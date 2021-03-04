Кредитную карту можно использовать с выгодой по доходу

Все мы беспокоимся о своих вкладах в банках, конечно, если они там есть. В этой связи стоит знать, что удержать часть вклада клиента у банка отсутствует. Зато есть новый закон о налоге на доходы с банковских депозитов. И всем полезно будет знать, как же он...
В России может быть законодательно введен новый вид «кредитов»: ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать...
В наступившем году грядут многочисленные изменения в жизни обычных людей, многие из которых напрямую затронут пенсионеров. Влияющие в основном на формирование и расчет текущей и будущей пенсии, они коснутся как бизнеса, так и государственных фондов. Подробнее в...
Новый порядок аннулирования диагностических карт и прохождения техосмотра понятен далеко не всем. В интернете можно увидеть пояснения автовладельцев «по поводу», но достаточно ли они компетентны, можно ли им вполне доверять? А ведь каждому владельцу транспортного средства нужно как следует...
Кредитная карта – беда и выручка для одних граждан и непосильное финансовое бремя для других. Как же можно применить «кредитку», чтобы все-таки получать доход? Советами поделились эксперты. Прислушаться к специалистам не помешает, ведь на пенсии любая копеечка будет кстати.
1. Если карта накопительная (это должно быть указано в договоре), на остаток денег начисляются проценты, как правило, примерно 9%. Такие карты имеют определенную стоимость годового обслуживания. Нужно подсчитать, какой остаток на счету покроет годовое обслуживание за счет набежавших процентов. Отсутствие потери – уже некоторый доход.
2. Большие суммы выгоднее держать на накопительных счетах, к которым можно привязать кредитную карту.
3. Многие банки выпускают карты с кешбэком – возвратом части потраченных на покупки денег. Он может составлять до 3% от суммы покупок. Нужно внимательно изучить договор с банком, который часто ограничивает круг покупок или торговых точек, на которые распространяется возврат денег.
4. Аналогией кешбэка можно назвать начисление баллов за лояльность, то есть накопление бонусов за совершение покупок в определенных магазинах, с которыми у банка заключены соглашения. Затем можно эти баллы потратить на новые покупки.
5. Можно немного заработать на комбинации использования кредитной карты и депозита. Каждая карта имеет определенный срок, в течение которого пользование деньгами не облагается никакими процентами. Если расплачиваться картой только в пределах льготного периода и вносить деньги на карту вовремя, то в этот период средства на депозите будут приносить чистый доход. Такой способ годится только в том случае, если есть стабильная зарплата и строго соблюдаются сроки погашения потраченных денег на карте. Важно соблюдать условие: сумма на депозите должна быть больше, чем траты по кредитке.
Основные правила экономии гласят:
кредитная карта помогает быстро принять участие в выгодных акциях;
есть карты с минимальной годовой оплатой за обслуживание или обслуживание бесплатное;
плата за смс-оповещения может быть разной, нужно выбирать минимум;
нельзя снимать с карты наличные без особой нужды, если за это берется комиссия.
Карта выгодна только тогда, когда плата за годовое обслуживание ниже выгоды, получаемой от карты.
Учитывая все вышеизложенное, можно на своей кредитке и подзаработать. Но лучше при любых обстоятельствах стараться жить на свои средства, откладывать часть из них и не залезать в долги.
Кредитная карта – беда и выручка для одних граждан и непосильное финансовое бремя для других. Как же можно применить «кредитку», чтобы все-таки получать доход? Советами поделились эксперты. Прислушаться к специалистам не помешает, ведь на пенсии любая копеечка будет кстати.
По словам аналитиков российского рынка труда, в 2020–2021 годах одной из самых устойчивых тенденций можно назвать подработку. Из-за экономической нестабильности, сокращений и банкротств, вызванных в том числе пандемией, россияне активно ищут дополнительные способы заработка. Что интересно, согласно статистике в 9 процентах случаев занятия, которые изначально считались временной подработкой, со временем становятся основным заработком.
Не секрет, что распределение наследства и долей в нем зависит от множества факторов, начиная от воли владельца и заканчивая указаниями закона. При этом важно отметить, что именно закон встает на сторону самых уязвимых категорий наследников, порой, изменяя даже составленное по всем правилам завещание. Речь идет об обязательной доле в наследстве, подробнее про которую расскажем в статье.
Шествие по миру коронавируса поменяло в нашей жизни многое, в том числе и подходы к работе. Например, прошлый год был отмечен массовым переводом сотрудников на «удаленку». Но не только этим отличился 2020-й. Он был тяжелым еще и в плане обеспечения кибербезопасности (конфиденциальности, целостности данных). Ведь на разные сведения о гражданах кто сейчас только не претендует. И Сеть здесь не исключение – технические возможности активно используют мошенники, которых в интернете просто пруд пруди. Что же делать для уменьшения рисков? Есть несколько советов экспертов.
Исполнилось три года с начала пенсионной реформы, которую некоторые эксперты, подбирая самые мягкие слова, называют «масштабной конфискацией» золотого возраста у значительной части старшего поколения. Одобрения эта скандальная реформа, конечно, среди людей не нашла, и по стране прокатилась волна протестов, а потом и вовсе случилась перетряска Пенсионного фонда. Народ, что интересно, в ответ на все пенсионные новации реагирует с юмором, сочиняет пенсионные анекдоты. Большей частью это вариации на тему, что в РФ родилось последнее поколение, которое видело живых мужчин-пенсионеров. Так ли это? Надеяться ли на лучшее в связи с приходом Андрея Кигима – нового руководителя ПФР?
Налоговый вычет – приятный возврат части потраченных на определенные цели средств. Например, его можно получить после покупки недвижимости или автомобиля, или когда осуществлялась на коммерческой основе учеба. И еще существует налоговый вычет из пенсионных взносов, в России его размер составляет 15 600 рублей. Не знали? А такая возможность прописана в Налоговом кодексе. Теперь поподробнее.
Нередко прохождение техосмотра становится настоящей головной болью для владельцев авто, особенно если они перешагнули пенсионный рубеж. Учитывая, что с 1 марта 2021 года в нашей стране вступают в действие новые правила техосмотра, то с ними необходимо ознакомиться заблаговременно, чтобы все прошло гладко и получилось с 1 раза. Что изменилось, как пройти техосмотр - расскажем в статье.
Несколько лет назад была проведена пенсионная реформа, по которой женщины теперь уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65. Увеличение пенсионного возраста было решено властями провести поэтапно (что не отменяет всеобщей обиды на "повышку", о чем мы подробно писали). В этом году повышение затронет сотни тысяч соотечественников.
Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?
Аферисты активно интересуются количеством денег, лежащих на банковских картах граждан. Еще бы, ведь такие сведения они используют в своих неблаговидных финансовых целях. Существуют способы незаконного получения подобной информации, одни из которых уходят в прошлое, а другие применяются в наши дни. Эксперты рассказали о четырех методах, которые помогают узнать мошенникам о балансах чужих банковских карт.
Многие банки к 2021 году стали выпускать дебетовые карты для пенсионеров, где предлагают своим клиентам облегченные условия для комфортного сбережения своих средств, удобства безналичных платежей и процедуры зачисления пенсионных выплат.
Новый порядок аннулирования диагностических карт и прохождения техосмотра понятен далеко не всем. В интернете можно увидеть пояснения автовладельцев «по поводу», но достаточно ли они компетентны, можно ли им вполне доверять? А ведь каждому владельцу транспортного средства нужно как следует разобраться, как и к кому будет применяться новый закон.
В России может быть законодательно введен новый вид «кредитов»: ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги.
Все мы беспокоимся о своих вкладах в банках, конечно, если они там есть. В этой связи стоит знать, что удержать часть вклада клиента у банка отсутствует. Зато есть новый закон о налоге на доходы с банковских депозитов. И всем полезно будет знать, как же он работает.
В наступившем году грядут многочисленные изменения в жизни обычных людей, многие из которых напрямую затронут пенсионеров. Влияющие в основном на формирование и расчет текущей и будущей пенсии, они коснутся как бизнеса, так и государственных фондов. Подробнее в статье.
Суммы в 100 тысяч рублей хватит для создания инвестиционного портфеля. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко, отметив, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов, например, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, финансового состояния и источников дохода.
Не секрет, что многие россияне живут сегодня «от зарплаты до зарплаты». Поэтому когда возникают непредвиденные расходы, приходится брать деньги в долг. И даже пенсионеры, привыкшие экономить, иногда выходят за рамки своего бюджета и тоже вынуждены порой заимствовать денежные средства до ближайшей пенсии. В таких случаях выручить человека смогут банки или другие кредитные организации, и это замечательно. Однако брать займы надо с умом: не торопиться подписывать договор сразу, а внимательно его изучить.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.