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Синоптики: Осень 2020 года стала самой теплой в истории России
По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд: Осень 2020 года стала самой теплой в истории России

По его словам, температура с сентября по ноябрь была очень высокой. «В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что и весь 2020 год претендует на то, чтобы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По его словам, за прошедшие 11 месяцев была зафиксирована самая высокая температура.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своем докладе отмечает, что глобальная средняя температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 градуса выше базового уровня 1850–1900 годов.

По мнению ВМО, 2020 год станет одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений во всем мире. Современный период наблюдений за температурой берет начало в 1850 году.

  • Наиболее заметное потепление в течение года наблюдалось в северной Азии, особенно в Сибирской Арктике, где температура была выше средней более чем на 5 градусов. Кульминация сибирской жары наступила в конце июня. 20 июня температура в Верхоянске (Якутия) было плюс 38 градусов.

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