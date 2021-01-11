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Крепительно – слабительная реклама в эфире
Петр РЕШЕТНИКОВ   
11 Января 2021 г.
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Зомбирует не само ТВ, а то, что из него выплёскивается на головы легковерных идиотов в виде нарезки из рекламы с прослойкой из прочей вредной информации. Фармацевтика на этом наживается и процветает. Работы для невропатологов только прибавляется.

Зомбирует не само ТВ, а то, что из него выплёскивается на головы легковерных идиотов в виде нарезки из рекламы с прослойкой из прочей вредной информации

— Съешьте крепительный батончик, и вам станет легче. У вас запор? — Тогда примите лёгкого слабительного…

И такая, да подобного рода, высокосортная реклама постоянно отравляет эфир. Всё выполнено со вкусом и отменным тактом. Фильмы, и даже важные новости, подаются в виде нарезки, щедро сдобренной рекламой. Получается так, что зрителю не надо напрягаться или расслабляться, когда за него всё сделали режиссеры и операторы. Телезрителю предлагается простой просмотр рекламы, в промежутках которой показываются другие передачи.

А может не надо крепительное принимать поверх слабительного или наоборот – слабительным пытаться снижать действие крепительного?! И рекламу одного не перебивать другой линейкой сюжетов не менее притягательного содержания, а дать людям спокойно отдохнуть после нелёгкого трудового дня?! Вот после слабительного, усиленного крепительным, не странно, что появляются всякие отморозки, и активизируются лица с девиантным поведением.

Показывать катастрофы и рекомендовать крепительным это укреплять, а криминал сдабривать слабительным для лучшей усвояемости. Под новости население за милую душу и крепительное и слабительное примет вместе с успокоительным. Это только молодёжи нужны энергетические напитки, а после они будут готовы и адаптированы, как всё остальное население, принимать слабительные и укрепительные снадобья.

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