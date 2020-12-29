Налог за доходы, землю, машину, квартиру: что изменится в 2021 году?

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Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и большими потерями в бизнесе, новыми мерами помощи населения и ростом налогов. А еще и с наступлением нового года нас ждут определённые изменения, прямо или косвенно затрагивающие каждого человека.
НДФЛ
Налог на доходы физических лиц, которые работают официально или занимаются легитимной коммерческой деятельностью, приносящей доход, увеличатся c 13 до 15% - для тех, чьи годовые доходы превышают 5 млн. рублей. Они будут будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.
Граждане, имеющие вклады в банках будут платить НДФЛ с процентов по ним, если суммарно они будут более 1000000 рублей за вычетом необлагаемого процентного дохода.
Продажа недвижимости
При продаже недвижимости, которая находилась в собственности продавца от 3х до 5 лет, НДФЛ останется прежним — 13%, но появится возможность для снижения налога за счет налогового вычета. При этом помимо стандартного вычета можно еще раз снизить сумму, облагаемую налогом, добавив вычеты, которые не были использованы за год, например, за оплату учебы, недополученный социальный вычет на лечение и т. д.
Налог на недвижимость
Налоги на недвижимость будет рассчитываться только по кадастровой стоимости во всех регионах РФ, которую можно оспорить через суд после обращения к независимому эксперту. Исключением является недвижимость Севастополя. При этом первые 3 года действует т.н. льготный расчет с понижающими коэффициентами, а затем, отталкиваясь от полной кадастровой стоимости, если повышение составляет не более 10% в год.
Компенсация услуг по ЖКХ
С 1 января начинают действовать новые правила получения компенсаций по услугам ЖКХ. Если ранее для получения компенсации необходимо было 100% оплатить все услуги на момент обращения в компетентные органы, то в 2021 году поводом для отказа станет не наличие долгов, а судебное решение по делу о взыскании долга, уже вступившее в силу.
Транспортный налог
С первого января владельцы транспортных средств обязаны проинформировать ИФНС о наличии таковых, приложив к уведомлению подтверждающие документы, как в принципе и известить об имеющихся в собственности участках земли.
Сообщать о наличии ТС необходимо, если:
- Они являются объектами налогообложения;
- ТС не подпадают под льготу;
- По имеющемуся ТС ни разу ранее не было получено сообщения об исчисленной сумме налога.
Уведомление (вместо декларации) необходимо подать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом в любую удобную налогоплательщику ИФНС. В противном случае вас ждет штраф.
Земельный налог
Обязанность уплачивать налог на землю в 2021 году по — прежнему возлагается на физических лиц, у которых есть участки:
- В собственности;
- В бессрочном или постоянном пользовании;
- В пожизненном наследуемом владении.
При этом у граждан нет необходимости рассчитывать сумму платежа налога на землю самостоятельно, поскольку данная обязанность ложится на плечи налоговиков, как и направление соответствующего уведомления. Если же вы не подучили такого уведомления, то в этом случае необходимо уведомить ФНС об имеющимся у вас в собственности (владении\пользовании) участке земли, подтвердив его наличие копиями соответствующих документов до 31 декабря года, следующего за тем, в котором вы получили право на землю.
Уменьшить размер налоговых платежей можно при наличии льгот федеральных (например, для представителей коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока при условии использования земли для традиционного образа жизни, промыслов, хозяйства) или региональных (например, для ветеранов Великой отечественной войны, инвалидов I–II групп, многодетных семьей).
Налоговый кодекс РФ постоянно изменяется и дополняется, поэтому невозможно рассказать обо всех модификациях в рамках одной статьи, но мы попытались расставить акценты на самых актуальных для рядовых граждан.
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