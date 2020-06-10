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Внимание, мошенники! В Бурятии преступники делают рассылку от имени Госуслуг
По инф. Восток-Телеинформа   
10 Июня 2020 г.
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Жители Бурятии начали получать в мессенджерах сообщения от имени Единого портала госуслуг: неизвестные рассылают «срочную новость» о том, что, якобы, запущен новый портал объединенного компенсационного фонда и предлагают оформить компенсацию. Сам портал Госуслуг еще в апреле предупредил: подобные сообщения являются фейком и ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из них для «прохождения регистрации».

Внимание, мошенники! В Бурятии преступники делают рассылку от имени Госуслуг

При переходе пользователь попадёт или на вредоносный сайт или на поддельный сайт «фонда», где от него потребуют ввести свои личные данные и оплатить госпошлину за оформление электронного заявления. «Даже сайт выглядит как настоящий, - отмечали ранее на Госуслугах, - и переписка похожа на официальную. Кажется, что все хорошо и можно доверять. Но нет - всегда лучше проверить, действительно ли с вами общается портал или это мошенники. Злоумышленники могут наживаться на популярных темах: например, манипулировать темой господдержки в связи с коронавирусом или предлагать помощь с оформлением других выплат, когда закон только вышел и еще никем не подписан. СМИ создают ажиотаж, а мошенники этим пользуются. Доверяйте только официальной информации. Все изменения в законодательстве, размеры выплат и порядок их получения можно узнавать по контактам официальных ведомств и на их сайтах».

Так может выглядеть сообщение мошенников

Официальные источники:

Портал Госуслуг

Сайт Президента

Сайт Госдумы

Сайт Центрального банка

Сайт Федеральной налоговой службы

Страница с официальными контактами ведомств

Официально Госуслуги могут написать на электронную почту, прислать уведомление в приложении или ответить в комментариях соцсетей от имени сообщества и многие привыкли: так можно вовремя узнать статус заявления или быстрее решить вопрос по сервису без официальных писем. Но этим же пользуются мошенники, а способы при этом выбирают разные. Например, могут создать сайт-двойник, то есть сайт, который внешне напоминает портал Госуслуг, выполнен в таких же цветах, с такими же кнопками и даже похожим адресом. Но отличия все же есть. Например, официальный домен госуслуг выглядит так: gosuslugi.ru. Во многих браузерах у него есть замочек в адресной строке: это может значить, что адрес проверенный. Но не всегда и поэтому если вы видите в интернете похожий сайт, обязательно зайдите на официальный портал вручную. Официальный адрес портала Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/

Также людям могут отправлять фишинговые ссылки. В этом случае на почту может прийти письмо с примерно таким содержанием: «Помогите собрать деньги на лечение ребенка» или «Новая акция от Госуслуг: выплаты всем гражданам в связи с коронавирусом». А дальше ссылка, по которой просят перейти и оставить данные, куда придут деньги. Чаще всего такие письма приходят от мошенников и если перейти по ссылке, на компьютер может попасть вирус. Так злоумышленники получат доступ к персональным данным, а затем оформят на них симкарту, кошелек или возьмут кредит. Нельзя открывать такие письма и переходить по ссылкам.

Всегда нужно обращать внимание на адрес отправителя. Обычно почтовые сервисы помечают проверенные адреса замочками, но это тоже не гарантия. Поэтому смотрите на домен: официальный письма приходят от no-reply@gosuslugi.ru.

Сообщения могут приходить и в мессенджерах: например, в Вотсапе или Вайбере. Таким сообщениям доверять нельзя и необходимо проверять ссылки на официальные ресурсы. Отметим, подобные сообщения ранее массово получали уже жители других российских регионов, а теперь они начали приходить и жителям Бурятии.

Официальные страницы портала Госуслуг в соцсетях:

Вконтакте

Одноклассники

Твиттер

Фейсбук

Стать жертвой можно не только в интернете. Человеку могут даже позвонить и представиться сотрудником Госуслуг, после чего попытаться узнать персональные данные. В этом случае нужно запомнить одно: никогда никому нельзя сообщать по телефону личные данные, пароли и номера банковских карт. «Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС. Если есть сомнения, что с вами говорит сотрудник Госуслуг, после разговора перезвоните по официальному номеру и уточните информацию. Официальный номер службы поддержки Госуслуг: 8 800 100-70-10. Официальный номер, с которого приходят СМС: 0919», - отмечают на официальном портале Госуслуг.

Еще один частый способ обмана выглядит так: мошенники представляются налоговой и просят оплатить небольшую задолженность, угрожают штрафами. Из-за незначительной суммы люди соглашаются, так как не хотят тратить время на разбирательства с органами. В таких переписках нельзя называть никаких реквизитов, не давать номеров карт и паролей. В официальной переписке с порталом у вас могут попросить только номер заявки, чтобы проверить ее статус и не больше. Сотрудники Госуслуг никогда не попросят у вас никаких реквизитов для оплаты в соцсетях. Любые задолженности, счета и штрафы можно легко проверить онлайн. Достаточно зайти на Госуслуги с логином и паролем - на главной странице будет информер со всеми начислениями. Оплатить штрафы и задолженности можно на официальном портале или в приложении с помощью электронного кошелька, со счета телефона или банковской картой.

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По инф. Восток-Телеинформа

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