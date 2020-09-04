Районный коэффициент-2020: кому, зачем, на каком основании.

Не секрет, что со времен Советского Союза бытует мнение о том, что на севере рубль «длиннее» и льготы для работников лучше. О том, как на самом деле обстоит дело с районными коэффициентами не только на Крайнем Севере, разберёмся в статье.
Нормативная база
Законодательное обоснование составляет целая серия нормативных актов, начиная от Трудового Кодекса РФ, заканчивая Постановлениями Правительства и разъяснительными письмами Министерств. Но именно в ч. 2 ст. 146 ТК РФ установлено, что труд работников, занятых в местностях с особыми климатическими условиями, должен оплачиваться в повышенном размере.
Конкретизированы эти положения в ст. 315 – 316 ТК РФ, где сказано, что оплата труда в районах Крайнего Севера и прочих, приравненных к ним местностях, осуществляется с применением районных коэффициентов к заработной плате, размер которых утверждаются Правительством РФ. Не меньшее значение имеет судебная практика и постановления Конституционного Суда, и прочих высших судебных инстанций, а также Письма Министерств, в частности Минтруда России.
При этом, размер коэффициента зависит не только от местности, но и от отрасли экономики, в которой занят работник. Соответственно на Алтае и в Архангельске такие коэффициенты могут отличаться друга от друга даже при работе в идентичных отраслях, но необязательно.
И конечно, такие трудовые отношения должны носить официальный характер.
Зачем нужен коэффициент
Районные коэффициенты, утвержденные соответствующим Постановлением, представляют собой некую гарантию для работников, трудящихся на территориях с особыми, обычно суровыми климатическими условиями.
При этом как федеральные, так региональные и местные органы власти могут устанавливать дополнительные районные коэффициенты (повышенные), которые распространяются на работников бюджетной сферы, размер которых закрепляется нормативным правовым актом соответствующего уровня.
Работодатели внебюджетного сектора также могут ввести локальными актами дополнительные (повышенные) коэффициенты для собственных работников, размеры которых также отражаются в трудовых (коллективных) договорах.
Соответственно работодатель не сможет уклоняться от выплаты зарплаты, увеличенной на действующий в регионе районный коэффициент, но по своему желанию может его дополнительно повысить.
Кто право имеет?
Право на районные коэффициенты распространяется не только на работников (родившихся и проживающих) в особых районах, но и переехавших туда работать (но здесь применяется слегка иной алгоритма). При этом к районам, где действуют повышенные коэффициенты, относится не только Крайний север и приравненные к нему местности, но и пустыни, безводные или горные местности.
Соответствующие таблицы, в которых указываются все актуальные в текущем году районные коэффициенты по регионам РФ и ссылки на нормативные акты, их обосновывающие можно найти как в интернете, так и на специализированных сайтах, включая дополнительные коэффициенты, установленные на региональном и местном уровнях.
Говоря о том или ином районном коэффициенте и работнике, следует подчеркнуть, что существенное значение имеет и место выполнения им трудовых функций, указанное в трудовом договоре. Соответственно, в договоре в качестве места работы указан регион, где действует районный коэффициент, то соответственно зарплата сотрудника должна быть увеличена на такой коэффициент, даже если сам работодатель находится в другом районе, не относящемся к регионам с коэффициентами.
Право на получение заработной платы, увеличенной на районный (местный, дополнительный от работодателя) коэффициент, появляется у работника с первого дня работы в соответствующем районе (местности, предприятии)
Кроме того, получать зарплату с учетом районного коэффициента могут как оформленные на полную ставку работники, так и совместители.
- Еще больше интересных моментов о начислении региональных коэффициентов в следующем материале.
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Не секрет, что со времен Советского Союза бытует мнение о том, что на севере рубль «длиннее» и льготы для работников лучше. О том, как на самом деле обстоит дело с районными коэффициентами не только на Крайнем Севере, разберёмся в статье.
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