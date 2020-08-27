Чтобы «жизнь не остановилась»: что делать, если телефон быстро разряжается

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Телефон – один из самых необходимых предметов в нашей современной жизни. Но даже новое устройство может быстро разряжаться. Причины тут разные. К примеру, это может заводской брак или большие запросы пользователя. Но каков бы ни был ответ на вопрос «почему?», главное правильно определить дефект и, конечно, побыстрее его устранить.
Из-за чего быстро садится новый телефон?
Новый смартфон не должен быстро садиться, даже если пользоваться им в полную силу. То есть, батареи должно хватить до самого вечера, но если утром был заряд в 100%, а к обеду она уже «села», то, скорее всего, это заводской брак или же серийная проблема. В таком случае, желательно вернуть телефон по гарантии или обратиться в сервисный центр.
Сложно понять из-за чего может мгновенно садиться новый гаджет. Эксперты чаще говорят, что был поврежденный аккумулятор или неправильно работает контроллер зарядки на матплате. Ошибку может выдавать и программное обеспечение. Например, батарея заряжена полностью, но система показывает, что телефон функционировать не может.
Что касается телефонов, которым еще и года нет, но батарея уже на износе, то, возможно, сам пользователь ее и «посадил». Часто подключал смартфон к «неродному» зарядному устройству или оставлял телефон на солнце. Неисправная батарея быстро дает о себе знать, но крайним случаем является ее вздутие. Тогда ее нужно срочно менять. Лучший выход — приобрести новую оригинальную батарею.
Бывает, что телефон не может зарядится на все 100%. Тогда причину стоит начать искать даже не в батарее, а в самом зарядном устройстве.
Почему батарея исправна, но телефон приходится часто подзаряжать?
Если батарея в телефоне исправна или вообще новая, но, все равно, приходится часто подзаряжать телефон, тогда нужно обратить внимание на операционную систему смартфона. Причина кроется в ней, если, например, телефон стоит на зарядке, вроде все нормально — заряд идет и процент увеличивается, но стоит только отключиться, как заряд мгновенно сбрасывается.
В таком случае, лучше прошить заново телефон. Если прошивка недавно была обновлена, то рекомендуется вернуться к начальным настройкам или же к прежней версии.
Батарея быстро может садиться также из-за постоянной работымодулей связи. Например, телефон проверяет качество сети и соединения, а на это тоже требуется заряд. Поэтому лучше всегда отключать доступ к Интернету после пользования.
В телефоне постоянно включен блютуз, автоповорот и другие датчики — все это забирает заряд, если даже устройство спокойно лежит в сумке и им не пользуются. Выход — всегда отключать ненужные функции. То же самое можно сказать и о фоновых приложениях, слишком ярком экране и куче ненужных дополнений в виде живых обоев или движущихся виджетов.
Заряд может «глотать» великими порциями и вирус, что не дает телефону «полноценно» уснуть. В таком случае, лучше прошить устройство и установить хорошую антивирусную программу.
Современная жизнь диктует быть постоянно на связи. И поэтому такую неприятность, как быстрая разрядка телефона, обязательно нужно устранить. Иначе можно вовремя не встать на работу (многие «заводят» в телефоне будильник), не узнать важную новость (к примеру, о начислении премии), не ответить на звонок любимого человека, когда он очень этого ждет и т.д. И как же мы жили раньше без мобильных устройств? Даже представить страшно!
Телефон – один из самых необходимых предметов в нашей современной жизни. Но даже новое устройство может быстро разряжаться. Причины тут разные. К примеру, это может заводской брак или большие запросы пользователя. Но каков бы ни был ответ на вопрос «почему?», главное правильно определить дефект и, конечно, побыстрее его устранить.
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