгоревшие машины. Штрафовать с 1 января 2021 года водителей будут и за парковку на детских или спортивных площадках. Наказывать будут не только за парковку, но и за проезд по таким территориям.

Штрафы за мойку машины и медицинское освидетельствование

С 1 января 2021 года в Российской Федерации запрещено будет мыть транспортное средство в неположенном месте. Таковыми считаются особые экологические зоны у водоемов. Нельзя будет заниматься мойкой автомобилей у озер и рек.

Как минимум на 50 тыс. рублей будут штрафовать автомобилистов в том случае, если они будут отказываться проходить медосвидетельствование при наличии ребенка в машине. Медицинское освидетельствование проводят сотрудники ГИБДД в тех случаях, когда остановленный водитель подозревается в алкогольном опьянении.

Наказывать за отказ нарушителей будут не только крупными штрафами, но и лишением прав на срок от 2 до 3 лет. Инициировал введение нового правила глава Государственной автомобильной инспекции Михаил Черников. Он заявил, что пьяные водители, перевозящие несовершеннолетних пассажиров, должны нести ответственность за это. Если в автомобиле при задержании водителя с алкогольным опьянением все пассажиры являются совершеннолетними, минимальный размер штрафа составляет 30 тыс. рублей.

Ожидаются нововведения и по скоростному режиму.

Законодатели планируют внести в новый вариант КоАП следующие дополнения:

отменить нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч;

на 20 км/ч; снизить максимальную скорость движения в городе до 50 км/ч (по примеру многих зарубежных стран);

в городе до 50 км/ч (по примеру многих зарубежных стран); фиксацию нарушений скоростного режима в городах начинают в июне 2020 года;

в городах начинают в июне 2020 года; поднимут разрешенную максимальную скорость движения на вылетных магистралях. Например, в Москве на некоторых участках уже увеличили допустимую скорость движения с 60 км/ч до 80 км/ч;

с 60 км/ч до 80 км/ч; скорость движения на оборудованных платных автомагистралях может быть увеличена до 130 км/ч;

может быть увеличена до 130 км/ч; в регионах разрешат поднять скорость движения на локальных трассах ;

; вводится новый информационный знак , который оповещает водителей о фото- и видеофиксации нарушений. Он не будет привязан к другим знакам, указывающим допустимую скорость движения и места парковки;

, который оповещает водителей о фото- и видеофиксации нарушений. Он не будет привязан к другим знакам, указывающим допустимую скорость движения и места парковки; сохранится штраф за превышение средней скорости движения.

В России готовится ввод онлайн-тахографов, фиксирующих скорость движения

Онлайн-тахографы предназначены для фиксации нарушения скорости движения транспорта и передачи данных в автоматизированную систему для принятия решения о назначении штрафов. Предполагается оснастить такими приборами все новые грузовые машины и автобусы.

Министерство транспорта разработало законопроект о применении тахографов и представило его на рассмотрение законодателей. Детальное обсуждение и принятие намечено на осень 2020 года. Предполагаемый срок внедрения новшества – 1-2 года.

Автоматизированная система будет вводиться в рамках пилотного проекта первоначально в 20 регионах России. В дальнейшем предполагается полный переход на автоматизированное наблюдение за превышением скорости и выписыванием штрафов.

Специалисты высказывают мнение, что нельзя полностью исключать инспекторов из процесса контроля и принятия решения о штрафах, так как оснащение новыми тахографами будет проходить постепенно.

Что появится в финальной редакции КоАП, время покажет. В любом случае за такими новостями надо следить. Незнание ведь от ответственности не освободит в случае чего. А вообще лучше быть в курсе, есзить по правилам и стараться не нарушать.

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