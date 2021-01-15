Нижегородцам запудрили мозги «целебными» простынями

Десятки жителей Нижнего Новгорода поверили мошенникам, по ценам в разы выше реальной стоимости продававшим постельное белье. Покупателям говорили, что простыни и наволочки якобы обладают некими целебными свойствами.

Как сообщает «Пятый канал», цена комплекта обыкновенного текстиля доходила до 60 тыс. рублей. Причем мошенники открыли офисы сразу несколько офисов в разных районах города и обманули десятки людей.

В итоге организаторов схемы задержали. Возбуждено дело о мошенничестве.

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

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