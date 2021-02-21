Налоговый вычет с пенсионных взносов: нюансы получения

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Налоговый вычет – приятный возврат части потраченных на определенные цели средств. Например, его можно получить после покупки недвижимости или автомобиля, или когда осуществлялась на коммерческой основе учеба. И еще существует налоговый вычет из пенсионных взносов, в России его размер составляет 15 600 рублей. Не знали? А такая возможность прописана в Налоговом кодексе. Теперь поподробнее.
Кто может получить налоговвый вычет из пенсионных взносов
В соответствии с указанным документом, претендовать на вычет имеют право россияне, что проводили взносы в негосударственные ПФ или добровольное пенсионное страхование. Вычет позволяется претендовать на средства за договор, который был составлен не лишь в свою сторону, но и в сторону близких родственников, а также, детей-инвалидов, но в данном случае понадобиться в обязательном порядке доказывать степень своего родства.
Статьей 219 того же кодекса предусмотрен еще один вычет. Это затраты на оплату дополнительных выплат на накопительную честь пенсионных выплат. Их направляют в ПФ участники программы государственного софинансирования выплат. Попасть сюда можно было до конца 2014 года. Каждый год участники направляют на накопительную выплату дополнительные деньги, в основном, от 2 до 12 тыс. руб.
Плательщику отдают обратно 13% от суммы налога. Стоит отметить, что сумма взносов ограничена 120 тыс. руб. Так, максимальный размер возврата составляет 15 600 руб. Самый большой вычет в год может составить 1560 руб., или 15 600 руб. на протяжении десяти лет.
Такая сумма может вернуться тем, кто каждый год переводил взносы на финансирование на максимальном уровне, то есть, 12 тыс. руб. в месяц.
Стоит отметить, что налоговый вычет в данном случае плюсуется с остальными социальными вычетами. Потому 120 тыс. считаются общей суммой для подсчета всех социальных вычетов, что можно подать за год.
Алгоритм получения вычета
В соответствии с информацией от ФНС, для получения обратно части средств нужно провести три шага:
заполнить специальную декларацию в конце года, за который было заплачено;
представить справку из бухгалтерии с работы о сумме начислений и удержаний;
чтобы получить возврат по тратам на негосударственное обеспечение или добровольное страхование, стоит заранее сделать копию договора.
В том случае, если взносы платились не за себя, а за одного из родственников, стоит предварительно сделать копии документов, которые доводят уровень родства с тем человеком.
На руках нужно иметь все копии документов, которые доказывают фактические траты на взносы. Ими могут стать чеки, кассовые ордеры или платежные поручения. В ФСН направляется заполненная декларация с копиями платежек. При себе еще стоит иметь все оригиналы, чтобы налоговый инспектор мог проверить.
Как выплачиваеюся 15 600 рублей?
На протяжении трех месяцев с момента направления заявления в Налоговой службе будут проводить проверку документов.
В том случае, если в декларации есть сумма налога к возврату из бюджета, вместе с декларацией нужно подавать заявление на отдачу НДФЛ в связи с тратами на уплату пенсионных взносов.
Отдать средства в связи с получением вычета разрешено на протяжении трех лет с момента оплаты налога по окончанию года, когда проводилась оплата пенсионных взносов.
Стоит прочитать эту публикацию не только самим, но и другим показать. Ведь сумма больше 15 тысяч рублей неплохая для наших пенсионных кошельков. И если не мы сами, то может родные и близкие смогут на нее претендовать?
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