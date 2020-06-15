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Бочка-грядка своими руками
По инф. usamodelkina.ru   
15 Июня 2020 г.
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Если у вас мало места, а вырастить зелени хочется побольше, то обратите внимание на эту статью. В статье мастер расскажет, как в обычной пластиковой бочке вырастить максимальное количество урожая.

Бочка-грядка своими руками

Инструменты и материалы:

  • Пластиковая бочка;
  • ПВХ соединители;
  • ПВХ- труба;
  • Шуруповерт;
  • Перьевое сверло;
  • Силикон;
  • Шланг;
  • Насос;
  • Пластиковый емкость;
  • Пластиковая чашка;
  • Водораспылитель 360 градусов;

Шаг первый: отверстия

По всей окружности бочки мастер сверлит 50 отверстий.

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В крышке сверлит отверстие для разбрызгивателя, в дне - для слива.

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Шаг второй: установка ПВХ-комплектующих

В каждое из 50-ти отверстий мастер устанавливает ПВХ-колено. Места установки герметизирует.

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Снизу устанавливает сливную трубу.

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Шаг третий: насос

В отверстие в крышке мастер устанавливает разбрызгиватель. Подключает насос.

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В дальнейшем мастер добавил еще одну бочку-грядку.

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По инф. usamodelkina.ru

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