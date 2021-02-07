Разбираемся в тонкостях автоновшеств по техосмотру и аннулированию карт

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Новый порядок аннулирования диагностических карт и прохождения техосмотра понятен далеко не всем. В интернете можно увидеть пояснения автовладельцев «по поводу», но достаточно ли они компетентны, можно ли им вполне доверять? А ведь каждому владельцу транспортного средства нужно как следует разобраться, как и к кому будет применяться новый закон.
В чем же суть нововведений
С 1 марта 2021 года начинает работать дополненный Федеральный закон №170-ФЗ о техническом осмотре.
Под действие закона попадают не все транспортные средства. Например, самые популярные в России легковые машины моложе 4 лет не требуют технического осмотра. Для других авто установлен порядок прохождения ТО в зависимости от вида транспорта и года его выпуска.
Машины старше 10 лет должны проходить ТО каждый год. А автомобили возрастом от 4 до 10 лет – каждые 2 года. Для определенного перечня машин возрастом до 5 лет установлен регламент 1 раз в год (такси, грузовики более 3,5 т, спецмашины, учебные машины). Перечисленные выше машины, если они старше 5 лет, должны проходить ТО каждые 6 месяцев.
По новым правилам, вся процедура технического осмотра подвергается фотофиксации, начиная от заезда на СТО и заканчивая выездом. Фотоматериалы сохраняются в базе данных для оперативного доступа в случае необходимости.
В снимках должны отражаться:
вид машины до начала ТО и после диагностики;
хорошо виден номер, цвет, марка и модель авто.
В процедуре обязательно принимают участие сотрудники ГИБДД. Весь техосмотр проводит специалист при обязательной фотосъемке.
На сайте ГИБДД размещен обновленный список неисправностей, с которыми невозможно пройти ТО. Каждый водитель должен с ним ознакомиться и подготовиться соответствующим образом.
Важным требованием является изменение формата диагностической карты: она становится электронной и подписывается электронной подписью оператора. Купить карту в страховой компании без прохождения ТО (как было раньше) будет невозможно. Все данные ТО заносятся в электронную карту, которая хранится 5 лет.
По желанию водителя ему могут распечатать бумажный вариант. По новым правилам, предъявлять ее инспектору не потребуется, так как ГИБДД будет иметь доступ к базе данных в любое время.
Стоимость ТО по новым правилам пока неизвестна, скорее всего, ее озвучат ближе к 1 марта.
Не аннулируют диагностическую карту водителя, который реально прошел ТО и после этого ничего не изменял в конструкции машины:
не менял тип осветительной аппаратуры;
не тонировал фары и стекла;
не ставил фаркоп, не предусмотренный в данной модели, и т.п.
Аннулировать карту могут только у тех водителей, которые ее купили, не проходя технический осмотр. Чаще всего это происходит при оформлении страхового полиса ОСАГО.
Следует обратить внимание на такой факт: если водитель получил или даже купил диагностическую карту до вступления в силу нового закона (до 1 марта 2021 года), то ее не аннулируют. Она считается действительной до следующего планового техосмотра. Новый закон действует только в отношении карт, оформленных после его вступления в действие.
Присвоить карте статус аннулированной имеет право только сотрудник ГИБДД
Диагностические карты уже оформляются в электронном виде и содержатся в единой информационной базе.
Каждый автовладелец может проверить актуальность своей карты, которая имеет 3 статуса:
«действительная» — все в порядке;
«архивная» — действие карты закончилось;
«аннулированная» — действие карты прекращено по новому закону.
Присвоить статус аннулированной имеет право только сотрудник ГИБДД.
Проверять, заезжал водитель на СТО для прохождения техосмотра или купил карту, будут работники ГИБДД. Чаще всего привлекают внимание операторы ТО, которые продавали фиктивные карты и лишились аттестата.
Какая ответственность за нарушение правил прохождения ТО и за езду без техосмотра
За отсутствие электронной диагностической карты назначается штраф в размере 2 тыс. руб.
Занесение данных без фактического проведения ТО грозит операторам штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
регресс от страховой компании: если водитель без диагностической карты попадает в ДТП, СК выплачивает ущерб потерпевшим, но в дальнейшем с виновника удерживается выплаченная сумма.
Регресс применяется, если авария произошла из-за технической неисправности автомобиля, своевременно не прошедшего технический осмотр.
В части разбора законодательных нововведений в автосфере, что там к чему, лучше обращаться к надежным официальным источникам, доверять экспертным мнениям и т.п. Потому что интерпретация информации автовладельцами в интернете не всегда может быть верной. И тогда в заблуждении окажутся не только те, кто написали, но также и те, кто прочитали и восприняли.
Новый порядок аннулирования диагностических карт и прохождения техосмотра понятен далеко не всем. В интернете можно увидеть пояснения автовладельцев «по поводу», но достаточно ли они компетентны, можно ли им вполне доверять? А ведь каждому владельцу транспортного средства нужно как следует разобраться, как и к кому будет применяться новый закон.
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