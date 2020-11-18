Осторожно, мошенники! Как защитить деньги на карте?

Современным похитителям уже не нужно выискивать себе жертву на улице или следить за ней, а затем лезть в карман, чтобы совершить кражу. Сегодня для похищения зачастую достаточно мобильного телефона и умения напугать и убедить человека в том, что ему угрожает опасность. Или посулить баснословный выигрыш... Зачастую лишаются собственных денег и становятся жертвами обмана в силу своей доверчивости именно люди пожилого возраста. Сегодня речь пойдет о телефонном мошенничестве – одном из самых популярных способов кражи денег с карты.

С начала 2020 года, по информации МВД Иркутской области, с карт 5 тысяч жителей региона украдено более 250 миллионов рублей.

Что же нужно сделать, если звонят с незнакомого номера и требуют коды и пароли? Можно ли обезопасить себя от подобных преступлений? На вопросы нашей редакции ответил управляющий Отделением Банка России по Иркутской области Игорь Коржук.

– Игорь Дмитриевич, что может быть первым сигналом того, что меня пытаются обмануть? С чего обычно начинают телефонные мошенники?

– Обычно это телефонный звонок. Номер может быть как незнакомый, так и официальный номер банка. Сегодня мошенники уже научились подделывать телефонные номера банков с помощью специальных программ. К вам, скорее всего, будут обращаться по имени и отчеству и продиктуют номер вашей карты. Для убедительности на другом конце провода вы можете услышать даже звуки, похожие на шум большого офиса. Часто мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка. Так они сразу же вызывают одновременно и беспокойство, и доверие у потенциальной жертвы. Что-то вроде: «Вас хотят обмануть, но не переживайте, мы поможем, а вы пошагово выполняйте наши инструкции». Далее вам могут сообщить, например, о том, что прямо сейчас с вашей карты похищают деньги, а ваш собеседник, как представитель банка, хочет помочь вам этого избежать. На самом деле все это, конечно, обман. И вот как раз с этого момента, отвечая на вопросы мошенника, вы и рискуете потерять свои деньги.

В дежурную часть полиции межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась пожилая женщина. Телефонные собеседники похитили у нее свыше 400 тысяч рублей, представившись сотрудниками прокуратуры и пообещав несуществующую выплату за медицинские препараты, ранее приобретённые ею. В дальнейшем для получения выдуманной компенсации требовалось переводить деньги на оплату различных комиссий и банковских услуг.

– А как распознать обман? Кем еще могут представиться мошенники и что могут предложить?

– В первую очередь мошенников можно распознать по поведению. Обычно они заставляют вас действовать здесь и сейчас, не давая времени подумать. Если говорить о последних случаях, то мошенники сегодня могут звонить не только от имени банковских сотрудников, но и от имени представителей разных силовых структур, прокуратуры, служб безопасности, страховых и любых других компаний. Сценарии могут быть самыми разными. А озадачить они вас могут чем угодно. Например, вы якобы стали победителем лотереи или розыгрыша или вам хотят помочь обезопасить себя от потери денег, возместить какие-либо затраты и так далее. Иногда мошенники в своих схемах используют и пандемию. Требуют оплатить штрафы за нарушение режима самоизоляции. Важно понимать, что основная их цель, внушая вам панику, напугать и вывести вас из психологического равновесия, чтобы получить данные карты.

– А какие именно данные им нужны, чтобы украсть деньги?

– Это ваши конфиденциальные данные: срок действия карты, где указан год и месяц, трехзначный секретный код, который можно найти на оборотной стороне карты и пароли из СМС-сообщений, они требуются для подтверждения операций. Этой информации мошенникам уже достаточно, чтобы оставить вас без денег. Поэтому мы настоятельно рекомендуем никогда не терять карту из виду и не передавать ее посторонним людям, не хранить данные карты в памяти телефона или компьютера и ни в коем случае не оставлять свои персональные данные в соцсетях. Получив нужные данные, по сути, мошенники могут распоряжаться вашими деньгами, пока вы не заблокируете карту.

– О телефонных мошенниках говорят достаточно много, но как им и сегодня удается обмануть людей?

– Для мошенников это обычная работа и ежедневно они обманывают тысячи людей. В преступных схемах учтено все: от возраста потенциальной жертвы до времени звонка или сообщения. К тому же здесь очень важен фактор внезапности. На это и основной расчет. Например, поздно вечером, находясь дома, вы отвечаете на звонок и слышите уверенный голос, грамотно выстроенные и заранее заготовленные ответы и вопросы. Многие из тех, кто уже попали на удочку мошенников и лишились денег, признаются, что в момент разговора и всех действий у них даже мысли не было, что они общаются не с сотрудником банка. Есть такое понятие «социальная инженерия» – психологическое манипулирование людьми. С помощью этих навыков в прошлом году было совершено почти 70 % мошеннических операций с банковскими картами. Человека выводят из психологического равновесия уже отработанными приемами, не давая ему опомниться. Например, сообщают о том, что вам полагается некая сумма, возмещающая покупку лекарств в период пандемии. У вас, естественно, возникает эйфория, вы становитесь невнимательным и думаете только о внезапном куше. Или наоборот, вы в состоянии стресса, когда узнаете, что прямо сейчас с карты уже снимают деньги, хотя на самом деле вашему бюджету ничего не угрожает. Только вы сами можете помочь преступникам завладеть вашими же деньгами. Причем если раньше хищения происходили в основном с карт, то сегодня злоумышленники переключились на депозиты. Доходы от массовых звонков снижаются, поэтому они стараются получить сразу более крупные суммы. А на вкладах, как правило, граждане хранят больше денег, чем на текущих карточных счетах.

– То есть фактически мы сами помогаем мошенникам?

– Часто именно так и происходит. Люди сами раскрывают данные карты, считая, что своими действиями защищают свои деньги. Или, к примеру, оплачивают комиссию для получения более крупной суммы. Если вы сообщили злоумышленникам конфиденциальные данные карты, вы нарушаете условия договора с банком. В этом случае деньги вам уже не вернут. Мошенники этим и пользуются.

Пенсионерку из Шелехова позвонившая мошенница ввела в заблуждение под видом сотрудника спецслужб. Она убедила 80-летнюю женщину пройти к банкомату и, якобы разоблачая аферистов, под диктовку совершить манипуляции с терминалом, которые в конечном итоге привели к переводу на счета аферистов 15 тысяч рублей.

– Как обезопасить себя от подобных случаев?

– При сомнительных звонках не нужно поддаваться панике и верить каждому слову. Будьте хладнокровными, положите трубку и перезвоните по номеру в ваш банк. Телефонный номер указан на вашей карте. Так вы убедитесь, что разговариваете с настоящим сотрудником банка, у которого и можно будет уточнить все детали происходящего. Во-вторых, нужно запомнить один простой факт: никогда и ни при каких обстоятельствах настоящий сотрудник банка не позвонит вам с вопросами о данных вашей карты. В-третьих, подключите СМС-оповещение от вашего банка. Так вы будете всегда знать о том, что происходит с вашими счетами. Любое перемещение денежных средств будет отображаться в сообщении.

В следующий раз мы расскажем о том, как избежать мошенников в интернете. Как правильно совершить покупку в интернет-магазине и на популярных сайтах продаж, а также чем могут быть опасны соцсети и можно ли доверять кредиторам в интернете.

Еще о мошенниках и их приемах - в регулярном цикле статей на сайте для пожилых.

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