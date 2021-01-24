|
Я про эту окрошку прочитала ещё в ранней юности в каком-то журнале, вроде «Работницы», в рубрике «Вопрос – ответ». Там врач-диетолог отвечал на вопросы читателей. И один вопрос был интересный.
Женщина спрашивала, почему она полнеет от окрошки. Это диетическое блюдо, не так ли? И она давно не ест шоколад или беляши, а ест вечером окрошку, очень любит. И рецепт своей окрошки женщина написала: ну, все как обычно. Кваса три литра. Шесть яиц. Полкило колбасы. Огурцы там, картофель. Только вот главное: для вкуса надо картофель растолочь в пюре с маслом толкушкой. Яйца тоже толкушкой растереть. Колбасу на терке настрогать, и огурец. И вот все это дело хорошенько вмешать в квас. Добавить сметаны побольше. Получается необычайно вкусно!
И женщина написала, что она подкрепляет свои силы окрошкой так: пьёт через край из кастрюли. Походит и попьёт немного окрошки. Дробное питание, так сказать. И за вечер между делом она выпивает кастрюлю окрошки.
А потом пьёт чай с карамельками. Потому что от шоколада, как выше сказано, она отказалась из-за борьбы с весом. Да и не продавали тогда особо шоколад.
Я не помню, что ответил врач. Я так смеялась, что запомнила только рецепт окрошки, которым с вами и делюсь. Я с тех пор не ем окрошку – боюсь рассмеяться. И с весом надо бороться опять же. А от окрошки полнеют, как видите. Зато удобно припивать из кастрюли долгим зимним вечером…
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных
Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.
-
Я просто смешное напишу, про окрошку
Я про эту окрошку прочитала ещё в ранней юности в каком-то журнале, вроде «Работницы», в рубрике «Вопрос – ответ». Там врач-диетолог отвечал на вопросы читателей. И один вопрос был интересный.
-
Последнее безумное желание: самые интересные пункты завещаний звёзд
У богатых, говорят, свои причуды. Даже составление завещаний у известных людей становится делом нетривиальным, а порой приобретает совсем неожиданный оборот.
-
Под Рязанью двоих детей изъяли из семьи, где их били и морили голодом
В городе Рыбное Рязанской области инспекторы по делам несовершеннолетних забрали у матери голодных и грязных детей в возрасте шесть месяцев и 1,5 года. Старший мальчик был к тому же избит.
-
Эксперт объяснил, почему россиянам напрасно ждать достойных пенсий
Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
-
Москвичам рассказали, как найти организацию для поверки счетчиков
Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
-
Семье Александра Малинина самоизоляция пошла на пользу
Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».
-
В Белоруссии начали сажать в тюрьму за посты о Лукашенко в Сети
Год и три месяца колонии общего режима получил житель Белорусси за пост в соцсети, посвященный лидеру страны Александру Лукашенко.
-
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
Житель Харьковской области в прямом эфире местного телевидения выразил недовольство тем, что пенсионеры в Крыму получают от государства гораздо больше, чем украинские.
-
Билл Гейтс привился от коронавируса
Привился от коронавируса SARS-CoV-2 основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс. Об этом он сам рассказал в Twiiter.
-
Американское СМИ: Навальному в России могут дать более 10 лет лишения свободы
Оппозиционера Алексея Навального могут приговорить в России более чем к 10 годам лишения свободы, сообщает Bloomberg. Американское информагентство ссылается на источники в администрации президента РФ.
-
Донские ученые изготовили колбасу, укрепляющую иммунитет
Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.
-
Родителям до смерти забитого полицейскими россиянина присудили 2 миллиона рублей
Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей погибшего в отделе полиции Александра Паутова, которые потребовали от МВД 2 млн рублей за моральный ущерб.
-
Хотите открыть швейный бизнес? Начните с бизнес-плана
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.
-
Семь выставок откроются в Третьяковке
Третьяковка открывается сразу семью новыми выставками в пятницу, 22 января. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
-
Бари Алибасов угодил в реанимацию
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации одной из московских клиник. По данным СМИ, в наркологию его привез сын.
-
В Новосибирске ребенок на «плюшке» упал с высоты в пойму Оби
В Новосибирске 11-летний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу: он получил серьезные травмы во время катания с горки. Он упал в реку с большой высоты.
-
Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти
Пермские приставы смогли вернуть 11-летнюю дочку матери, до этого ребенка удерживала у себя бабушка. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.
-
Каким было «евро» доисторических времен?
Исследователи из Лейденского университета (Нидерланды) опубликовали исследование о происхождении денег. По их мнению, ранними деньгами были артефакты, найденные в сотне кладов бронзового века.
-
Сиделка из Узбекистана призналась в убийстве пенсионерки
Поздно вечером в среду, 20 января, жители многоэтажки в Угловом переулке, что недалеко от Савеловского вокзала Москвы, нашли тело 82-летней соседки. Позже выяснилось, что расправилась с пенсионеркой не кто иная, как ее сиделка.