Большинство банков предлагают пенсионерам пластиковые карты с хорошими условиями

Многие банки к 2021 году стали выпускать дебетовые карты для пенсионеров, где предлагают своим клиентам облегченные условия для комфортного сбережения своих средств, удобства безналичных платежей и процедуры зачисления пенсионных выплат.

Как воспользоваться такими услугами?

Необходимо будет обратиться в ПФР по фактическому месту проживания и заполнить несколько документов. Процедура максимально простая, и уже в следующем месяце деньги будут зачислены на пластиковую карту.

В чем польза банковской программы для пенсионеров?

Деньги будут на вашем счете в день перечисления. Не нужно стоять в длинных очередях. За данную услугу не взимаются комиссии. Банки часто запускают бонусные программы. На остаток по счету начисляются проценты.

О 5 пункте подробнее. Например, в Россельхозбанке существует несколько вариантов начисления основных процентов:

если фактический остаток на счете карты до 1000 руб. включительно – проценты не начисляются;

если фактический остаток (ежедневный) на счете карты свыше 1000 руб. – 3% годовых.

Существуют программы начисления дополнительных процентов:

если фактический остаток на счете карты до 75 000 руб. включительно – проценты не начисляются;

если фактический остаток (минимальный неснижаемый) на счете карты свыше 75 000 руб. – 1% годовых.

Также будут бесплатными снятие наличных в банкоматах других банков, обслуживание карты и уведомления.

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