Кредитную карту можно использовать с выгодой по доходу

Кредитная карта – беда и выручка для одних граждан и непосильное финансовое бремя для других. Как же можно применить «кредитку», чтобы все-таки получать доход? Советами поделились эксперты. Прислушаться к специалистам не помешает, ведь на пенсии любая копеечка будет кстати.

1. Если карта накопительная (это должно быть указано в договоре), на остаток денег начисляются проценты, как правило, примерно 9%. Такие карты имеют определенную стоимость годового обслуживания. Нужно подсчитать, какой остаток на счету покроет годовое обслуживание за счет набежавших процентов. Отсутствие потери – уже некоторый доход.

2. Большие суммы выгоднее держать на накопительных счетах, к которым можно привязать кредитную карту.

3. Многие банки выпускают карты с кешбэком – возвратом части потраченных на покупки денег. Он может составлять до 3% от суммы покупок. Нужно внимательно изучить договор с банком, который часто ограничивает круг покупок или торговых точек, на которые распространяется возврат денег.

4. Аналогией кешбэка можно назвать начисление баллов за лояльность, то есть накопление бонусов за совершение покупок в определенных магазинах, с которыми у банка заключены соглашения. Затем можно эти баллы потратить на новые покупки.

5. Можно немного заработать на комбинации использования кредитной карты и депозита. Каждая карта имеет определенный срок, в течение которого пользование деньгами не облагается никакими процентами. Если расплачиваться картой только в пределах льготного периода и вносить деньги на карту вовремя, то в этот период средства на депозите будут приносить чистый доход. Такой способ годится только в том случае, если есть стабильная зарплата и строго соблюдаются сроки погашения потраченных денег на карте. Важно соблюдать условие: сумма на депозите должна быть больше, чем траты по кредитке.

Основные правила экономии гласят:

кредитная карта помогает быстро принять участие в выгодных акциях;

есть карты с минимальной годовой оплатой за обслуживание или обслуживание бесплатное;

плата за смс-оповещения может быть разной, нужно выбирать минимум;

может быть разной, нужно выбирать минимум; нельзя снимать с карты наличные без особой нужды, если за это берется комиссия.

Карта выгодна только тогда, когда плата за годовое обслуживание ниже выгоды, получаемой от карты.

Учитывая все вышеизложенное, можно на своей кредитке и подзаработать. Но лучше при любых обстоятельствах стараться жить на свои средства, откладывать часть из них и не залезать в долги.

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