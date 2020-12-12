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Поправки в Градостроительный кодекс: найдут ли баланс между интересами государства и дачников?
Леонид Смирнов, rosbalt.ru   
12 Декабря 2020 г.
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Поправки в Градостроительный кодекс могут обернуться проблемами и для владельцев домов на садовых участках, и для жителей многоэтажек.

Поправки в Градостроительный кодекс: найдут ли баланс между интересами государства и дачников?

Лидеры российских садоводов и огородников испытывают сильные опасения в преддверии принятия новых поправок в Градостроительный кодекс РФ. Свои тревоги они высказали на круглом столе, куда были приглашены и представители строительной отрасли.

Речь идет о законопроекте № 1023225-7, принятом в первом чтении Госдумой в минувшем сентябре. Значение этого документа, вносящего изменения в Градостроительный кодекс, переоценить трудно, поскольку он регламентирует вопросы «комплексного развития территорий», а сюда входит, в том числе, и реновация, и расселение ветхого и аварийного жилья. Вопрос лишь в знаке оценки.

Очевидно, что подпасть под нормы документа могут практически все жители городов и сел, кроме, наверное, самой защищенной элиты. И не дай Бог, если нормы окажутся «не в пользу человека» — «цена вопроса» может быть чрезвычайно велика. А по мнению многих экспертов, законопроект «очень сырой», и в таком виде приниматься ни в коем случае не должен.

Одна из гостей, председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова, сочла необходимым заранее вступиться за права обычных горожан, заметив, что для «комплексной застройки» территории, на ней должно быть не менее 50% ветхого жилья. Голосова, в частности, спросила, как быть с жильцами остальных 50% жилья — добротного? Они-то, вероятно, не захотят со своей территории уезжать? Это — только «приоткрытая щелочка», начало разговора.

Но все же, первыми забили тревогу именно садоводы: в конце концов, их проще всего «подвинуть». У них и строения самые маленькие, и сами они на земле по сей день не только в «скворечниках», но и «на птичьих правах». Далеко не все имущество оформлено в собственность, еще с советских времен, когда словосочетание «частный собственник» было чуть ли не ругательным.

Одно из главных опасений, высказанных Людмилой Голосовой, состоит в том, что садово-огородные товарищества, они же СНТ, располагаются близ городов, а то и в черте разросшегося города. И неважно теперь, что в свое время советские власти отводили им самые «неудобья» сельскохозяйственные: главное, что теперь эти земли могут стать и становятся аппетитными для инвесторов, которые предпочли бы застроить их чем-нибудь, куда более многоэтажным и дорогим. Там и инфраструктура кое-какая наработана уже.

«Нам должна предоставляться территория с такой же инфраструктурой, а строения надо оценить рыночно. Только такая компенсация для нас приемлема, — подчеркнула Голосова. — Наши территории экологически чистые, и мы ставим вопрос о присвоении им статуса особо охраняемых. Здесь выращивается здоровое население. Это готовая малоэтажная застройка».

И вот тут садоводов поддержал единственный среди гостей представитель строительного комплекса, а точнее, строительного сообщества, вице-президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Мороз. Подчеркнув крайнюю важность «создания единого механизма развития территории», он признал, что законопроект пока неудобен ни для кого из добросовестных сторон.

Действительно, документ, по словам строителя, являет собой попытку «замены старых редакций Градостроительного кодекса, которые не работали с момента их принятия и противоречили друг другу». Но попытка вышла неудачной: пока налицо некая «оболочка», которая содержит нормы, связанные с учетом, земельными отношениями, правами инвесторов и потребителей, государственным и региональным управлением. Однако описывает она эти отношения «не до конца, и недостаточно четко их разграничивает». На сегодняшний момент, как подчеркнул Мороз, «интересы правообладателей, гарантии имущественных и жилищных прав, не обеспечиваются», «права инвесторов не защищены».

«Найти баланс между государством и людьми, которые готовы вкладывать деньги и хотят понимать, зачем они их вкладывают, очень сложно, — рассказал Антон Мороз. — Большинство вопросов находятся на стыке сложноописуемых процессов, которые ни в советском, ни в постсоветском законодательстве надлежащим образом урегулированы не были».

Если к этому добавить, что, по словам оратора, «чиновничий аппарат нижнего звена, муниципалитетов, у нас, к сожалению, страдает провалами с точки зрения знания законодательства», и «нет системного подхода по разъяснению законодательства», картина вырисовывается, мягко говоря, тревожная. «Механизм должен устраивать все стороны, чтобы даже у неграмотного чиновника не было возможности принимать решения без учета мнений сторон», — завершил свое выступление лидер строителей.

Садоводческих же лидеров было много, и они с разных сторон говорили о наболевшем. Председатель президиума координационного совета Профсоюза садоводов России Ульяна Никонова, возглавляющая петербургское СНТ «Жемчужина», напомнила, что проекты планировки территории имеются лишь у малого числа товариществ (порядка 7%). Они получали их в 1950-60 годы, и документация часто терялась, а у «новых нарезок» она вообще отсутствует. Никонова призвала садоводов как можно скорее восстанавливать документацию, не боясь давить на органы местного самоуправления и обращаться в случае отказа в прокуратуру.

Представитель Крыма, генеральный директор ООО «КрымЗемСтрой» Татьяна Панкова сообщила, что более 200 тысяч крымских садоводов, большинство из которых и проживают в своих домиках, не могут оформить участки в собственность — ни как физические лица, ни как объединения.

Между тем, по словам Панковой, федеральный закон ФЗ-137 о введении в действие Земельного кодекса РФ — очень толковый, и позволяет людям в упрощенном виде оформить свои права с соблюдением прав третьих лиц. «Там прописана вся процедура, но есть ограничения по дате: 31 марта 2022 года, — рассказала Панкова. — Люди пропустят срок, потому что не будут знать, что делать. Негодование граждан очень велико».

Крымские чиновники, по словам общественницы, заявляют садоводам, что в Республике Крым нормы ФЗ-137 не могут применяться, потому что они противоречат статье 12.1 федерального конституционного закона № 6, регламентирующего принятие Крыма в состав РФ.

По словам Людмилы Голосовой, законопроект «навис, как цунами, не только над теми участками, что не успели зарегистрироваться, но и над теми, что попали в состав особо охраняемых природных территорий». В качестве примера, выступил председатель СНТ «Оболдино» Дмитрий Родин. Его товарищество расположено совсем рядом с Москвой — это наукоград Королев.

Как рассказал Родин, садоводы обосновались на территории у села Оболдино в конце 1970-х годов, когда были расселены бараки, построенные в 1930-е годы строителями столичного водозабора (каналоармейцами, то есть, заключенными). На месте бараков разбили сады, образовалось крупное СНТ на 700 участков — и вдруг через много лет территорию объявили заповедной. А жить в заповеднике, по словам Родина, «это — ничего нельзя» — и документы на собственность не дают. Садоводы не теряют надежды доказать через суд, что они расположены все-таки не в заповеднике, но лишь по соседству с ним.

Сопредседатель союза СНТ Псковской области Анна Войченко рассказала, как у них в регионе была сильно завышена кадастровая стоимость участков. После того, как псковским садоводам удалось дойти до президента Путина, справедливость была отчасти восстановлена, и стоимость 6 соток в черте города Пскова была снижена сразу с 850 до 180 тыс. руб. Но налоги все равно очень высокие, поскольку индивидуальные участки входят в земли общего пользования, хотя по закону не должны, но их не отмежевали. В настоящее время псковские власти думают, продлевать ли налоговые каникулы садоводам. В пользу положительного решения, по словам Войченко, может сыграть пандемия, которая разогнала очень многих, особенно пожилых, псковичей по дачам. Такова лишь малая толика проблем миллионов трудолюбивых россиян.

У нас разных законодательных изменений чаще больше опасаются, чем их поддерживают. Как будто не для улучшения жизни людей некоторые нормы пишутся. И дачники не могут не ждать с опаской предполагаемых новшеств, раз там много еще сырого и непонятного. А сейчас, когда по миру гуляет коронавирус, дача это вообще ведь наше всё, согласитесь? Особенно для людей старшего поколения, которым и на улицу-то нос высовывать не сильно рекомендовано, а тем более куда-то поехать-уехать. На дачных участках не только урожаи собирать можно, но и как следует отдохнуть и набраться сил за теплый период. Так будет ли соблюден в итоге баланс между интересами государства и садоводов? Вопрос пока остается открытым.

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