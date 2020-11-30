И вновь продолжается спорт

В месяцы тревог и жёстких ограничений, вызванных пандемией коронавируса, особенно отрадными стали новости о спортивных мероприятиях. Они приносят в мир дыхание свободы, наполняют сердца верой в жизнь.

Продолжается чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. На прошедшей неделе было сыграно 33 матча. В конференции «Восток» лидирует казанский «Ак Барс», в конференции «Запад» - ЦСКА. Комиссия КХЛ определила самых выдающихся игроков на сегодняшний день. Сразу два игрока клуба «Авангард» признаны лучшими: среди вратарей – Шимон Грубец, среди защитников – Дамир Шарипзянов. Первенство среди нападающих отдано Дамиру Жафярову («Торпедо»), а лучшим новичком назван Александр Алексеев («Салават Юлаев»). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Тем временем знатоки делают ставки на победителей. Тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч «Автомобилист» – «Салават Юлаев». По его мнению, победа достанется «Автомобилисту». Свой прогноз он аргументировал тем, что уральцы в последнее время демонстрируют не лучшую спортивную форму, хотя тренер и признал, что «Салават Юлаев» остаётся командой настроения, от которой трудно ждать предсказуемых результатов. Того же мнения придерживаются российские букмекеры. Ставки на победу «Автомобилиста» даются с коэффициентом 2.15, на ничью – 4.20.

В регионах нашей страны продолжаются соревнования по настольному теннису. Любители этой игры приняли участие в турнирах в Орловской области, Тамбове и Челябинске, а 20 декабря состоится первенство Вологодской области. Профессиональные спортсмены тоже трудятся не покладая ракеток: игроки уже начали подготовку к 57-му чемпионату мира в Хьюстоне (США). Самые азартные болельщики могут сделать ставки на настольный теннис в букмекерской конторе.

29 ноября в финском Рука завершился этап Кубка мира по скоростным состязаниям лыжников. Российские спортсмены добились двух серебряных наград в гонках преследования: Александр Большунов – на дистанции 15 километров и Татьяна Сорина – на дистанции 10 километров.

В тот же день, 29 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс Центр» состоялся благотворительный поединок двух легенд мирового бокса – бывшего абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе Майка Тайсона и Роя Джонсона. Эта схватка была первой за прошедшие 15 лет. Бой занял все восемь раундов по две минуты каждый и закончился вничью. Как говорится, победила дружба. По мнению знатоков, букмекеры, сделавшие ставку на столь неочевидный результат, заработали целое состояние.

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