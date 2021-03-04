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Кредитную карту можно использовать с выгодой по доходу
Валерия Брыжаченко, 1rre.ru   
04 Марта 2021 г.
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Кредитная карта – беда и выручка для одних граждан и непосильное финансовое бремя для других. Как же можно применить «кредитку», чтобы все-таки получать доход? Советами поделились эксперты. Прислушаться к специалистам не помешает, ведь на пенсии любая копеечка будет кстати.

Кредитную карту можно использовать с выгодой по доходу

1. Если карта накопительная (это должно быть указано в договоре), на остаток денег начисляются проценты, как правило, примерно 9%. Такие карты имеют определенную стоимость годового обслуживания. Нужно подсчитать, какой остаток на счету покроет годовое обслуживание за счет набежавших процентов. Отсутствие потери – уже некоторый доход.

2. Большие суммы выгоднее держать на накопительных счетах, к которым можно привязать кредитную карту.

3. Многие банки выпускают карты с кешбэком – возвратом части потраченных на покупки денег. Он может составлять до 3% от суммы покупок. Нужно внимательно изучить договор с банком, который часто ограничивает круг покупок или торговых точек, на которые распространяется возврат денег.

4. Аналогией кешбэка можно назвать начисление баллов за лояльность, то есть накопление бонусов за совершение покупок в определенных магазинах, с которыми у банка заключены соглашения. Затем можно эти баллы потратить на новые покупки.

5. Можно немного заработать на комбинации использования кредитной карты и депозита. Каждая карта имеет определенный срок, в течение которого пользование деньгами не облагается никакими процентами. Если расплачиваться картой только в пределах льготного периода и вносить деньги на карту вовремя, то в этот период средства на депозите будут приносить чистый доход. Такой способ годится только в том случае, если есть стабильная зарплата и строго соблюдаются сроки погашения потраченных денег на карте. Важно соблюдать условие: сумма на депозите должна быть больше, чем траты по кредитке.

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Основные правила экономии гласят:

  • кредитная карта помогает быстро принять участие в выгодных акциях;
  • есть карты с минимальной годовой оплатой за обслуживание или обслуживание бесплатное;
  • плата за смс-оповещения может быть разной, нужно выбирать минимум;
  • нельзя снимать с карты наличные без особой нужды, если за это берется комиссия.
  • Карта выгодна только тогда, когда плата за годовое обслуживание ниже выгоды, получаемой от карты.

Учитывая все вышеизложенное, можно на своей кредитке и подзаработать. Но лучше при любых обстоятельствах стараться жить на свои средства, откладывать часть из них и не залезать в долги.

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