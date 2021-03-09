Что сделать с бутылками от воды, если к весне их слишком много накопилось

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Выбрасывать не годится, ведь в хорошем хозяйстве, как говорят, всё пригодится. Делимся отличными идеями о том, как из старых 5-литровых бутылок сделать полезные вещи для дома, сада или дачи.
Что можно сделать из бутылки
Пластиковые кольца сохранят блюда свежими
Представь: после домашнего застолья осталось множество блюд в тарелках. Чтобы сохранить закуски, их нужно убрать в холодильник, но места для такого количества тарелок там нет. Что же делать?
Проблему решит одна единственная 5-литровая бутылка. Нужно будет только разрезать ее на ровные кольца по 5 см высотой. Сделать это проще всего с помощью канцелярского ножа.
Затем кладешь пластиковое кольцо на блюдо и накрываешь следующим блюдом. Самую верхнюю тарелку можно будет накрыть донышком бутылки.
Капельный полив
При капельном поливе вода поступает непосредственно к корням, не застаивается на поверхности почвы и не образует на ней твердую корку. Организовать капельный полив своими руками совсем не сложно.
Понадобятся лишь пустые пластиковые банки и гвоздь или шило.
Сделай в стенках банок несколько отверстий (чем плотнее почва, тем больше) на высоте 3–4 см от дна. Затем вкопай банки, наполненные водой, между грядками на глубину 10–12 см.
Горлышко банок должно находиться над землей. В нём также нужно сделать небольшое отверстие для доступа воздуха. Описанный способ прекрасно подойдет тем, кто не может посещать огород каждый день. Корневой полив любят томаты, баклажаны, перцы и другие растения.
Держатель для бумажных полотенец
Понадобится верхняя часть пластиковой банки с ручкой и тонкий стержень длинной немного больше диаметра банки.
Сделай паяльником два аккуратных отверстия в противоположных стенках банки.
Продень стержень в рулон полотенец и вставь его концы в отверстия.
Грядка на балконе
Шпинат и другие листовые овощи можно выращивать на веранде или балконе. А емкости для этого можно сделать из ненужных банок из-под воды.
Для этого нужно вырезать у каждой банки одну боковину, а в другой сделать несколько отверстий.
Остается заполнить емкости почвенной смесью, посеять семена и не забывать поливать.
Умывальник
Любители отдыха на природе и дачники знают, что из пластиковой банки с крышкой получается неплохой умывальник.
Нужно только сделать небольшое отверстие чуть выше дна. Пока крышка закручена вода вытекать не будет. А плавно регулировать напор воды можно, поворачивая крышку.
Мини-парник
Пластиковая емкость хорошо сберегает тепло и не дает испаряться влаге. Поэтому из пластиковой бутылки объемом 5 литров получится прекрасный мини-парник.
Нужно лишь отрезать у банки дно и поместить твои саженцы под пластиковый колпак.
Подвесной цветочный горшок для дачи
В такой горшок можно посадить цветы и повесить весной на ветку дерева или изгородь в саду. А чтобы его сделать, понадобится верхняя часть пластиковой банки, немного акриловой краски, пару декупажных салфеток и моток шнура.
Подробнее познакомиться с процессом изготовления полезной самоделки ты сможешь в нашей статье.
«Многоэтажная» емкость для выращивания зеленого лука на подоконнике
Места на подоконнике, как правило, мало. А лука хочется вырастить побольше. Преодолеть это противоречие поможет конструкция из пятилитровой пластиковой бутылки.
Для этого отрезается верхняя часть бутылки, а в ее корпусе проделываются круглые отверстия, в которые помещаются луковицы. Засыпав емкость грунтом, получаем горшок с луком. Остается вовремя поливать растения и собирать урожай.
Теперь ты знаешь, что можно сделать из пластиковой бутылки на 5 литров.
Опасаясь пить из-под крана, мы всё чаще покупаем артезианскую воду в 5-литровых бутылках. Со временем возникает вполне логичный вопрос: что можно сделать из такой бутылки, чтобы не не захламлять попусту балкон и гараж?
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