Cпособ имитации кирпичной кладки: эффектный результат при минимуме затрат

В современном интерьере, созданном в скандинавском стиле или стиле лофт всегда найдется место для кирпичной кладки. Ошибочно полагать, что для подобных работ в обязательном порядке нужен кирпич или имитирующая его плитка, требующая дополнительной укладки. Существует уникальный способ, позволяющий быстро сделать не убиваемую кирпичную стену. Приятным моментом станет и то, что затраты на приобретение материала в таком проекте сведены к минимуму. Еще бы, все, что понадобится для работы — плиточный клей, который при других способах создания искусственной кирпичной стены является всего лишь основой для кладки. Правда в конце понадобится окрашивание, но его в любом случае никто не отменял.

Прежде всего стены нужно выровнять и прогрунтовать. Суть дальнейшей работы заключается в нанесении разметки. Для того чтобы кладка выглядела как можно естественнее, к размеру кирпича необходимо прибавить отступы, приходящиеся на швы. Обычная кирпичная кладка делается в шахматном порядке. Это следует учесть при нанесении разметки. Продольные линии будут немногим превышать высоту кирпича, а поперечных будет составлять его длину, поделенную пополам. Именно это позволит соблюсти шахматный порядок.

Еще одним бюджетным расходным материалом станет узкий скотч для прокладки «швов». При отсутствии в продаже скотча нужной ширины, мастер предлагает просто разрезать пополам бухту с лентой. Важно выбрать скотч, имеющий качественный липкий слой. Наклеивать ленту нужно в четко определенной последовательности. Сначала прокладываются все продольные полосы, а затем поперечные. Далее осуществляется подрезка поперечных полос, благодаря которой будущие кирпичи как раз и «укладываются» в шахматном порядке. Подготовительный этап на этом оканчивается.

Суть дальнейшей работы заключается в нанесении слоя плиточного клея. Дальше работа выполняется в несколько этапов. После нанесения нескольких квадратов клея, не дожидаясь высыхания поверхности, нужно сразу задать фактуру.

Фактура задается при помощи скомканного целлофанового пакета. Им достаточно просто пройтись по ровной поверхности.

Не дожидаясь высыхания клея начинаем аккуратно снимать горизонтальные полосы.

После снятия вертикальных полос образуется рисунок кирпичной кладки. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке, нужно выждать не менее 2 часов, чтобы клей начал схватываться. После сглаживаем острые углы, воспользовавшись обычной кистью. Сделать это можно и позже, но в таком случае придется использовать уже не кисть, а шпатель. После того как стена обработана, даем поверхности полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2 суток.

Дальше остается покрасить стену в выбранный цвет, а затем обозначить швы. Слои при окрашивании следует наносить последовательно. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Окончательным этапом стало прокрашивание швов.

Больше нюансов, касающихся создания имитации кирпича из обычного плиточного клея, в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...