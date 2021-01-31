К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.

Инопланетян в Воронеже обнаружили в парке Южном

Несмотря на то, что с момента «прибытия инопланетян» прошло более 30 лет, однако остались некоторые энтузиасты, которые в это верят. Есть и скептики, воспринимающие все произошедшее простой выдумкой.

Тот парк называется Южным, именно здесь и были обнаружены инопланетные существа. Он находится на Машмете, в районе, который является частью “Сектора газа”, который увековечен в творчестве одноименной воронежской группы.

Пепел и дым тут является не следами прибытия инопланетян, а результатом работы крупных промышленных предприятий, трубы которых в 80-х годах окольцовывали дымом весь город. Поэтому высадка именно в этом парке была закономерным событием. Никто не предполагал, что в Машмете может произойти что-то хорошее.

Все началось, как всегда, с прессы. В том же году 3 октября была опубликована статья под названием «Футбол с пришельцами“ в газете “Коммуна”, после чего и начались сенсации по всему миру. В заметке отмечалось, что пара школьников и взрослых 27 сентября стали свидетелями посадки НЛО в парке.

В заметке было отмечено, что ребята как раз играли в футбол. Дело было ближе к вечеру. В половине седьмого ребята рассмотрели в небе розовое свечение, после чего появился шар красно-бордового цвета диаметром приблизительно 10 метров. Он кружился в воздухе, было видно, что под ним стала ровной трасса. В скором времени шар удалился.

А был ли «мальчик», то есть НЛО

Спустя несколько минут летающий объект снова вернулся, но приземления так и не произошло. Вероятно, навигация корабля, который несколько миллионов лет пролетал по просторам Вселенной, дала сбой. При попытке припарковаться тарелка задела тополь, от чего тот наклонился на бок.

После этого из нижней части шара якобы вышло трехметровое существо в серебристом одеянии и сапогах бронзового оттенка. На груди у него был какой-то диск с тремя глазами. Были в статье и иные фантастические детали, к примеру, летающий прямоугольник и непонятный робот.

Трехметровый монстр имел с собой какое-то оружие. Он направил его на одного из ребят и выстрелил – ребенок исчез. Далее тарелка улетела, а исчезнувший мальчик снова появился.

Данный рассказ об НЛО был записан со слов нескольких очевидцев. Отмечалось также, что в недельный период люди не раз видели тот летающий объект.

Примечательно, что пресса обнародовала данный рассказ, ссылаясь на слова пятиклассников. Даже не журналисты общались с ребятами — им принес черновик рассказов энтузиаст-исследователь Александр Мосолов, под чьим именем и вышла статья.

Не все верят, что в городе НЛО все-таки было

В данной истории есть много моментов, которые настораживают. Автор статьи не был даже журналистом, а работал инженером на местном авиационном заводе, но увлекался НЛО с детских лет. В 1978 году он начал исследовать аномальные явления вместе с такими же любителями, как он сам.

Мосолов говорил, что он не писал заметку, а только передал показания очевидцев знакомому журналисту, и статья была опубликована спустя несколько дней. Это говорит о том, что корреспонденты не удосужились проверить достоверность фактов.

В то время все поддались эйфории, даже Центральное телевидение об этом говорило, и даже рассказывали, что в том парке нашли какие-то минералы. В скором времени все же решили опровергнуть данные.

Дальнейший опрос местной детворы свидетельствовал о том, что ребята практически каждый день видели НЛО. Каждый рассказывал о самых разнообразных существах. В подобной ситуации сложно понять, правду ли говорят дети.

Многие так и не поверили в рассказы детей, хотя даже местный участковый говорил, что видел летающую тарелку.

Вопросы к произошедшей истории, конечно же, остаются, как и вообще к реальности НЛО. Сейчас ведь такие чудеса при помощи монтажа можно сделать, что штампуй доказательства существования летающих тарелок хоть каждый день. А вообще хотелось бы верить, что мы не одни во Вселенной. Что же так долго мы вас не можем найти, дорогие марсиане, лунатики и обитатели многих других планет?..

На нашем сайте читайте также:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...