Любовь по расписанию

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Похищение…

Получив звонок о некоем мужчине, связанном и валявшемся на земле, полицейские из Кулиджа (Аризона, США) немедленно отправились спасать незнакомца.

Это оказался 19-летний Брэндон Соулз. Неизвестные схватили его, связали руки, сунули в рот кляп, избили и вывезли на окраину города – якобы всё из-за того, что отец молодого человека спрятал в пустыне крупную сумму денег. Именно информацию о кладе преступники жаждали выбить из сына.

Странным оказалось то, что медики не обнаружили у Брэндона ни малейших травм. Кроме того, история его звонков и сообщений в телефоне оказалась подозрительно чиста, а ведь жертва похищения уверяла, что угрозы начались давно. Да и информация о спрятанных деньгах оказалась ложной. После нескольких допросов детективы выяснили, что никакого похищения не было – Брэндон инсценировал его, потому что хотел прогулять работу по какой-нибудь уважительной причине. В данный момент он ожидает суда и вряд ли считает, что дело того стоило.

МГ: Парень явно не рассчитывал, что полиция столь скрупулезно будет расследовать его похищение. Как важно не переиграть, даже в такой роли!..

Ветром надуло?..

Сити Зайна из Западной Явы (Индонезия) находилась дома одна (если не считать её маленькой дочки). Она отдыхала после молитвы, когда внезапно налетел очень сильный порыв ветра, и Сити физически ощутила, как воздух под напором входит в её тело.

Примерно через четверть часа после визита странного ветра женщина заметила, как её живот увеличился, а вскоре начались такие боли, что Сити отправилась в больницу, где врачи огорошили её известием – женщина беременна и вот-вот родит.

Конечно, теперь Сити, ставшая мамой уже второй дочки, сделалась местной знаменитостью. Врачи, естественно, не верят в паранормальное зачатие, но не спешат обвинять Сити во лжи. Похоже, что у женщины случились некоторые отклонения, и она, забеременев естественным и нормальным способом, просто этого не осознавала.

МГ: Точно ветром надуло! Кстати, не так ли родилась легенда о непорочном зачатии Девы Марии?

Любовь по расписанию

Похоже, что Раджеш Махато не слишком склонен к моногамии, ведь он, будучи женатым, завёл ещё и любовницу.

Новая пассия не подозревала, что житель Джарханда (Индия) несвободен, так что она с готовностью приняла его предложение уехать с ним куда-нибудь подальше. Вот только пару быстро начали искать. Супруга объявила благоверного в розыск, а родители девушки заявили в полицию, что их дочь похитили. Когда влюблённых обнаружили, выяснилось, что они успели вступить в брак – естественно, являющийся незаконным. Возник любовный треугольник, и полиция решила вмешаться, предложив мужу, жене и любовнице несколько неэлегантное решение, которое они, впрочем, приняли. Раджеш должен был три дня жить с первой супругой, три дня со второй, а седьмой день в неделю давался мужчине на то, чтобы провести его в одиночестве. Все трое подписали официальный документ с условиями примирения, но красивой сказки не получилось. Уже через несколько дней вторая жена Раджеша написала на него заявление, обвинив его в сексуальном насилии. Мужчина вновь вынужден скрываться от властей. Примечательно, что именно первая и единственная законная супруга спасла изменника от ареста. Увидев полицейских на своём пороге, она предупредила Раджеша и помогла ему скрыться.

МГ: В любом случае, сдается, что жизнь любвеобильного индуса трудно будет назвать счастливой! Даже если не арестуют, то семейных разборок точно не избежать…

Троеженец

Житель Китая по фамилии Чжан в течение нескольких лет разрывался между разными семьями, ведь он умудрился вступить в брак целых три раза.

Агент по недвижимости не нуждался в деньгах и обеспечивал трёх своих жён и детей. Более того – чтобы не слишком утомляться, бегая от семьи к семье, он купил три квартиры в соседних домах, обеспечив себе таким образом максимальный комфорт в такой непростой ситуации. Позже Чжан заявил, что понятия не имел о том, что жениться сразу на трёх женщинах – это незаконно. Никто не верит в такую наивность, ведь многожёнец нарочно устроил свадьбы в разных провинциях страны, подозревая, что компьютерные базы данных не являются общими, и если ты женишься в одной провинции, в другой ты всё равно считаешься холостым человеком.

Как бы то ни было, но «счастливая семейная жизнь» подошла к концу из-за банальной ревности. Одна из жён случайно увидела в телефоне супруга переписку с другой женщиной и принялась следить за ним, чтобы познакомиться с «любовницей». После того, как всё раскрылось, самая первая жена, являющаяся единственной законной, развелась с Чжаном, две остальные женщины подали на него в суд. Несмотря на все обиды, все три супруги признались, что Чжан был очень хорошим и заботливым мужем – особенно их трогало то, что он помогал им мыть посуду. В настоящее время преступник ожидает суда. Ему грозит до двух лет лишения свободы, но он надеется, что, выйдя из тюрьмы, сумеет наладить отношения с кем-нибудь из бывших жён и снова обрести семью.

МГ: Учитывая дефицит женщин в Китае, случай уникальный! По всей видимости, Чжан был действительно хорошим мужем. Сдается, что и после отсидки одиночество ему не грозит…

Домашняя работа

В Китае суд обязал мужчину выплатить 7,7 тысячи долларов бывшей жене за домашнюю работу во время брака.

Постановление о разводе приняли согласно новому гражданскому кодексу страны. Он позволяет мужчине или женщине при разводе требовать компенсации, если он или она больше тратили времени на домашнюю работу, уход за детьми или уход за пожилыми родственниками.

Ранее супруги в Китае тоже могли требовать компенсации, но только при условии, что у них было это прописано в брачном договоре.

В то же время в соцсети Weibo не все согласились с решением суда. Некоторые пользователи писали, что размер компенсации слишком мал. Один из комментаторов написал, что домашняя работа недооценивается – в частности, в Пекине нанять няню на год стоит более 50 тысяч юаней.

МГ: Остается только сожалеть, что в России хлопоты по дому до сих пор не считается работой. Как это принято в некоторых других странах, не слишком богатых нефтью и газом…

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