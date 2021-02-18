Изготовление и установка памятника на могилу: способы экономии

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Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
По мнению эксперта, существуют объективные причины повышения цен на ритуальные услуги. Одна из них – пандемия коронавируса и объявленные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией карантинные ограничения, из-за которых многие гастарбайтеры, занимавшиеся добычей и обработкой материалов для памятников, уехали на родину. В результате существенно сократилось количество рабочей силы, и увеличилась розничная стоимость гранита.
Человеку, решившему заказать памятник, необходимо найти оптимальный по качеству и стоимости вариант изделия. Если памятник будет низкого качества, это грозит потерей фактуры, образованием трещин, потускнением и возникновением других проблем. Если попадется недобросовестный заказчик, то это может привести к неправильной установке памятника, из-за чего он может упасть или покоситься. Чтобы обезопасить себя от неожиданностей, людям приходится раскошеливаться.
По словам Ирины Мельник, есть несколько способов экономии, которые не скажутся на качестве памятника. В-первых, лучше заказывать памятник зимой, потому что в это время года в ритуальных агентствах снижают цены. При этом устанавливать памятник необходимо летом, так как зимой земля не подходит для подобного типа работ. Это позволит сэкономить от обычной стоимости памятника 10-15%.
Большое количество посредников также оказывает существенное влияние на цену изделия. Чтобы выбрать хороших специалистов, следует познакомиться с их портфолио и фотографиями предыдущих работ. В компании «Честный Агент», где откликаются даже на самые смелые идеи, можно заказать стандартное надгробие или его эскиз в 3D формате с последующим изготовлением без всяких посредников и переплат.
Уменьшить стоимость памятника можно, если выбрать меньшую толщину материала (в разумных пределах) или за счет полировки надгробия только с лицевой стороны.
Механическая гравировка также даст возможность сэкономить, поскольку нанесение надписи с помощью ручной гравировки стоит дороже. Нанесение портрета на керамическую основу, а не на гранитную, – еще один способ сделать памятник дешевле.
Все указанные способы сэкономить на изготовлении и установке памятника на могилу не влияют на качество изделия. Как считает специалист, оптимальные для клиента варианты стоимости памятника в нормальных ритуальных агентствах предлагают сами сотрудники.
Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
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