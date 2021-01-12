Соцконтракт – что за господдержка такая?

В трудной жизненной ситуации может оказаться любой человек. И, конечно, небезынтересно, какую же помощь в этот непростой период можно получить от родного государства. Поддержка оказывается разными способами, в том числе и в рамках социального контракта. Это пока еще малоизвестный формат. Но узнать о нем стоит, вдруг пригодится, не нам – более-менее материально стабильным пенсионерам, так нашим детям и внукам.
В Минтруде пояснили условия оказания помощи на сумму до 250 тысяч рублей людям в трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт – госпрограмма, призванная помочь людям вырваться из бедности. И хотя в разных регионах она действует уже несколько лет, до сих пор мало кто о ней знает. Чем и кому помогут в 2021 году?
Что такое социальный контракт?
Социальный контракт – это соглашение между органами социальной защиты населения и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Орган соцзащиты обязуется оказать денежную или натуральную помощь, а граждане берут обязательство улучшить свое материальное положение.
Право заключить соцконтракт имеют те россияне, чей доход не превышает прожиточного минимума в регионе.
Помочь могут не обязательно деньгами. А, к примеру, могут подыскать более выгодную работу, устроить на переобучение, дать юридический совет, оказать содействие в восстановлении документов. Если необходимо, могут даже определить на лечение. Наконец, могут помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, поместив в специальные клиники...
Но могут оказать помощь и деньгами. Как небольшими (от 10 до 15 тыс в среднем по регионам) – например, ежемесячно делать выплаты человеку во время поиска им работы или переобучения новой специальности, или выделять средства для оплаты детского сада и т. д. Так и суммами посерьезнее (порядка 250 тыс максимум) – на открытие своего дела (это может быть парикмахерская, фотоателье, швейная мастерская и т.п.), ведение подсобного хозяйства (приобрести семена, скот или даже технику).
Возвращать деньги не надо, а вот отчитываться за них придется. Потратить материальную помощь, оказанную по соцконтракту, можно лишь на те цели, на которые ее выдавали.
Но деньги все-же придется вернуть, если, во-первых, обнаружится, что гражданин подал заведомо неверные документы. Во-вторых, потратил средства на цели, не имеющие ничего общего с прописанными в его соцконтракте.
Заключается соцконтракт на срок от 3 до 12 месяцев с возможностью продления.
Очень важно помнить: наличие социального контракта вовсе не означает, что придется отказаться от всех остальных видов социальной помощи. Это – дополнительная помощь нуждающимся.
Соцконтракт в 2021 году: новые условия
В наступившем году в правилах предоставления и видах помощи по соцконтракту произошли большие изменения.
– Возможности социального контракта существенно расширились, – пояснилив пресс-службе Минтруда. – Например, теперь малоимущие семьи смогут использовать средства соцконтракта еще и на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. А те граждане, кто хочет начать бизнес с помощью контракта, смогут использовать полученные средства в том числе и на приобретение расходных материалов и частичную оплату аренды (не более 15% от назначаемой выплаты).
Есть и другие новации. В частности, тем, кто использовал соцконтракт для переобучения, перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.
Кто получит помощь по соцконтракту в 2021 году?
В каждом регионе в общую концепцию программы соцконтракта добавляют собственные акценты. Поэтому стоит обратиться в службу соцзащиты по месту жительства и уточнить детали.
К слову, в этом году ряд направлений соцконтракта получат и серьезную помощь из федерального бюджета (раньше программа во многом опиралась на бюджеты региональные).
– В 2021-2023 годах на заключение соцконтрактов предусмотрено 99,7 млрд руб. Из них в федеральном бюджете – 78,9 млрд руб., в региональных – 20,8 млрд. Это позволит за 3 года заключить порядка миллиона соцконтрактов, – пояснили нам в Минтруде. – Например, с 2021 года предусматривается федеральная поддержка проектов по развитию личного подсобного хозяйства. Кроме того, к работе в рамках соцконтракта, помимо органов социальной защиты, будут подключены центры занятости и другие органы, которые могут оказать содействие гражданину. Также существенно расширяются образовательные возможности для граждан, заключающих социальный контракт. Предполагается включить возможность переобучения и получения дополнительного профессионального образования в направления соцконтракта, связанные с поиском работы.
Направление соцконтракта органы соцзащиты определяют с учетом индивидуальной жизненной ситуации каждого конкретного гражданина: кому-то необходимо найти работу для выхода из бедности, кому-то просто необходима материальная помощь на время оформления документов и прохождения длительного лечения.
***
Если нет каких-нибудь ощутимых подводных камней, то соцконтракт неплохая поддержка совсем получается. И многие люди в трудной жизненной ситуации, наверное, захотели бы ей воспользоваться. Вот только почему же так мало известно о таком полезном виде помощи? Ведь если некоторым жителям государства приходится туго, оно должно во все колокола звонить, чтобы люди были уведомлены о том, как и чем могут их поддержать. А так все как будто украдкой:
– Вот узнал, что помощь может быть мне оказана.
– Да? Ну ладно, на тогда, получи!
На нашем сайте читайте также:
Sobesednik.ru
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Соцконтракт – что за господдержка такая?
В трудной жизненной ситуации может оказаться любой человек. И, конечно, небезынтересно, какую же помощь в этот непростой период можно получить от родного государства. Поддержка оказывается разными способами, в том числе и в рамках социального контракта. Это пока еще малоизвестный формат. Но узнать о нем стоит, вдруг пригодится, не нам – более-менее материально стабильным пенсионерам, так нашим детям и внукам.
-
Можно ли вернуть деньги, украденные с карты?
В предыдущих статьях мы рассказали о том, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников. Так называемый дистанционный вид кражи по-прежнему остается распространенным.
-
Как копить деньги при любых доходах
Чтобы приобрести необходимую вещь, некоторые люди предпочитают копить. Но, к сожалению, не у всех откладывать деньги хорошо получается. Как же все-таки можно это осуществить? Оказывается, есть способы.
-
Наступивший год пришел вместе с новшествами для автомобилистов
На усиление ответственности за безопасность дорожного движения тех, кто за рулем, направлены новые штрафы ГИБДД. И ранее действующие штрафы, для сведения, сохранены в полном объеме.
-
Юрист объяснила, что делать, если оклад не повышается годами
Времена сейчас сложные, и индексация зарплаты никому бы не помешала. Ни работающим пенсионерам, которые трудятся в большинстве своем, чтобы «ноги не протянуть» на предлагаемое им госпособие. Ни работающим детям-внукам любых пенсионеров нашей страны в принципе. Ведь как устраивается в этой жизни младшее поколение семьи, не может быть безразлично старшему. И очень кстати в связи с этим юрист Асия Мухамедшина рассказала, что делать работнику, когда цены на всё растут, а оклад годами не повышается. Полезно узнать!
-
Вступаем в наследство по–новому: четыре новогодних новшества
Как бы это прагматично не звучало, но вопросы вступления в наследство особенно актуальны в период эпидемий, войн и прочих ситуациях, так или иначе связанных с повышенной смертностью. Постоянно работая над совершенствованием нормативных актов, законодатели преподнесли предновогодний сюрприз и изменили некоторые правила принятия наследства. Коррективы вступили в действие 29 декабря ушедшего года. И эти изменения нужно знать каждому!
-
В экономии платы за «коммуналку» помогут датчики движения и светодиодные лампочки
«С ужасом наблюдаю, как выросли цены на еду. А ведь в следующем году нас ожидает новый рост цен на «коммуналку». Подскажите, как можно сэкономить на жилищно-коммунальных платежах?» Вера Ивановна, Кострома.
-
Налог за доходы, землю, машину, квартиру: что изменится в 2021 году?
Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и большими потерями в бизнесе, новыми мерами помощи населения и ростом налогов. А еще и с наступлением нового года нас ждут определённые изменения, прямо или косвенно затрагивающие каждого человека.
-
Новый налог на вклады физлиц: нюансы и можно ли не платить
С 1 января 2021 года доходы на банковские вклады свыше 1 миллиона рублей будут облагаться новым налогом. Напомним, что и среди наших пожилых читателей есть относительно состоятельные люди, кто держат в банках сбережения - так что нововведение волнует и их... Кто и сколько заплатит, какова процедура, разъяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
-
Доплата военным пенсионерам за нетрудоспособного члена семьи: где и как оформить
Не секрет, что военные пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ФЗ № 4468–1 «О военных пенсиях» от 12.02.1993 г., располагают некоторыми привилегиями по сравнению с обычными, невоенными пенсионерами. Так, в частности они имеют право на ежемесячную доплату за каждого нетрудоспособного члена семьи, который находится на обеспечении пенсионера. Где и при каких условиях можно оформить доплату расскажем в статье.
-
Как уберечься от интернет-ловушек?
Оплачивать или продавать товары или услуги, оформлять страховку или кредит, не выходя из дома, сегодня для многих уже современная привычка. Граждане, и пожилые тоже, все чаще предпочитают рассчитываться, используя именно интернет, поскольку это удобно, отнимает не так много времени, да и посещать многолюдные места лишний раз не нужно. Но и здесь людей поджидают мошенники. В их арсенале целый набор схем и инструментов, с помощью которых они зарабатывают, обманывая доверчивых и невнимательных людей. А в период пандемии коронавируса отмечен существенный рост этого вида преступности – киберпреступлений. К этому разряду относятся все преступные действия в сети Интернет. Как безопасно оплатить товары или услуги и стоит ли оформлять кредит в интернете? Что делать, если вы вдруг получили тревожное сообщение от банка или родственника? Об основных правилах безопасности рассказывает Игорь Коржук, управляющий Отделением Банка России по Иркутской области.
-
Почему и куда «утекают» банковские вклады?
С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.
-
«Налетай! Подешевело!» Как бы не пролететь с праздничными скидками...
Только вчера были «черные пятницы», а магазины уже зазывают нас новыми, предновогодними суперскидками. Телемагазины и вовсе круглый год уговаривают купить товары «по очень низкой» цене... Так ли уж все это выгодно?
-
Кто окажется в рядах счастливчиков, кому повысят военную пенсию?
В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте вникать.
-
Купил квартиру, можно и о налоговом вычете призадуматься
При кое-каких крупных покупках, связанных с недвижимостью, деньги можно частично вернуть. Например, если приобретаешь квартиру, дом, долю имущества или земельный участок, то можно претендовать на налоговый вычет. Основанием для этого является также и заключение ипотечного договора. Конечно, деньги здесь дадут не просто так. Необходимо будет соблюсти определенные условия и собрать установленный пакет документов.
-
Три доплаты к пенсии, о которых никто не знает
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.
-
Автоплатеж может нести подключившему его не только комфорт
Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
-
Когда можно сменить страховщика
Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
-
Поправки в Градостроительный кодекс: найдут ли баланс между интересами государства и дачников?
Поправки в Градостроительный кодекс могут обернуться проблемами и для владельцев домов на садовых участках, и для жителей многоэтажек.
-
Общероссийский день приема перенесен
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.