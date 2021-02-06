Непростой выбор простенького утюга

Утюг – один из самых необходимых помощников в домашнем хозяйстве. Этот предмет быта должен быть в каждом доме. Ассортимент современных моделей достаточно велик и диапазон цен соответствующий. Поэтому, чтобы подобрать привлекательный вариант за подходящую цену, необходимо разбираться в основных характеристиках современных утюгов для глажки одежды, которые и будут рассмотрены в данной статье.

Подошва

Пожалуй, основная характеристика, с которой следует начать выбор, это материал подошвы. Эта часть утюга соприкасается с вашими любимыми вещами, и именно от неё в первую очередь зависит вероятность риска повредить ткань и вообще насколько хорошо она будет разглажена. На данный момент для изготовления подошв утюга чаще всего используют нержавеющую сталь, керамику или алюминий. В чём же их основные различия? У каждого вида подошв есть свои преимущества.

Утюги с алюминиевой подошвой, как правило, более лёгкие, что позволит хрупким хозяйкам с наибольшим комфортом гладить вещи и меньше уставать. Алюминий достаточно хорошо проводит тепло, а значит, утюг будет быстрей нагреваться.

Утюг с основанием из нержавеющей стали имеет высокий коэффициент скольжения. Глажка утюгом с такой подошвой не будет требовать от вас дополнительных усилий. Кроме того, подошва из стали наиболее прочная, а значит долговечная.

Используя утюг с керамической подошвой, вы практически не рискуете испортить свои вещи: ткань не прилипает к такой подошве.

Мощность

Следующая немаловажная характеристика – это мощность утюга. Некоторым хозяйкам бывает довольно сложно разбираться в параметрах мощности приборов. На самом деле всё очень просто: чем чаще и чем больше белья вам придётся гладить, тем мощнее вам лучше выбрать утюг. Так же, утюги с большей мощностью быстрее выходят на уровень рабочей температуры. Среднее значение мощности для домашнего утюга: 1,5-2КВт. Утюги более высокой мощности могут подойти большим семьям, в которых утюжить одежду приходиться каждый день. Модели с мощностью ниже 1,5 КВт – это, как правило, дорожные утюги.

Пар

К паровым характеристикам утюга относятся:

паровой удар (г/мин);

подача пара (г/мин);

объём резервуара (мл).

Чем выше эти характеристики, тем лучше утюг справится с сильно измятой одеждой.

На данный момент в продаже есть модели с отдельным парогенератором. Цены на них, понятное дело, гораздо выше, но зато таким утюгам под силу разгладить самую капризную ткань или сделать самые строгие стрелки на брюках.

Понимание основных характеристик современных бытовых утюгов, конечно, должно очень помочь вам в выборе, но стоит так же воспользоваться советами тех, кто до вас опробовал в деле ту или иную модель. Вы можете ознакомиться с мнениями о конкретных марках и моделях, на различных форумах. На многих сайтах имеется раздел отзывов, там тоже может быть полезная для вас информация. Но, возможно, самым лучшим советчиком в этом в вопросе окажется ваш друг или знакомый, который сам не так давно столкнулся с проблемой выбора.

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