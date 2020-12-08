Британские зимы могут навсегда остаться без снега

Британия может совсем скоро навсегда распрощаться со снежными зимами. Всему виной растущие объемы вредоносных выбросов в мире и, как следствие, изменение климата.

Эксперты полагают, что к 2040-м годам температура воздуха больше никогда не будет опускаться ниже нуля уже на большей части юга Англии. А к 2060-м годам минусовую температуру можно будет зафиксировать только на возвышенностях и в северной Шотландии.

За последние тридцать лет столбик термометра в самые холодные британские дни опускается в среднем до отметки -4,3 градуса Цельсия. Если же ситуация с вредоносными выбросами в атмосферу не изменится в лучшую сторону и температура воздуха по всему миру поднимется на четыре градуса, то в большей части Соединенного Королевства самые холодные показатели термометра неизбежно сменят минус на плюс.

И даже если мировому сообществу все же удастся обуздать выхлопные газы и глобальная температура поднимется на два градуса, то все равно холодным «максимумом» для Альбиона станет отметка в 0 градусов Цельсия.

Повлияют изменения климата и на летние температуры. Особенно заметно они вырастут в южных частях Великобритании. Ожидается также, что погодные условия летом будут чаще обычного переходить в разряд «экстремальных».

В метеорологическом бюро уверены, что в ближайшем будущем рекордные летние температуры будут регулярно превышаться и к 2070-м годам могут повыситься на 3,7-6,8 градуса Цельсия по сравнению с периодом 1981–2000 годов, если ситуация с выбросами в атмосферу останется неизменной.

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