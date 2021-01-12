Соцконтракт – что за господдержка такая?

В трудной жизненной ситуации может оказаться любой человек. И, конечно, небезынтересно, какую же помощь в этот непростой период можно получить от родного государства. Поддержка оказывается разными способами, в том числе и в рамках социального контракта. Это пока еще малоизвестный формат. Но узнать о нем стоит, вдруг пригодится, не нам – более-менее материально стабильным пенсионерам, так нашим детям и внукам.

В Минтруде пояснили условия оказания помощи на сумму до 250 тысяч рублей людям в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт – госпрограмма, призванная помочь людям вырваться из бедности. И хотя в разных регионах она действует уже несколько лет, до сих пор мало кто о ней знает. Чем и кому помогут в 2021 году?

Что такое социальный контракт?

Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты населения и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Орган соцзащиты обязуется оказать денежную или натуральную помощь, а граждане берут обязательство улучшить свое материальное положение.

Право заключить соцконтракт имеют те россияне, чей доход не превышает прожиточного минимума в регионе.

Помочь могут не обязательно деньгами. А, к примеру, могут подыскать более выгодную работу, устроить на переобучение, дать юридический совет, оказать содействие в восстановлении документов. Если необходимо, могут даже определить на лечение. Наконец, могут помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, поместив в специальные клиники...

Но могут оказать помощь и деньгами. Как небольшими (от 10 до 15 тыс в среднем по регионам) – например, ежемесячно делать выплаты человеку во время поиска им работы или переобучения новой специальности, или выделять средства для оплаты детского сада и т. д. Так и суммами посерьезнее (порядка 250 тыс максимум) – на открытие своего дела (это может быть парикмахерская, фотоателье, швейная мастерская и т.п.), ведение подсобного хозяйства (приобрести семена, скот или даже технику).

Возвращать деньги не надо, а вот отчитываться за них придется. Потратить материальную помощь, оказанную по соцконтракту, можно лишь на те цели, на которые ее выдавали.

Но деньги все-же придется вернуть, если, во-первых, обнаружится, что гражданин подал заведомо неверные документы. Во-вторых, потратил средства на цели, не имеющие ничего общего с прописанными в его соцконтракте.

Заключается соцконтракт на срок от 3 до 12 месяцев с возможностью продления.

Очень важно помнить: наличие социального контракта вовсе не означает, что придется отказаться от всех остальных видов социальной помощи. Это – дополнительная помощь нуждающимся.

Соцконтракт в 2021 году: новые условия

В наступившем году в правилах предоставления и видах помощи по соцконтракту произошли большие изменения.

– Возможности социального контракта существенно расширились, – пояснилив пресс-службе Минтруда. – Например, теперь малоимущие семьи смогут использовать средства соцконтракта еще и на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. А те граждане, кто хочет начать бизнес с помощью контракта, смогут использовать полученные средства в том числе и на приобретение расходных материалов и частичную оплату аренды (не более 15% от назначаемой выплаты).

Есть и другие новации. В частности, тем, кто использовал соцконтракт для переобучения, перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.

Кто получит помощь по соцконтракту в 2021 году?

В каждом регионе в общую концепцию программы соцконтракта добавляют собственные акценты. Поэтому стоит обратиться в службу соцзащиты по месту жительства и уточнить детали.

К слову, в этом году ряд направлений соцконтракта получат и серьезную помощь из федерального бюджета (раньше программа во многом опиралась на бюджеты региональные).

– В 2021-2023 годах на заключение соцконтрактов предусмотрено 99,7 млрд руб. Из них в федеральном бюджете – 78,9 млрд руб., в региональных – 20,8 млрд. Это позволит за 3 года заключить порядка миллиона соцконтрактов, – пояснили нам в Минтруде. – Например, с 2021 года предусматривается федеральная поддержка проектов по развитию личного подсобного хозяйства. Кроме того, к работе в рамках соцконтракта, помимо органов социальной защиты, будут подключены центры занятости и другие органы, которые могут оказать содействие гражданину. Также существенно расширяются образовательные возможности для граждан, заключающих социальный контракт. Предполагается включить возможность переобучения и получения дополнительного профессионального образования в направления соцконтракта, связанные с поиском работы.

Направление соцконтракта органы соцзащиты определяют с учетом индивидуальной жизненной ситуации каждого конкретного гражданина: кому-то необходимо найти работу для выхода из бедности, кому-то просто необходима материальная помощь на время оформления документов и прохождения длительного лечения.

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Если нет каких-нибудь ощутимых подводных камней, то соцконтракт неплохая поддержка совсем получается. И многие люди в трудной жизненной ситуации, наверное, захотели бы ей воспользоваться. Вот только почему же так мало известно о таком полезном виде помощи? Ведь если некоторым жителям государства приходится туго, оно должно во все колокола звонить, чтобы люди были уведомлены о том, как и чем могут их поддержать. А так все как будто украдкой:

– Вот узнал, что помощь может быть мне оказана.

– Да? Ну ладно, на тогда, получи!

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