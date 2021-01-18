Водителям нескольких регионов России разрешат ездить без прав

Минцифры планирует в 2021 году провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — рассказал на Гайдаровском форуме замминистра ведомства Олег Качанов.

По его словам, инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами.

В этом году приложение запустят в нескольких регионах РФ.

В прошлом месяце в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, согласно которому в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на русском, английском и французском языках: «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence».

Российские водительские права теперь соответствуют Конвенции о дорожном движении 1968 года. Этот документ дает возможность ездить по территории 80 стран, ратифицировавших конвенцию, среди них — Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия, Великобритания, Италия, Катар и ФРГ.

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По инф. rosbalt.ru

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