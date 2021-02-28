Чудесный декор из банки и джута

Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно...
На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного...
Кислица, цветок счастья, бабочка – это всё о ней, нежной гостье из тенистого леса, поселившейся на окне. Милый цветок кислица всеми любим и необычен. Его треугольные листочки напоминают крылья бабочки, складываются попарно, если к ним прикоснуться. Листики окрашены от тёмно-фиолетового цвета до ярко-зелёного. Цветы тоже имеют разный окрас. Уход за кислицей несложен, по силам начинающему цветоводу.
Вы до сих пор уверены в том, что для декорирования плотной ткани необходима ручная вышивка, требующая наличия определенных навыков и массу свободного времени? А вот и нет! Все гораздо проще, даже при условии, что декорировать ткань вдруг захотелось далеко не тонкими нитками, а пряжей для вязания. Чтобы получить рисунок, достаточно всего лишь проложить строчку на обычной машинке. Сделать это можно, зная один маленький секрет. Освоив технику, можно с легкостью создавать дизайнерские вещи.
Как правило, дома собирается масса мелочевки, которая при отсутствии органайзеров просто перекочевывает с места на место. Канцелярские принадлежности, нужные мелочи для кухни, вечно теряющиеся носки — вот лишь некоторое из того, что можно с успехом рассортировать, имея в арсенале аккуратные и практичные многоярусные органайзеры. Сделать такие легко из подручных средств, а поняв принцип изготовления, можно экспериментировать и с формой. Основой для органайзера стали обычные пластиковые бутылки оклеенные остатками ткани, результат при этом впечатляет, особенно с учетом продуманной функциональности и самодостаточного внешнего вида.
Калатея входит в семейство марантовых, занимающих одно из первых мест среди вариегатных культур. Происхождение марантовых связывают с влажными тропическими лесами Центральной и Южной Америки, что и определило их отношение к свету и влажности воздуха.
Эксклюзивный поднос, на котором приятно подать чашечку ароматного кофе или использовать его в качестве сервировочной подставки, нужен в каждом доме. То, насколько он будет ярким, его тематика и даже размер подскажет ваш собственный вкус и фантазия. Самые простые инструменты и материалы позволят вам создать свой неповторимый дизайн, стоит лишь воспользоваться идеей, описанной ниже, как основой.
Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
Этот небольшой парничок станет незаменимой помощью на огороде! В нём можно держать рассаду до необходимого времени перед высадкой в землю. Плюсами конструкции является невысокая стоимость и максимальное использование простых материалов!
У этой культуры все необычно: листья - как у перца, сила роста надземной части и корней - как у баклажана, цветки похожи на картофельные, а семена - такие же, как у баклажана и физалиса. А название? Само название чего стоит: дынная груша или пепино (Pepino). Плоды же пепина - это вообще что-то трудно описуемое. Можно с полным правом сказать, что они экзотические — все в них необычайно и привлекательно: и форма, и окраска, и строение, и аромат, и вкус.
Освещение играет важную роль в обустройстве интерьера. С его помощью можно удачно подчеркнуть изюминки комнаты, а также скрыть недостатки или увести от них взгляд. Но чтобы создать красивую и уютную атмосферу, не обязательно слишком много вкладывать в ремонт и приобретение предметов интерьера слишком много денег.
Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту.
Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.
В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.
Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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