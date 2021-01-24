Я просто смешное напишу, про окрошку

Я про эту окрошку прочитала ещё в ранней юности в каком-то журнале, вроде «Работницы», в рубрике «Вопрос – ответ». Там врач-диетолог отвечал на вопросы читателей. И один вопрос был интересный.

Женщина спрашивала, почему она полнеет от окрошки. Это диетическое блюдо, не так ли? И она давно не ест шоколад или беляши, а ест вечером окрошку, очень любит. И рецепт своей окрошки женщина написала: ну, все как обычно. Кваса три литра. Шесть яиц. Полкило колбасы. Огурцы там, картофель. Только вот главное: для вкуса надо картофель растолочь в пюре с маслом толкушкой. Яйца тоже толкушкой растереть. Колбасу на терке настрогать, и огурец. И вот все это дело хорошенько вмешать в квас. Добавить сметаны побольше. Получается необычайно вкусно!

И женщина написала, что она подкрепляет свои силы окрошкой так: пьёт через край из кастрюли. Походит и попьёт немного окрошки. Дробное питание, так сказать. И за вечер между делом она выпивает кастрюлю окрошки.

А потом пьёт чай с карамельками. Потому что от шоколада, как выше сказано, она отказалась из-за борьбы с весом. Да и не продавали тогда особо шоколад.

Я не помню, что ответил врач. Я так смеялась, что запомнила только рецепт окрошки, которым с вами и делюсь. Я с тех пор не ем окрошку – боюсь рассмеяться. И с весом надо бороться опять же. А от окрошки полнеют, как видите. Зато удобно припивать из кастрюли долгим зимним вечером…

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