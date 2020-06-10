Внимание, мошенники! В Бурятии преступники делают рассылку от имени Госуслуг

Жители Бурятии начали получать в мессенджерах сообщения от имени Единого портала госуслуг: неизвестные рассылают «срочную новость» о том, что, якобы, запущен новый портал объединенного компенсационного фонда и предлагают оформить компенсацию. Сам портал Госуслуг еще в апреле предупредил: подобные сообщения являются фейком и ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из них для «прохождения регистрации».

При переходе пользователь попадёт или на вредоносный сайт или на поддельный сайт «фонда», где от него потребуют ввести свои личные данные и оплатить госпошлину за оформление электронного заявления. «Даже сайт выглядит как настоящий, - отмечали ранее на Госуслугах, - и переписка похожа на официальную. Кажется, что все хорошо и можно доверять. Но нет - всегда лучше проверить, действительно ли с вами общается портал или это мошенники. Злоумышленники могут наживаться на популярных темах: например, манипулировать темой господдержки в связи с коронавирусом или предлагать помощь с оформлением других выплат, когда закон только вышел и еще никем не подписан. СМИ создают ажиотаж, а мошенники этим пользуются. Доверяйте только официальной информации. Все изменения в законодательстве, размеры выплат и порядок их получения можно узнавать по контактам официальных ведомств и на их сайтах».

Официальные источники:

Портал Госуслуг

Сайт Президента

Сайт Госдумы

Сайт Центрального банка

Сайт Федеральной налоговой службы

Страница с официальными контактами ведомств

Официально Госуслуги могут написать на электронную почту, прислать уведомление в приложении или ответить в комментариях соцсетей от имени сообщества и многие привыкли: так можно вовремя узнать статус заявления или быстрее решить вопрос по сервису без официальных писем. Но этим же пользуются мошенники, а способы при этом выбирают разные. Например, могут создать сайт-двойник, то есть сайт, который внешне напоминает портал Госуслуг, выполнен в таких же цветах, с такими же кнопками и даже похожим адресом. Но отличия все же есть. Например, официальный домен госуслуг выглядит так: gosuslugi.ru. Во многих браузерах у него есть замочек в адресной строке: это может значить, что адрес проверенный. Но не всегда и поэтому если вы видите в интернете похожий сайт, обязательно зайдите на официальный портал вручную. Официальный адрес портала Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/

Также людям могут отправлять фишинговые ссылки. В этом случае на почту может прийти письмо с примерно таким содержанием: «Помогите собрать деньги на лечение ребенка» или «Новая акция от Госуслуг: выплаты всем гражданам в связи с коронавирусом». А дальше ссылка, по которой просят перейти и оставить данные, куда придут деньги. Чаще всего такие письма приходят от мошенников и если перейти по ссылке, на компьютер может попасть вирус. Так злоумышленники получат доступ к персональным данным, а затем оформят на них симкарту, кошелек или возьмут кредит. Нельзя открывать такие письма и переходить по ссылкам.

Всегда нужно обращать внимание на адрес отправителя. Обычно почтовые сервисы помечают проверенные адреса замочками, но это тоже не гарантия. Поэтому смотрите на домен: официальный письма приходят от no-reply@gosuslugi.ru.

Сообщения могут приходить и в мессенджерах: например, в Вотсапе или Вайбере. Таким сообщениям доверять нельзя и необходимо проверять ссылки на официальные ресурсы. Отметим, подобные сообщения ранее массово получали уже жители других российских регионов, а теперь они начали приходить и жителям Бурятии.

Официальные страницы портала Госуслуг в соцсетях:

Вконтакте

Одноклассники

Твиттер

Фейсбук

Стать жертвой можно не только в интернете. Человеку могут даже позвонить и представиться сотрудником Госуслуг, после чего попытаться узнать персональные данные. В этом случае нужно запомнить одно: никогда никому нельзя сообщать по телефону личные данные, пароли и номера банковских карт. «Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС. Если есть сомнения, что с вами говорит сотрудник Госуслуг, после разговора перезвоните по официальному номеру и уточните информацию. Официальный номер службы поддержки Госуслуг: 8 800 100-70-10. Официальный номер, с которого приходят СМС: 0919», - отмечают на официальном портале Госуслуг.

Еще один частый способ обмана выглядит так: мошенники представляются налоговой и просят оплатить небольшую задолженность, угрожают штрафами. Из-за незначительной суммы люди соглашаются, так как не хотят тратить время на разбирательства с органами. В таких переписках нельзя называть никаких реквизитов, не давать номеров карт и паролей. В официальной переписке с порталом у вас могут попросить только номер заявки, чтобы проверить ее статус и не больше. Сотрудники Госуслуг никогда не попросят у вас никаких реквизитов для оплаты в соцсетях. Любые задолженности, счета и штрафы можно легко проверить онлайн. Достаточно зайти на Госуслуги с логином и паролем - на главной странице будет информер со всеми начислениями. Оплатить штрафы и задолженности можно на официальном портале или в приложении с помощью электронного кошелька, со счета телефона или банковской картой.

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