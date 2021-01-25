Cтильные пуфики из шин

Это потрясающая переделка старых шин, которая пригодится на даче! Немного работы и материалов, но какой отличный результат — милые и стильные пуфики!

Отрежьте достаточно длинный кусок синтепона, приклейте вокруг шины.

Из отрезка ткани сшейте простой чехол, который наденьте на шину. Закрепите с обеих сторон мебельным степлером.

Измерьте диаметр шины внутри и, соответственно полученному значению, из фанеры вырежьте два круга.

Приклейте два слоя поролона на один из кругов. Закруглите края ножницами.

Сверху положите отрез синтепона и ткань, закрепите с обратной стороны мебельным степлером.

Саморезами с внутренней стороны закрепите сиденье к шине.

Обратную сторону также закройте вторым кругом из фанеры. Степлером прикрепите ткань.

Вкрутите три ножки.

Работа окончена! Чудесный пуф, который не только украшает интерьер, но и является его практичным элементом.

Подробнее о том, как сделать пуф из шин, смотрите в видео ниже:

По инф. ya-superpuper.com

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