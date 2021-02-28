Чудесный декор из банки и джута

Поразительно красивая идея из обыкновенной стеклянной банки и джута удивит вас. Это так просто, но завораживающе красиво!

Вокруг горлышка банки обвяжите кусочек джута так, чтобы оба края верёвки одинаковой длины свисали сбоку, образуя узел.

Это было основание для дальнейшей работы. Теперь на этот джут нужно привязать такие же небольшие кусочки джута по периметру вокруг, отступая не более 2 см.

Дальнейшая работа очень простая: берём одну из нитей от одного узла и соседнюю нить от другого узла и завязываем новый узел. Так повторяем по всему периметру банки.

Следующий ряд, в шахматном порядке, опять провязываются те же нити, что и для первого узла, когда вы прикрепляли нити к основной.

Наконец, чтобы завершить и закрепить декор, джут приклеивается к дну банки на горячий клей, также сохраняя узор.

Вокруг дна можно приклеить верёвку.

Резьбу на банке закрыть несколькими слоями джута.

По желанию можно добавить ручку из верёвки на горячий клей, но это необязательно.

Разместите внутрь гирлянду или светодиодные лампы на батарейках, и чудесные светильники готовы!

Подробнее о том, как сделать оригинальный светильник из банки и джута, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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