Четыре живительных раствора, благодаря которым елка долго не будет желтеть и сохнуть

Как же хочется, чтобы елочка стояла как можно дольше и радовала всех.

Вода с аспирином и лимонной кислотой

Растворите в воде, которую будете наливать в подставку для елки, 1 таблетку аспирина и чайную ложку лимонной кислоты. Такой раствор препятствует размножению гнилостных бактерий.

А если добавить щепотку соли и столовую ложку сахара, то такая вода обеспечит дерево дополнительным питанием, и тогда оно простоит не менее месяца и даже может выпустить молодые побеги.

Горячая вода с уксусной кислотой

Этот вариант один из самых экономичных, но очень эффективных. Горячая вода помогает открыться порам в стволе, а уксусная кислота (1 столовая ложка) защищает от вредителей, которые могут быть под корой.

Такая эссенция выполняет функцию консерванта, продлевая жизнь елке.

Вода с глицерином

Еще один хороший способ — размешать в воде 2-3 столовые ложки жидкого глицерина. Эта жидкость предотвратит гниение ствола, а следовательно, вся ель будет дольше выглядеть свежей и иметь насыщенный изумрудный цвет.

Вода с желатином, лимонной кислотой и мелом

В воду добавьте полчайной дожки лимонной кислоты, чайную ложку быстрорастворимого желатина и 2-3 небольших кусочка белого толченого мела.

Чтобы желатин лучше растворился, его лучше замешивать в отдельной емкости, а затем добавить к остальным компонентам. желатин и мел обеспечивают дерево питанием, а лимонная кислота продлевает ему жизнь.

Как еще можно продлить жизнь елке

Есть еще несколько секретов, которые помогут вам на несколько недель сохранить елочку пушистой и благоухающей:

Не ставьте ель вблизи отопительных приборов.

Если вы приобрели дерево заранее, то оставьте его на балконе, обернув в бумагу, до того момента, когда соберетесь наряжать.

После того, как вы занесли елочку домой с балкона, не разворачивайте ее сразу, пусть она постепенно согреется. Резкий перепад температуры может спровоцировать быстрое осыпание хвоинок.

Регулярно подливайте раствор в емкость, ведь елочка пьет воду довольно быстро, особенно в первые несколько дней-неделю.

Периодически опрыскивайте ветви обычной водой из пульверизатора.

Если у вас крепление без сосуда для воды, то хотя бы оберните низ ствола мокрой тряпкой, и следите, чтобы она не высыхала.

Вместо водного раствора можно использовать влажный чистый песок, без примесей. Подливайте отстоявшуюся воду в песок ежедневно.

Следуя этим простым советам, ель-красавица будет выглядеть прекрасно и не осыпется на протяжении минимум 3-4 недель. Попробуйте один из предложенных рецептов живительной воды и убедитесь в эффективности любого из предложенных способов.

По инф. achat.ru

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