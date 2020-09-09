Районный коэффициент 2020: особые ситуации, размер и ответственность работодателя

Продолжая рассказ о районных коэффициентах, расскажем, про распространенные ситуации, связанные с данной привилегией, которые должен знать каждый, планирующий трудоустройство в местности с «особыми» климатическими условиями и укажем на ответственность работодателей, которые не жалеют «играть» по установленным законодателем правилам.

"Карта" районных коэфициентов

Особые ситуации

Бывает и так, что человек работает в «обычной» местности, но часто ездит в командировки туда, где действуют коэффициенты. Такие сотрудники могут рассчитывать на умноженный заработок при условии, что соответствующие положения присутствуют в договоре.

Немного иначе обстоит дело, если при разъездном характере работы и работе вахтовым методом. В ст. 166 и 302 ТК РФ указано, что если поездки работника в районы КС или приравненные к ним местности осуществляются в рамках выполнения трудовых обязанностей, то зарплата за дни работы в соответствующих регионах должна выплачиваться с учетом районного коэффициента. Таким образом, если работник находился в «коэффициентных» районах только один день в месяц, то повышено оплачивается именно он.

А если сотрудник перемещался по территориям с разными коэффициентами в течение месяца, то за периоды нахождения в каждом таком регионе применяется свой коэффициент.

Правило «одного дня»

Существует еще одно интересное правило, напрямую связанное с выплатой зарплаты, увеличенной районным коэффициентом. Именуемой правилом «одного дня» оно заключается в следующем: не потеряет право на повышенную зарплату сотрудник, рабочее место которого находится в регионе с особыми климатическими условиями, если он временно его покидает.

Что умножаем на коэффициент?

Интересно, что в заработок, который умножается на районный коэффициент, включается как оплата за отработанное время, так и все полагающиеся к окладу или тарифной ставке надбавки и доплаты, а также предусмотренные системой оплаты труда премии.

Кроме того, коэффициент распространяется и на связанные с режимом работы и условиями труда выплаты, к которым относятся, доплаты за работу в выходные (праздничные дни) и за сверхурочную работу.

Районный коэффициент увеличивает и доплату за выслугу лет независимо от того в какой периодичности она выплачивается: ежемесячно, ежеквартально или единовременно.

Важно: закон не ограничивает рамками ни размер заработка, увеличиваемый на районный коэффициент, ни итоговую сумму, выплачиваемую работнику.

Получается, что зарплата с учетом районного коэффициента может быть любого масштаба (ст. 132 ТК РФ). А вот на минимальный размер ограничения налагаются: заработка. Умноженный на коэффициент не должен быть менее 1 МРОТ, поверх которого и начисляется региональная «прибавка».

Можно не начислять

Районный коэффициент не начисляется на сумму среднего заработка, сохраненного за работником, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:

На отпускные и командировочные; На выплачиваемую компенсацию, целью которой является возмещение понесенных сотрудником затрат, в связи с исполнением им трудовых обязанностей (суточные, надбавки за вахтовый метод и т.п.); На сумму материальной помощи; На процентные надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Работодатель в ответе

В соответствии с положениями ст. 142 ТК РФ, работодатель несет ответственность за задержку выплаты зарплаты и прочие нарушения оплаты труда. Соответственно, если районный коэффициент является, по сути, частью заработной платы, то его неприменение (как и начисление в меньшем размере) является основанием для привлечения работодателя к ответственности.

Так, за подобное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа для руководителя в размере до 20 тыс. рублей, и для организации в размере до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение является поводом для дисквалификации руководителя сроком на три года и для удвоенного штрафа для организации (ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Помимо административной ответственности, предусмотрены и более суровые санкции ст. 145.1 Уголовного Кодекса РФ вплоть до лишения свободы сроком на 1 год (при наличии личной заинтересованности или корысти за неприменение коэффициента).

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