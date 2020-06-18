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Мошенники дурят россиян в решении кредитных проблем и попытках подзаработать
Людмила Завзина, 1rre.ru   
18 Июня 2020 г.
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Пандемию коронавируса сопровождает финансовый кризис. Кошельки россиян становятся при этом все тоньше. В поисках выходов «как прожить», кто-то из соотечественников распечатывает свои накопления. Иные граждане идут в банки или становятся клиентами микрофинансовых организаций. Не дремлют на волне денежных проблем людей, к сожалению, мошенники, цель у которых одна – обогащение за счет других. Методы, которыми пользуются современные джентльмены удачи известные, но на удочку нечистых на руку аферистов россияне все равно попадаются, в том числе и из аудитории пенсионеров.

Мошенники дурят россиян в решении кредитных проблем и попытках пассивно подзаработать

Не верьте, если вам предложат "волшебное" избавление от кредита

Мошенники внимательно следят за экономической ситуацией в стране и действуют на самые уязвимые точки граждан. Они прекрасно понимают, что в период кризиса люди не смогут в полной мере оплачивать существующие кредиты или пойдут за новыми займами из-за отсутствия работы и средств к существованию. Именно на этом и строятся их активные действия. Центральный банк РФ составил и озвучил перечень самых популярных махинаций в сфере кредитования.

Избавление от кредита. Существование организаций, которые за определенный гонорар обещают избавление от кредита, для россиян не в новинку. Но наибольшая их активность проявляется именно в кризисный период из-за отсутствия у граждан возможностей оплачивать займы. Такие конторы убеждают клиентов, что смогут «договориться» с банком через «своих» людей или найдут юридические «лазейки», которые избавят от долговых обязательств. Какими бы ни были обещания аферистов, необходимо знать одно — никто не сможет избавить должника от кредита. В сложной материальной ситуации ему могут предложить кредитные каникулы, но выплачивать заем в полной мере все равно придется.

Помощь в оформлении кредита. На таких аферистов рискуют нарваться люди, которым необходим кредит, но они бояться получить отказ. В кризисный период банки дают положительный ответ меньшему количеству клиентов, чем в другое время. А у людей с плохой кредитной историей и вовсе шансов нет. Вот тогда мошенники и зарабатывают, давая обещание помочь в оформлении кредита. Одни исчезают с гонораром, другие — с суммой полученного кредита.

Черные кредиторы. Эти организации или физлица обещают заемщикам кредиты без документов и справок. Но их условия, если вчитаться, окажутся крайне невыгодными. При обращении к нелегальным кредиторам человек может лишиться имущества или попасть под «жесткий прессинг» при выбивании долга. Чтобы не попасть на такие организации, достаточно проверить, числятся ли они в реестре Центробанка.

При поиске пассивного дохода можно нарваться на финансовую пирамиду

Во время финансовых трудностей у людей, аферисты предлагают им заработать, отбирая при этом последние сбережения. Если кто-то в период кризиса сохранил определенные финансы и желает их приумножить, мошенники тут как тут. Они разработали несколько предложений для тех, кто хочет заработать, не прилагая особых усилий. Самый простой способ для этого — финансовые пирамиды.

Чтобы «завуалировать» реальную ситуацию с возникновением дохода, мошенники предлагают приобрести акции с огромной доходностью и минимальными рисками. Настоящие инвестиционные программы не могут себе позволить предлагать такие проценты, чем и пользуются аферисты. Они просто «выкачивают» деньги из клиента и пропадают.

Еще есть схема под названием «форекс-дилеры». В этой ситуации все намного сложнее. «Продвинутые» мошенники создают липовые программы по обучению торговле на бирже. Там же задействованы и несуществующие биржи. После некоторого времени торгов организаторы устраивают обвал рынка, лишая человека всех его средств, инвестированных в торговлю. Чтобы не попасть на обманщиков, необходимо заранее ознакомиться с компаниями, которые имеют право работать на рынке форекс в России.

Сколько не оповещают разные источники о всевозможных мошеннических схемах, удочка аферистов никогда, к сожалению, не бывает пуста. Находятся люди, которые не только в первый раз дали себя обмануть, но и не единожды наступают на одни и те же грабли. И поэтому очень важно не только прочитать или услышать ценную информацию об уловках современных джентльменов удачи, но и осознанно, не мимоходом ее воспринять. Чтобы, если произойдет встреча или телефонный разговор с вполне милыми и располагающими к себе финансовыми обманщиками, обаяние ими произведенное, уступило место логике и разумному поведению с такими потерявшими совесть людьми.

По инф. 1rre.ru

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  • Мошенники дурят россиян в решении кредитных проблем и попытках подзаработать
    Пандемию коронавируса сопровождает финансовый кризис. Кошельки россиян становятся при этом все тоньше. В поисках выходов «как прожить», кто-то из соотечественников распечатывает свои накопления. Иные граждане идут в банки или становятся клиентами микрофинансовых организаций. Не дремлют на волне денежных проблем людей, к сожалению, мошенники, цель у которых одна – обогащение за счет других. Методы, которыми пользуются современные джентльмены удачи известные, но на удочку нечистых на руку аферистов россияне все равно попадаются, в том числе и из аудитории пенсионеров.
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